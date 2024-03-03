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В Украине создали пособие для военных "Дороговказ раненого" — чем он полезен

3 марта 2024 20:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине создали пособие для военных "Дороговказ раненого" — чем он полезен
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине создали пособие для травмированных на войне бойцов "Дороговказ раненого". Инструкция структурирована и содержит порядок действий при получении ранения. Она призвана сохранить военному жизнь, уменьшить осложнения от полученных травм и избежать ампутации конечностей.

Пособие "Дороговказ раненого" уже доступно к использованию на сайте Международного благотворительного фонда "Здоровье Украинского народа".

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"Дороговказ раненого" — что известно об инструкции

Пособие было создано Международным благотворительным фондом "Здоровье украинского народа" и было презентовано в Украине 29 февраля. Работа над ним длилась более двух лет в рамках реализации программы "Спаси концовку", которая имеет цель уменьшить инвалидизацию военных.

"В дороговказе указаны все главные аспекты, которые необходимо учесть военнослужащему на этапе эвакуации, стабилизации, госпитализации и лечения, и которые помогут сохранить драгоценное время и здоровье", — говорится в описании проекта.

Раненый военный сможет найти для себя следующие инструкции:

  • Как поступать.
  • Куда обращаться.
  • На что обращать внимание.
  • На что не обращать внимание.
  • К чему может привести то или иное действие или бездействие.
  • Рекомендации по различным штатным и нештатным ситуациям.
  • Часто задаваемые ранеными вопросы и их родственники.

 

Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"
Инфографика "Дороговказ раненого"

Команда, работавшая над созданием указателя, провела консультации с военными и врачами, боевыми медиками, ветеранами. Специалисты обнаружили некоторые проблемы, с которыми сталкиваются раненые и нашли их решение. В результате проведенных консультаций была создана четкая инструкция для военных.

"Наша команда стремится к публичной огласке проблем, связанных со своевременной эвакуацией, лечением, реабилитацией и адаптацией раненых из-за недостаточного внимания власти к этому. Ведь до сих пор нет ответственного за раненых со стороны власти — чиновника, который мог бы представлять интересы уже многотысячной армии раненых. Мы — создатели Доровказа раненого надеемся, что этот документ, а в дальнейшем — другие цифровые и технологические решения помогут избежать ампутаций более 15 тысячам раненых. Существует надежда, что Дороговказ раненого также поможет десяткам тысяч пострадавших сэкономить ресурсы и вернуться к нормальной жизни с мощной поддержкой украинского общества, как защитников нашего государства", — указал глава МБФ "Здоровье украинского народа" Сергей Сошинский.

Над созданием пособия работали также начмед воинской части Виктор Горячев, ортопеды-травматологи, члены профессиональных экспертных групп, журналист-документалист Сергей Мамаев и Совет по защите прав и безопасности пациентов.

Проект уже получил рецензию от медиков Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, а также прошел юридическую экспертизу.

В настоящее время работа над дороговказом продолжается, он будет совершенствоваться и в будущем планируется создание одноименного приложения для удобного использования пособия и общения с единомышленниками.

"В дальнейшем команда авторов ставит перед собой задачу формирования комьюнити из раненых, их родственников, общественных организаций, волонтеров, благотворительных фондов, заинтересованных представителей воинских частей и других организаций для массового распространения и внедрения "Дороговказа раненого", — говорится в сообщении.

Напомним, после получения ранения или травмы военный проходит лечение и реабилитационный курс. Государство оказывает бойцам помощь в размере 100 000 гривен. Однако есть ситуации, когда военный может не получить выплаты.

Также мы писали, что в Украине запустили пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны. Инициатива направлена на улучшение состояния здоровья военных.

война
ВСУ
Украина
военные
инвалидность
протезирование
ранение
травма

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