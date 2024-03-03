В Украине создали пособие для военных "Дороговказ раненого" — чем он полезен
В Украине создали пособие для травмированных на войне бойцов "Дороговказ раненого". Инструкция структурирована и содержит порядок действий при получении ранения. Она призвана сохранить военному жизнь, уменьшить осложнения от полученных травм и избежать ампутации конечностей.
Пособие "Дороговказ раненого" уже доступно к использованию на сайте Международного благотворительного фонда "Здоровье Украинского народа".
"Дороговказ раненого" — что известно об инструкции
Пособие было создано Международным благотворительным фондом "Здоровье украинского народа" и было презентовано в Украине 29 февраля. Работа над ним длилась более двух лет в рамках реализации программы "Спаси концовку", которая имеет цель уменьшить инвалидизацию военных.
"В дороговказе указаны все главные аспекты, которые необходимо учесть военнослужащему на этапе эвакуации, стабилизации, госпитализации и лечения, и которые помогут сохранить драгоценное время и здоровье", — говорится в описании проекта.
Раненый военный сможет найти для себя следующие инструкции:
- Как поступать.
- Куда обращаться.
- На что обращать внимание.
- На что не обращать внимание.
- К чему может привести то или иное действие или бездействие.
- Рекомендации по различным штатным и нештатным ситуациям.
- Часто задаваемые ранеными вопросы и их родственники.
Команда, работавшая над созданием указателя, провела консультации с военными и врачами, боевыми медиками, ветеранами. Специалисты обнаружили некоторые проблемы, с которыми сталкиваются раненые и нашли их решение. В результате проведенных консультаций была создана четкая инструкция для военных.
"Наша команда стремится к публичной огласке проблем, связанных со своевременной эвакуацией, лечением, реабилитацией и адаптацией раненых из-за недостаточного внимания власти к этому. Ведь до сих пор нет ответственного за раненых со стороны власти — чиновника, который мог бы представлять интересы уже многотысячной армии раненых. Мы — создатели Доровказа раненого надеемся, что этот документ, а в дальнейшем — другие цифровые и технологические решения помогут избежать ампутаций более 15 тысячам раненых. Существует надежда, что Дороговказ раненого также поможет десяткам тысяч пострадавших сэкономить ресурсы и вернуться к нормальной жизни с мощной поддержкой украинского общества, как защитников нашего государства", — указал глава МБФ "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.
Над созданием пособия работали также начмед воинской части Виктор Горячев, ортопеды-травматологи, члены профессиональных экспертных групп, журналист-документалист Сергей Мамаев и Совет по защите прав и безопасности пациентов.
Проект уже получил рецензию от медиков Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, а также прошел юридическую экспертизу.
В настоящее время работа над дороговказом продолжается, он будет совершенствоваться и в будущем планируется создание одноименного приложения для удобного использования пособия и общения с единомышленниками.
"В дальнейшем команда авторов ставит перед собой задачу формирования комьюнити из раненых, их родственников, общественных организаций, волонтеров, благотворительных фондов, заинтересованных представителей воинских частей и других организаций для массового распространения и внедрения "Дороговказа раненого", — говорится в сообщении.
Напомним, после получения ранения или травмы военный проходит лечение и реабилитационный курс. Государство оказывает бойцам помощь в размере 100 000 гривен. Однако есть ситуации, когда военный может не получить выплаты.
Также мы писали, что в Украине запустили пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны. Инициатива направлена на улучшение состояния здоровья военных.
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