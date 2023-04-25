Вадим Столар: ЗСУ з перших днів масштабного вторгнення отримують допомогу від нашого Фонду

Збройні сили України, які отримали допомогу від Благодійного фонду Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Благодійний фонд Вадима Столара на чолі зі своїм засновником з перших днів масштабного вторгнення надає системну допомогу Збройним силам України через проєкт "++ для ЗСУ", і робитиме так до остаточної Перемоги. Захисникам передають високотехнологічне обладнання, автомобілі та амуніцію.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Вадима Столара.

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"Задля Перемоги всі українці мають об’єднатися", — заявив Вадим Столар

За його словами, вторгнення Росії продемонструвало справжню стійкість українців і зміцнило нашу віру в те, що наша колективна сила ґрунтується на єдності та мужності. Українці виросли, щоб допомагати одне одному як ніколи раніше, надаючи турботу тим, хто її найбільше потребує, а також — підтримку захисникам.

"Фонд також долучився до допомоги Збройним силам України з початку війни, забезпечуючі гарячим харчуванням тих, хто захищав Київщину. Відтоді ми розширили нашу підтримку, щоб охопити перелік потреб захисників, включно з обладнанням, високотехнологічними пристроями та спеціалізованими транспортними засобами, які ми відправляємо на схід і південь країни", — сказав Вадим Столар.

Крім цього він додав, що мужність і рішучість українського народу до Перемоги є джерелом натхнення для світової спільноти. І Фонд надаватиме максимальну підтримку Збройним силам України, доки Перемога не буде досягнута — таке зобов’язання він взяв на себе від початку вторгнення.

Фонд Вадима Столара передає захисникам високотехнологічне обладнання, автомобілі та амуніцію. Волонтери Фонду перераховують конкретні позиції та обсяги допомоги, яку закупили та надали військовим за останні 14 місяців, що минули після масштабного нападу Росії на Україну.

Збройні сили України, які отримали допомогу від Благодійного фонду Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Збройні сили України, які отримали допомогу від Благодійного фонду Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Допомога від Благодійного фонду Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Допомога від Благодійного фонду Вадима Столара. Фото: Фонд Вадима Столара

Надана допомога військовим за останні 14 місяців від Благодійного фонду Вадима Столара. Фото: Благодійний фонд Вадима Столара

За словами волонтерки Наталії Приходько, завдяки підтримці засновника Фонду Вадима Столара успішно реалізували численні масштабні проєкти. Зокрема, в межах ініціативи "++ для ЗСУ" поставили захисникам та правоохоронним органам 325 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як квадрокоптери, системи боротьби з безпілотниками, тепловізори, відеокамери, інші пристрої та боєприпаси. Все це — на підставі прямих запитів військових.

"Ми також надали їм 32 спецавтомобілі підвищеної прохідності та броньовані автомобілі. Щодо медичної допомоги, то ми передали понад 30 тисяч одиниць, а також понад 34 тисяч одиниць різноманітної амуніції, інструментів, одягу. Фонд також забезпечував житлом військовослужбовців та реалізовував соціальні проєкти для їхніх родин", — розповіла Наталія Приходько.

Допомога цивільним

Крім допомоги військовим, Фонд також здійснює різноманітні соціальні та гуманітарні проєкти, щоб допомогти українцям у складні часи. Одним із таких проєктів є "Відновись", що спрямований на допомогу родинам в емоційному відновленні після втрати одного з батьків або домівки. Програма з вивчення сучасної української мови призначена для тих, хто бажає вдосконалити своє вільне володіння українською. Такі проєкти, як "Чекапи здоров’я", "Спорт на районі", "Психологічна підтримка" покликані допомогти відновити фізичний та психічний добробут українців.

Також Фонд Вадима Столара надає постійну підтримку медичним закладам по всій країні, починаючи з пандемії COVID-19 у 2020 році і продовжуючи під час масштабної війни.

Якщо вам потрібна допомога, можна безпосередньо зв’язатися з представниками Фонду через соціальні мережі, зокрема Facebook: https://www.facebook.com/VadymStolarBF

Нагадаємо, що в Україні у 2022 році стартувала благодійна програма спортивних занять для всіх охочих. Майже 2000 українців долучилися до безоплатних тренувань від Фонду Вадима Столара.