Вадим Столар: продовжуємо допомагати військовим, надаючи за запитами все необхідне

Волонтери придбали допомогу для військових. Фото: Благодійний Фонд Вадима Столара\Facebook

Як розповів Вадим Столар, ще у 2020 році він заснував Фонд для допомоги лікарням під час коронавірусної пандемії. Проте після 24 лютого 2022 року підходи до благодійності та волонтерства довелося "перезавантажувати".

"Ми суттєво збільшили напрями роботи. Змінився акцент у допомозі цивільним і, звісно, додалися важливі проєкти з допомоги Збройним силам. Зрештою, вони були об’єднані під назвою "++ для ЗСУ". Це важливо, бо наразі допомога військовим є пріоритетом для волонтерів та благодійників, позаяк наближує нашу Перемогу", — підкреслив Вадим Столар.

Читайте також:

За його словами, в межах "++ для ЗСУ" останнім часом задовольнили 550 заявок від військових, передавши їм 2,2 тис. комплектів екіпірування та одягу.

Загалом за період з 24 лютого 2022 року захисникам передали:

39 310 одиниць інструментів, одягу та різноманітного спорядження;

30 240 одиниць медичних засобів;

380 БпЛА, антидрон-систем, тепловізорів, відеокамер та іншого високотехнологічного обладнання;

40 спецпозашляховиків, броньованих автівок і моторних човнів.

Волонтери, які допомагають ЗСУ та цивільним. Фото: Благодійний Фонд Вадима Столара\Facebook

Вадим Столар: Фонди та благодійні організації об’єднують людей, які бажають допомагати

Судячи з останніх опитувань, 61% українців долучилися до допомоги ЗСУ та цивільним. Причому власною працею допомагає 10%, грошима — 31, а ще 20% надають і фінансову, і фізичну підтримку. Вадим Столар впевнений, що об’єднання громадян роблять цю допомогу ще більш ефективною.

"Фонди і громадські об’єднання сьогодні допомагають громадянам організовуватись, щоб ефективніше підтримувати захисників і співгромадян у біді. Наш БФ об’єднав волонтерів, які працюють на різних напрямках: від приготування їжі та пакування проднаборів до реалізації соціальних проєктів. Інші організації зосереджуються на зборі коштів для закупівель важливих речей, що допомагає оперативно акумулювати значні суми, як наприклад Фонд Сергія Притули", — зазначив Вадим Столар.

Нагадаємо, раніше Вадим Столар повідомив, скільки українців долучилися до освітнього проєкту з вивчення української мови.