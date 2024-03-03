В Україні створили посібник для військових "Дороговказ пораненого" — чим він корисний

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні створили посібник для травмованих на війні бійців "Дороговказ пораненого". Інструкція структурована і містить порядок дій у разі отримання поранення. Вона покликана зберегти життя військовому, зменшити ускладнення від отриманих травм та уникнути ампутації кінцівок.

Посібник "Дороговказ пораненого" вже доступний до використання на сайті Міжнародного благодійного фонду "Здоровʼя Українського народу".

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"Дороговказ пораненого" — що відомо про інструкцію

Посібник був створений Міжнародним благодійним фондом "Здоровʼя українського народу" і його презентували в Україні 29 лютого. Робота над ним тривала понад два роки в межах реалізації програми "Врятуй кінцівку", яка має на меті зменшити інвалідизацію військових.

"В дороговказі вказані всі головні аспекти, які необхідно врахувати військовому на етапі евакуації, стабілізації, госпіталізації та лікування, та які допоможуть зберегти дорогоцінний час та здоровʼя", — йдеться в описі проєкту.

Поранений військовий зможе знайти для себе наступні інструкції:

Як діяти.

Куди звертатися.

На що звертати увагу.

На що не зважати.

До чого можуть призвести та чи інша дія або бездіяльність.

Рекомендації щодо різноманітних штатних та нештатних ситуацій.

Питання, які часто задають поранені та їхні родичі.

Інфографіка "Дороговказ пораненого"

Інфографіка "Дороговказ пораненого"

Інфографіка "Дороговказ пораненого"

Інфографіка "Дороговказ пораненого"

Інфографіка "Дороговказ пораненого"

Інфографіка "Дороговказ пораненого"

Команда, яка працювала над створенням дороговказу, провела консультації з військовими та лікарями, бойовими медиками, ветеранами. Фахівці виявили деякі проблеми, з якими стикаються поранені та знайшли їх вирішення. В результаті проведених консультацій було створено чітку інструкцію для військових.

"Наша команда прагне публічного розголосу проблем, повʼязаних зі своєчасною евакуацією, лікуванням, реабілітацією та адаптацією поранених через недостатню увагу влади до цього. Адже дотепер немає відповідального за поранених з боку влади — чиновника, який би міг представляти інтереси вже багатотисячної армії поранених. Ми — творці Дороговказу пораненого маємо надію, що цей документ, а надалі — інші цифрові та технологічні рішення допоможуть уникнути ампутацій понад 15 тисячам поранених. Існує надія, що Дороговказ пораненого також допоможе десяткам тисяч постраждалих заощадити ресурси й повернутись до нормального життя із потужною підтримкою українського суспільства, як захисників нашої держави", — вказав голова МБФ "Здоровʼя українського народу" Сергій Сошинський.

Над створенням посібника працювали також начмед військової частини Віктор Горячев, ортопеди-травматологи, члени професійних експертних груп, журналіст-документаліст Сергій Мамаєв та Рада захисту прав та безпеки пацієнтів.

Проєкт вже отримав рецензію від медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, а також пройшов юридичну експертизу.

Наразі робота над дороговказом триває, він буде вдосконалюватися і в майбутньому планується створення однойменного додатка для зручного використанням посібника та спілкування з однодумцями.

"Надалі команда авторів ставить перед собою завдання формування комьюніті з поранених, їх родичів, громадських організацій, волонтерів, благодійних фондів, зацікавлених представників військових частин та інших організацій задля масового розповсюдження та впровадження "Дороговказу пораненого", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після отримання поранення або травми військовий проходить лікування та реабілітаційний курс. Держава надає бійцям допомогу у розмірі 100 000 гривень. Однак є ситуації, коли військовий може не отримати виплату.

Також ми писали, що в Україні запустили пілотний проєкт, спрямований на надання безплатних послуг із зубопротезування ветеранам війни. Ініціатива спрямована на поліпшення стану здоров'я військових.