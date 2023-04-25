Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

Вооруженные силы Украины, получившие помощь от Благотворительного фонда Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара во главе со своим учредителем с первых дней масштабного вторжения оказывает системную помощь Вооруженным силам Украины через проект "++ для ВСУ", и будет делать это до окончательной Победы. Защитникам передают высокотехнологичное оборудование, автомобили и амуницию.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Вадима Столара.

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"Для Победы все украинцы должны объединиться", — заявил Вадим Столар.

По его словам, вторжение России продемонстрировало настоящую устойчивость украинцев и укрепило нашу веру в то, что наша коллективная сила основывается на единстве и мужестве. Украинцы выросли, чтобы помогать друг другу как никогда раньше, оказывая заботу тем, кто в ней больше всего нуждается, а также — поддержку защитникам.

"Фонд также присоединился к помощи Вооруженным силам Украины с начала войны, обеспечивая горячим питанием тех, кто защищал Киевщину. С тех пор мы расширили нашу поддержку, чтобы охватить перечень потребностей защитников, включая оборудование, высокотехнологичные устройства и специализированные транспортные средства, которые мы отправляем на восток и юг страны", — сказал Вадим Столар.

Кроме того, он добавил, что мужество и решительность украинского народа к Победе является источником вдохновения для мирового сообщества. И Фонд будет оказывать максимальную поддержку Вооруженным силам Украины до тех пор, пока Победа не будет достигнута — такое обязательство он взял на себя с начала вторжения.

Фонд Вадима Столара передает защитникам высокотехнологичное оборудование, автомобили и амуницию. Волонтеры Фонда перечисляют конкретные позиции и объемы помощи, закупленной и оказанной военным за последние 14 месяцев, прошедших после масштабного нападения России на Украину.

Вооруженные силы Украины, получившие помощь от Благотворительного фонда Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Вооруженные силы Украины, получившие помощь от Благотворительного фонда Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Помощь от Благотворительного фонда Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Помощь от Благотворительного фонда Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Оказана помощь военным за последние 14 месяцев от Благотворительного фонда Вадима Столара. Фото: Благотворительный фонд Вадима Столара

По словам волонтера Натальи Приходько, благодаря поддержке основателя Фонда Вадима Столара успешно реализовали многочисленные масштабные проекты. В частности, в рамках инициативы "++ для ВСУ" поставили защитникам и правоохранительным органам 325 единиц высокотехнологичного оборудования, таких как квадрокоптеры, системы борьбы с беспилотниками, тепловизоры, видеокамеры, другие устройства и боеприпасы. Все это — на основании прямых запросов военных.

"Мы также предоставили им 32 спецавтомобиля повышенной проходимости и бронированные автомобили. Что касается медицинской помощи, то мы передали более 30 тысяч единиц, а также более 34 тысяч единиц разнообразной амуниции, инструментов, одежды. Фонд также обеспечивал жильем военнослужащих и реализовывал социальные проекты для их семей", — рассказала Наталья Приходько.

Помощь гражданским

Кроме помощи военным Фонд также осуществляет различные социальные и гуманитарные проекты, чтобы помочь украинцам в сложные времена. Одним из таких проектов является "Восстановись", направленный на помощь семьям в эмоциональном восстановлении после потери одного из родителей или дома. Программа по изучению современного украинского языка предназначена для тех, кто желает усовершенствовать свое свободное владение украинским. Такие проекты как "Чекапы здоровья", "Спорт на районе", "Психологическая поддержка" призваны помочь восстановить физическое и психическое благосостояние украинцев.

Фонд Вадима Столара также оказывает постоянную поддержку медицинским учреждениям по всей стране, начиная с пандемии COVID-19 в 2020 году и продолжая во время масштабной войны.

Если вам нужна помощь, можно связаться с представителями Фонда через социальные сети, в частности Facebook: https://www.facebook.com/VadymStolarBF

Напомним, что в Украине в 2022 году стартовала благотворительная программа спортивных занятий для всех желающих. Почти 2000 украинцев приобщились к безвозмездным тренировкам от Фонда Вадима Столара.