Алина Френдий и Future for Ukraine объявили о благотворительной инициативе
В кафе B&B Community во Львове стартовала благотворительная инициатива украинской модной блогерши, инфлюенсерши и бизнес-леди Алины Френдий, которая входит в список самых влиятельных предпринимателей-инфлюенсеров по версии Forbes Ukraine. Акция направлена на поддержку проекта LEVCHYK SPECTRUM HUB — центра бесплатной коррекционной помощи и социализации для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Благотворительный пирог поможет открыть центр в Харькове
В день запуска инициативы Алина Френдий лично угощала гостей авторским пирогом, созданным в рамках коллаборации Alina Frendiy & LEVCHYK. В течение месяца эту специальную позицию можно будет заказать в B&B Community, а все средства от её продажи пойдут на обустройство и оснащение нового филиала LEVCHYK в Харькове.
Центр LEVCHYK SPECTRUM HUB был основан благотворительным фондом Future for Ukraine для оказания профессиональной поддержки детям с РСА и их семьям. За время работы проекта здесь провели более 18 000 коррекционных занятий.
Где работает центр LEVCHYK SPECTRUM HUB
Более трех лет центр оказывал бесплатную коррекционную помощь детям из числа ВПЛ во Львове. Также уже более года успешно работает центр в прифронтовом Николаеве.
Новое пространство в Харькове станет безопасной средой, где дети с расстройствами аутистического спектра смогут получать квалифицированную помощь психологов, логопедов, АВА-терапевтов и специалистов по сенсорной интеграции. Работа специалистов будет направлена на развитие детей, улучшение коммуникации и гармоничную социализацию.
Каждый кусочек благотворительного пирога станет вкладом в открытие центра в Харькове и возможностью присоединиться к поддержке детей и их семей.
Инициатива призвана объединить общество вокруг важных вопросов развития инклюзивной среды и создания равных возможностей для каждого ребенка. Для Алины Френдий это способ лично поддержать развитие центра LEVCHYK и привлечь внимание к потребностям семей, воспитывающих детей с РСА во время войны.
Как присоединиться к благотворительной инициативе
Поддержать сбор средств можно из любого уголка Украины и мира. Для этого достаточно сделать взнос на благотворительный счет по ссылке.
Также до 8 декабря можно посетить B&B Community, лично встретиться с Алиной Френдий, попробовать благотворительный пирог и присоединиться к созданию нового безопасного пространства для детей в Харькове.
Адрес: кафе B&B Community, улица Леси Украинки, 15, Львов.
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