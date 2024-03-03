В Украине создали пособие для военных "Дороговказ раненого" — чем он полезен

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине создали пособие для травмированных на войне бойцов "Дороговказ раненого". Инструкция структурирована и содержит порядок действий при получении ранения. Она призвана сохранить военному жизнь, уменьшить осложнения от полученных травм и избежать ампутации конечностей.

Пособие "Дороговказ раненого" уже доступно к использованию на сайте Международного благотворительного фонда "Здоровье Украинского народа".

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"Дороговказ раненого" — что известно об инструкции

Пособие было создано Международным благотворительным фондом "Здоровье украинского народа" и было презентовано в Украине 29 февраля. Работа над ним длилась более двух лет в рамках реализации программы "Спаси концовку", которая имеет цель уменьшить инвалидизацию военных.

"В дороговказе указаны все главные аспекты, которые необходимо учесть военнослужащему на этапе эвакуации, стабилизации, госпитализации и лечения, и которые помогут сохранить драгоценное время и здоровье", — говорится в описании проекта.

Раненый военный сможет найти для себя следующие инструкции:

Как поступать.

Куда обращаться.

На что обращать внимание.

На что не обращать внимание.

К чему может привести то или иное действие или бездействие.

Рекомендации по различным штатным и нештатным ситуациям.

Часто задаваемые ранеными вопросы и их родственники.

Инфографика "Дороговказ раненого"

Инфографика "Дороговказ раненого"

Инфографика "Дороговказ раненого"

Инфографика "Дороговказ раненого"

Инфографика "Дороговказ раненого"

Инфографика "Дороговказ раненого"

Команда, работавшая над созданием указателя, провела консультации с военными и врачами, боевыми медиками, ветеранами. Специалисты обнаружили некоторые проблемы, с которыми сталкиваются раненые и нашли их решение. В результате проведенных консультаций была создана четкая инструкция для военных.

"Наша команда стремится к публичной огласке проблем, связанных со своевременной эвакуацией, лечением, реабилитацией и адаптацией раненых из-за недостаточного внимания власти к этому. Ведь до сих пор нет ответственного за раненых со стороны власти — чиновника, который мог бы представлять интересы уже многотысячной армии раненых. Мы — создатели Доровказа раненого надеемся, что этот документ, а в дальнейшем — другие цифровые и технологические решения помогут избежать ампутаций более 15 тысячам раненых. Существует надежда, что Дороговказ раненого также поможет десяткам тысяч пострадавших сэкономить ресурсы и вернуться к нормальной жизни с мощной поддержкой украинского общества, как защитников нашего государства", — указал глава МБФ "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.

Над созданием пособия работали также начмед воинской части Виктор Горячев, ортопеды-травматологи, члены профессиональных экспертных групп, журналист-документалист Сергей Мамаев и Совет по защите прав и безопасности пациентов.

Проект уже получил рецензию от медиков Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, а также прошел юридическую экспертизу.

В настоящее время работа над дороговказом продолжается, он будет совершенствоваться и в будущем планируется создание одноименного приложения для удобного использования пособия и общения с единомышленниками.

"В дальнейшем команда авторов ставит перед собой задачу формирования комьюнити из раненых, их родственников, общественных организаций, волонтеров, благотворительных фондов, заинтересованных представителей воинских частей и других организаций для массового распространения и внедрения "Дороговказа раненого", — говорится в сообщении.

Напомним, после получения ранения или травмы военный проходит лечение и реабилитационный курс. Государство оказывает бойцам помощь в размере 100 000 гривен. Однако есть ситуации, когда военный может не получить выплаты.

Также мы писали, что в Украине запустили пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны. Инициатива направлена на улучшение состояния здоровья военных.