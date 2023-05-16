Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

Військові дякують БФ Вадима Столара за БпЛА. Фото: фонд Вадима Столара

Нещодавно військові отримали черговий БпЛА від Благодійного фонду Вадима Столара. Причому, як зазначають волонтери, він наділений унікальним функціоналом та вироблений в Україні. Як підкреслює сам Вадим Столар, Фонд і надалі забезпечуватиме захисників високотехнологічним обладнанням, яке допомагає зберегти їхні життя.

Вадим Столар пояснив важливість передання військовим безпілотників

"Ми вже неодноразово передавали безпілотники на потреби фронту, проте цього разу маємо новий досвід, адже передаємо БпЛА якісно нового зразка. Цей дрон вироблений в Україні, і я гордий від того, що маємо такі зразки вітчизняного виробництва. Ми розуміємо необхідність такого високотехнологічного обладнання на передовій, тож на його закупівлю Фонд виділив понад два млн гривень", — наголосив Вадим Столар, засновник Фонду.

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У Фонді Вадима Столара розповіли деталі про надану захисникам техніку

"Зараз вже немає сумнівів, що максимальна підтримка військових — запорука Перемоги України. Цей напрям від початку масштабного вторгнення РФ став пріоритетним для нашого Фонду, і в межах проєкту "++ для ЗСУ" бійці на фронті отримали великий перелік сезонного одягу, амуніції та техніки, зокрема 32 спецавтомобілі та 326 одиниць високотехнологічного обладнання. Цього разу зусиллями Фонду придбали та передали захисникам черговий БпЛА", — повідомила Наталія Приходько, волонтерка Фонду Вадима Столара.

За її словами, наданий безпілотник є унікальним і має "певну особливість", яку, втім, не можна розкривати, щоб ворог цим не скористався.

"Я впевнена, що унікальні характеристики цього безпілотного апарату дуже допоможуть Збройним силам України. А ми за запитами військових продовжимо передавати цю та іншу необхідну захисникам техніку", — підкреслила Наталія Приходько.

Вадим Столар та заснований ним Фонд отримали щиру подяку від військових за наданий БпЛА

"Дякую Фонду Вадима Столара за наданий безпілотник, який буде допомагати нам нищити окупантів. Це — дуже важливий засіб аеророзвідки, завдяки якому територію України буде звільнено", — зазначив військовий, який отримав БпЛА.

Зазначимо, що серед вже отриманого військовими високотехнологічного обладнання від Фонду, окрім безпілотних літальних апаратів, нараховуються ще й спеціалізовані системи антидронової боротьби, тепловізори, відеокамери тощо.

Чому безпілотна авіація настільки важлива у сучасній війні

Останніми роками безпілотні літальні апарати набули широкої популярності у військах як інструмент для спостереження та розвідки. БпЛА мають низку переваг перед традиційними пілотованими літальними апаратами для таких цілей.

Через компактний розмір і негучну роботу вони є ідеальними для таємних операцій. Також вони можуть залишатися в повітрі протягом тривалого періоду та бути оснащені датчиками і камерами для збору даних із різних джерел. Крім того, БпЛА є значно доступнішими, ніж пілотовані літаки, що є перевагою з економічного боку.

У Фонді Вадима Столара добре розуміють переваги безпілотників, тому приділяють особливу увагу забезпеченню ними захисників на передовій.

Розвиток технології штучного інтелекту призвів до створення нового покоління автономних дронів, здатних працювати самостійно та виконувати місії без втручання людини. Це відкрило багато можливостей, зокрема для військових.

Автономні БпЛА можуть виконувати низку завдань, включно з розвідкою, спостереженням, збором розвідданих, і навіть використовуватися як зброя. Вони неймовірно універсальні та можуть працювати в різних місцях, у ворожому середовищі, де людський персонал буде під загрозою.

Їхні автономні можливості роблять їх ідеальними для місій, які вимагають швидкого реагування та прийняття рішень. Вони можуть автономно виявляти цілі, відстежувати переміщення та швидко реагувати. Використання автономних дронів у військових конфліктах може змінити спосіб ведення воєн.

Перелік допомоги військовим від Фонду Вадима Столара

Бійці, починаючи з лютого 2022 року, системно отримують суттєву допомогу від Фонду Вадима Столара. Як вже повідомлялося раніше, на потреби захисників загалом було передано:

245 590 порцій гарячого харчування;

30 240 одиниць медикаментів;

34 130 одиниць військового спорядження, інструментів та одягу;

326 одиниць високотехнологічного обладнання;

32 одиниці спеціалізованих позашляховиків та бронеавто.

Крім того, Фонд Вадима Столара надає військовим та членам їхніх сімей житло, а також реалізує для них низку соціальних проєктів.

"Я вважаю дуже важливим забезпечувати військових всім необхідним, зокрема — безпілотниками, адже завдяки ним можна проводити розвідку та виявляти ворожі позиції — а отже, зберігати життя людей. Тож ми обов’язково і надалі продовжимо передавати БпЛА, антидрон-системи, тепловізори та інше високотехнологічне обладнання, що допомагає нашим воїнам наближати Перемогу України", — резюмував Вадим Столар.