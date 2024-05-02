В Києві пройде другий Український будівельний конгрес #We must be the change

Перший Український будівельний конгрес. Фото: Український будівельний конгрес

У Києві 15-16 травня відбудеться другий Український будівельний конгрес. Він спрямований на пошуки рішень щодо відбудови України. На ньому будуть присутні українські архітектори, девелопери, політики, будівельники та громадські діячі, бізнесмени та влада.

Про це повідомляє Український будівельний конгрес.

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Мета Українського будівельного конгресу

У Києві 15-16 травня у КВЦ "Парковий" проведуть другий Український будівельний конгрес. Конгрес націлений саме на пошук нових ідей щодо Формули відбудови України.

"Захід стане майданчиком для конструктивного діалогу, висловлювання та обговорення різноманітних думок між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками, виробниками будівельних матеріалів та громадським сектором", — зазначають організатори.

Головна тема обговорення конгресу — Україна Майбутнього: де ми зараз та куди прямуємо?

В рамках конгресу відбудеться урочисте нагородження переможців Головної Будівельної Премії України "Творець Року".

Мета конкурсу — подякувати та підтримати українських підприємців, діячів та митців, які проявляють героїзм та велику відданість роботі під час війни. Премія — це додатковий стимул для розвитку проєктів та привернення уваги до інноваційних рішень для покращення життя українців.

Серед запрошених членів журі премії — представники влади, бізнесу та архітектури.

Програма Українського будівельного конгресу

Зазначається, що на конгресі буде присутній голова Держмайна України Віталій Коваль. Він виступить із привітальним словом. Програма заходу складатиметься з дискусійних панелей, виступів та презентацій експертів із різних напрямків.

Теми, які порушуватимуть на конгресі:

Що робити з містом, якого немає? Літопис оборони Маріуполя.

Стратегії та виклики відновлення України: шляхи до економічного та соціального розвитку у 2024-2025 роках.

Іпотека. Залежність від НБУ і Міністерства Фінансів.

Сценарій післявоєнної України: куди прямує країна?

Державні програми, інструменти щодо вирішення житлового питання.

Індустріальна відбудова як важливий драйвер розвитку української економіки.

Нові підходи до будівництва в умовах війни. Нові стандарти та норми безпеки.

Жінки України — друга сила після ЗСУ.

Безбар’єрність та інклюзивність: виклики сьогодення.

"Конгрес — це платформа, на якій ми надаємо можливість взаємодіяти різним командам, спільнотам та компаніям, а також кожному висловити свою думку з приводу того, як Україні найкраще всього рухатись надалі в контексті відбудови", — вказав організатор Українського будівельного конгресу Ігор Парубський.



Перший Український будівельний конгрес. Фото: Український будівельний конгрес

Серед запрошених гостей конгресу будуть присутні такі експерти:

Тетяна Ломакіна — Уповноважена Президента України з безбар'єрності

Тетяна Скрипка — керівник проєктного офісу будівельного сектору МЕТІНВЕСТ-СМЦ

Гарік Корогодський — письменник, засновник благодійного фонду "Життєлюб", власник ТРЦ Dream

Володимир Поперешнюк — співзасновник групи NOVA

Павло Козирєв — голова Асоціації малих міст України

Тетяна Шульга-Забельська — керуючий партнер Товариства девелоперів житла RED Community

Анатолій Амелін — директор економічних програм Українського інституту майбутнього

Андрій Длігач — д.е.н., голова Advanter Group, голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України. Засновник міжнародної бізнес-спільноти BOARD

Віталій Мельник — віце-президент UDP

Ерік Найман — засновник HUG’S

Ярослав Горбушко — директор департаменту ринків капіталу CBRE Ukraine

Влад Голдаковський — засновник Goldakovskiy Group Architects

Валерій Пекар — викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл

Крістіна Пастушенко — виконавчий директор Асоціації малих міст України

Вікторія Тітова — СЕО Big City Lab

Дмитро Васильєв — СЕО та головний архітектор Archimatika

Анна Іскіердо — креативна директорка архітектурного бюро АІММ

Марко Савицький — архітектор, реставратор, засновник архітектурного бюро SavytskyyDesign

Володимир Висоцький — експерт консультант, член Міжнародної асоціації фахівців з доступності, співзасновник студії універсального дизайну ORFO

На конгресі також буде представлена аналітика ринку нерухомості України від директорки з продажів ЛУН Ольги Охріменко. Зазначається, що вхід безплатний за попередньою реєстрацією на сайті організатора.

Ознайомитись з повною програмою та спікерами, а також заповнити реєстраційну анкету можна на сайті www.ubc-ua.info.

Перший Український будівельний конгрес. Фото: Український будівельний конгрес

Перший Український будівельний конгрес відбувся в Києві 14 грудня.

Нагадаємо, наразі 43,5 тисячі жінок служать у Збройних силах України. Така цифра майже в три рази перевищує показники 2014 року. Крім того, протягом цього року серед новостворених бізнесів саме 56% є жіночими. Такі дані повідомила перша леді України Олена Зеленська на Сьомому Українському жіночому конгресі, який був присвячений жіночому лідерству.