Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

Военные благодарят БФ Вадима Столара за БпЛА. Фото: фонд Вадима Столара

Недавно военные получили очередной БпЛА от Благотворительного фонда Вадима Столара. Причем, как отмечают волонтеры, он наделен уникальным функционалом и произведен в Украине. Как подчеркивает сам Вадим Столар, Фонд и дальше будет обеспечивать защитников высокотехнологичным оборудованием, которое помогает сохранить их жизнь.

Вадим Столар объяснил важность передачи военным беспилотникам

"Мы уже неоднократно передавали беспилотники на нужды фронта, однако на этот раз имеем новый опыт, ведь передаем БпЛА качественно нового образца. Этот дрон произведен в Украине, и я горд тем, что имеем такие образцы отечественного производства. Мы понимаем необходимость такого высокотехнологичного оборудования на передовой, поэтому на его закупку Фонд выделил более двух миллионов гривен", — подчеркнул Вадим Столар, учредитель Фонда.

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В Фонде Вадима Столара рассказали детали о предоставленной защитникам технике

"Сейчас уже нет сомнений, что максимальная поддержка военных — залог Победы Украины. Это направление с начала масштабного вторжения РФ стало приоритетным для нашего Фонда, и в рамках проекта "++ для ВСУ" бойцы на фронте получили большой список сезонной одежды, амуниции и техники, в том числе 32 спецавтомобиля и 326 единиц высокотехнологичного оборудования. На этот раз усилиями Фонда приобрели и передали защитникам очередной БпЛА", — сообщила Наталья Приходько, волонтер Фонда Вадима Столара.

По ее словам, предоставленный беспилотник уникален и имеет "определенную особенность", которую, впрочем, нельзя раскрывать, чтобы враг этим не воспользовался.

"Я уверена, что уникальные характеристики этого беспилотного аппарата очень помогут Вооруженным силам Украины. А мы по запросам военных продолжим передавать эту и другую необходимую защитникам технику", — подчеркнула Наталья Приходько.

Вадим Столар и основанный им Фонд получили искреннюю благодарность от военных за предоставленный БпЛА

"Благодарю Фонд Вадима Столара за предоставленный беспилотник, который будет помогать нам уничтожать оккупантов. Это — очень важное средство аэроразведки, благодаря которому территория Украины будет освобождена", — отметил военный, получивший БпЛА.

Отметим, что среди уже полученного военными высокотехнологичного оборудования от Фонда, кроме беспилотных летательных аппаратов, есть и специализированные системы антидроновой борьбы, тепловизоры, видеокамеры и т.д.

Почему беспилотная авиация столь важна в современной войне

В последние годы беспилотные летательные аппараты приобрели широкую популярность в войсках как инструмент для наблюдения и разведки. БпЛА обладают рядом преимуществ перед традиционными пилотируемыми летательными аппаратами для таких целей.

Из-за компактного размера и негромкой работы они идеальны для тайных операций. Они могут оставаться в воздухе в течение длительного периода и быть оснащены датчиками и камерами для сбора данных из разных источников. Кроме того, БпЛА значительно доступнее, чем пилотируемые самолеты, что является преимуществом с экономической стороны.

В Фонде Вадима Столара хорошо понимают преимущества беспилотников, поэтому особое внимание уделяют обеспечению ими защитников на передовой.

Развитие технологии искусственного интеллекта привело к созданию нового поколения автономных дронов, способных работать самостоятельно и выполнять миссии без вмешательства человека. Это открыло много возможностей, в частности, для военных.

Автономные БпЛА могут выполнять ряд задач, включая разведку, наблюдение, сбор разведданных, а также использоваться как оружие. Они невероятно универсальны и могут работать в разных местах, во враждебной среде, где человеческий персонал будет под угрозой.

Их автономные возможности делают их идеальными для миссий, требующих быстрого реагирования и принятия решений. Они могут самостоятельно выявлять цели, отслеживать перемещение и быстро реагировать. Использование автономных дронов в военных конфликтах может изменить способ ведения войн.

Перечень помощи военным от Фонда Вадима Столара

Бойцы начиная с февраля 2022 года системно получают существенную помощь от Фонда Вадима Столара. Как уже сообщалось ранее, на нужды защитников в целом было передано:

245590 порций горячего питания;

30240 единиц медикаментов;

34 130 единиц военного снаряжения, инструментов и одежды;

326 единиц высокотехнологичного оборудования;

32 единицы специализированных внедорожников и бронеавто.

Кроме того, Фонд Вадима Столара предоставляет военным и членам их семей жилье, а также реализует ряд социальных проектов.

"Я считаю очень важным обеспечивать военных всем необходимым, в частности — беспилотниками, ведь благодаря им можно проводить разведку и проявлять враждебные позиции — а значит, сохранять жизнь людей. Поэтому мы обязательно и дальше продолжим передавать БпЛА, антидрон-системы, тепловизоры и прочее" высокотехнологичное оборудование, которое помогает нашим воинам приближать Победу Украины", — резюмировал Вадим Столар.