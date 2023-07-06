Вадим Столар: продолжаем помогать военным, предоставляя по запросам все необходимое

Волонтеры приобрели помощь для военных. Фото: Благотворительный Фонд Вадима Столара\Facebook

Как рассказал Вадим Столар, еще в 2020 году он основал Фонд помощи врачам во время коронавирусной пандемии. Однако после 24 февраля 2022 подходы к благотворительности и волонтерству пришлось "перезагружать".

"Мы существенно увеличили направления работы. Изменился акцент в помощи гражданским и, конечно, добавились важные проекты помощи Вооруженным силам. В конце концов они были объединены под названием "++ для ВСУ". Это важно, потому что помощь военным является приоритетом для волонтеров и благотворителей, поскольку приближает нашу Победу", — подчеркнул Вадим Столар.

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По его словам, в рамках "++ для ВСУ" в последнее время удовлетворили 550 заявок от военных, передав им 2,2 тыс. комплектов экипировки и одежды.

В целом за период с 24 февраля 2022 защитникам передали:

39 310 единиц инструментов, одежды и снаряжения;

30240 единиц медицинских средств;

380 БпЛА, антидрон-систем, тепловизоров, видеокамер и другого высокотехнологичного оборудования;

40 спецвнедорожников, бронированных автомобилей и моторных лодок.

Волонтеры, которые помогают ВСУ и гражданским. Фото: Благотворительный Фонд Вадима Столара\Facebook

Вадим Столар: Фонды и благотворительные организации объединяют людей, желающих помогать

Судя по последним опросам, 61% украинцев присоединились к помощи ВСУ и гражданским. Причем своим трудом помогает 10%, деньгами — 31, а еще 20% оказывают и финансовую, и физическую поддержку. Вадим Столар уверен, что объединения граждан делают эту помощь еще более эффективной.

"Фонды и общественные объединения сегодня помогают гражданам организовываться, чтобы более эффективно поддерживать защитников и сограждан в беде. Наш БФ объединил волонтеров, работающих по разным направлениям: от приготовления пищи и упаковки проднаборов до реализации социальных проектов. Другие организации сосредотачиваются на сборе средств для закупок важных вещей, что помогает оперативно аккумулировать значительные суммы, как, например, Фонд Сергея Притулы", — отметил Вадим Столар.

Напомним, ранее Вадим Столар сообщил, сколько украинцев приобщилось к образовательному проекту по изучению украинского языка.