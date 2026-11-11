Українська фешн-інфлюенсерка Аліна Френдій. Фото надані прес-службою Alina Frendiy & LEVCHYK

У кав’ярні B&B Community у Львові стартувала благодійна ініціатива української fashion-блогерки, інфлюенсерки та бізнесвумен Аліни Френдій, яка входить до списку найвпливовіших підприємців-інфлюенсерів за версією Forbes Ukraine. Акція має на меті підтримати проєкт LEVCHYK SPECTRUM HUB — центр безоплатної корекційної допомоги та соціалізації для дітей із розладами спектра аутизму (РСА).

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Благодійний пиріг допоможе відкрити центр у Харкові

У день запуску ініціативи Аліна Френдій особисто пригощала гостей авторським пирогом, створеним у межах колаборації Alina Frendiy & LEVCHYK. Протягом місяця спеціальну позицію можна буде замовити в B&B Community, а всі кошти від її продажу спрямують на облаштування та оснащення нового осередку LEVCHYK у Харкові.

Центр LEVCHYK SPECTRUM HUB заснував благодійний фонд Future for Ukraine для надання професійної підтримки дітям із РСА та їхнім родинам. За час роботи проєкту тут провели понад 18 000 корекційних занять.

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Де працює центр LEVCHYK SPECTRUM HUB

Понад три роки центр надавав безоплатну корекційну допомогу дітям із числа ВПО у Львові. Також уже понад рік успішно працює осередок у прифронтовому Миколаєві.

Новий простір у Харкові стане безпечним середовищем, де діти з розладами спектра аутизму зможуть отримувати кваліфіковану допомогу психологів, логопедів, АВА-терапевтів і фахівців із сенсорної інтеграції. Робота спеціалістів буде спрямована на розвиток дітей, покращення комунікації та гармонійну соціалізацію.

Кожен придбаний шматочок благодійного пирога стане внеском у відкриття центру в Харкові та можливістю долучитися до підтримки дітей і їхніх родин.

Ініціатива покликана об’єднати суспільство навколо важливих питань розбудови інклюзивного середовища та створення рівних можливостей для кожної дитини. Для Аліни Френдій це спосіб особисто підтримати розвиток центру LEVCHYK і привернути увагу до потреб родин, які виховують дітей із РСА під час війни.

Як долучитися до благодійної ініціативи

Підтримати збір можна з будь-якого куточка України та світу. Для цього достатньо зробити внесок на благодійну банку за посиланням.

Також до 8 грудня можна завітати до B&B Community, особисто зустрітися з Аліною Френдій, скуштувати благодійний пиріг і долучитися до створення нового безпечного простору для дітей у Харкові.

Адреса: кав’ярня B&B Community, вулиця Лесі Українки, 15, Львів.

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Також Новини.LIVE писали, що український гурт KARTA SVITU презентував пісню "У готелі", присвячену Києву та особливим почуттям, які пов’язують людей із рідним містом. У композиції музиканти згадали знайомі столичні краєвиди, вокзал, аеропорти та готель "Україна".