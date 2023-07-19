Ми продовжуємо опікуватися родинами загиблих Героїв, — Вадим Столар

Благодійний фонд Вадима Столара. Фото: пресслужба фонду

Родини з дітьми, в яких один з батьків загинув внаслідок бойових дій, потребують найбільшої уваги. На цьому наголосив народний депутат та громадський діяч Вадим Столар, зазначивши, що він та його команда продовжують опікуватися родинами загиблих Героїв.

Вадим Столар анонсував черговий етап програми психоемоційного відновлення “Відновись”

“Я дуже радий, що можу особисто повідомити цю новину: за місяць стартує вже п’ятий етап нашого проєкту “Відновись”. Родини з дітьми, які через війну втратили одного з батьків, зможуть взяти участь у програмі, яка відбудеться з 13 до 20 серпня — цього разу у Трускавці. Наші волонтери вже активно готуються до зустрічі з дорослими та дітьми, які потребують емоційного відновлення та психологічної реабілітації, створюючи для них найбільш безпечне та дружнє середовище, — розповів Вадим Столар. — Для нас дуже важлива реалізація цього проєкту, бо ми чітко розуміємо: підтримка психоемоційного балансу та морального стану українців є запорукою відродження України після нашої Перемоги”.

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Після відкриття реєстрації на літній сезон проєкту “Відновись” одразу почала надходити така кількість заявок, що буквально за кілька годин реєстрацію було завершено. Вадим Столар акцентував, що це свідчить про високу потребу в психологічній підтримці та відновленні серед українців.

Сім’ям, які втратили на війні одного з батьків, дуже важлива моральна підтримка, — Вадим Столар

“Сьогодні в Україні, на жаль, багато родин, які через війну втратили батька чи мати. Вони потребують максимальної уваги! Причому мова не лише про матеріальну підтримку — але й про моральну. Ми стикнулися з такою необхідністю ще понад рік тому, надаючи допомогу людям по всій Україні. І зрозуміли, що маємо допомогти”, — розповів Вадим Столар.

Внаслідок цього на базі Благодійного фонду було розпочато низку відповідних соціальних проєктів.

“Ми почали пропрацьовувати програми з емоційного відновлення і перезавантаження для родин, що пережили важку втрату. Центральним проєктом цього напряму нашої роботи став "Відновись", який вже від початку довів свою необхідність та ефективність. Фондом проведено вже чотири етапи, і за тими відгуками, які ми отримуємо щоразу від учасників, я можу впевнено констатувати: людям дуже потрібна така підтримка, і це дійсно працює”, — підкреслив Вадим Столар.

На проєкті “Відновись” ми вже допомогли 700 маленьким і дорослим українцям, — Вадим Столар

По своїй суті “Відновись” — це реабілітаційний курс, спрямований на дітей та їхніх батьків. Він проводиться в різних місцях, але завжди це — мальовничі та максимально безпечні локації на заході України. Протягом проєкту учасники проживають у комфортному готелі, з ними працюють кваліфіковані психологи, арттерапевти, аніматори, для них проводять майстер-класи, шоу-програми, екскурсії. Водночас всі витрати беруть на себе організатори, окрім витрат на дорогу.

Вадим Столар наголошує, що проєкт має великий попит, охочих завжди набагато більше, ніж наявних ресурсів — і тому він буде продовжуватися.

“У межах проєкту “Відновись” ми вже допомогли 700 маленьким і дорослим українцям, але потреба в такій підтримці на сьогодні — величезна. Тому вже зараз з командою готуємо черговий етап нашої реабілітаційної програми”, — підкреслив Вадим Столар.

Нагадаємо, Вадим Столар активно підтримує громадські організації, які реалізують програми з протезування військових. Своєю чергою українські ГО виконують державні функції та впроваджують проєкти з психологічної та фізичної реабілітації.