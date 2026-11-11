Украинская модная инфлюенсерша Алина Френдий. Фото предоставлены пресс-службой Alina Frendiy & LEVCHYK

В кафе B&B Community во Львове стартовала благотворительная инициатива украинской модной блогерши, инфлюенсерши и бизнес-леди Алины Френдий, которая входит в список самых влиятельных предпринимателей-инфлюенсеров по версии Forbes Ukraine. Акция направлена на поддержку проекта LEVCHYK SPECTRUM HUB — центра бесплатной коррекционной помощи и социализации для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

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Благотворительный пирог поможет открыть центр в Харькове

В день запуска инициативы Алина Френдий лично угощала гостей авторским пирогом, созданным в рамках коллаборации Alina Frendiy & LEVCHYK. В течение месяца эту специальную позицию можно будет заказать в B&B Community, а все средства от её продажи пойдут на обустройство и оснащение нового филиала LEVCHYK в Харькове.

Центр LEVCHYK SPECTRUM HUB был основан благотворительным фондом Future for Ukraine для оказания профессиональной поддержки детям с РСА и их семьям. За время работы проекта здесь провели более 18 000 коррекционных занятий.

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Где работает центр LEVCHYK SPECTRUM HUB

Более трех лет центр оказывал бесплатную коррекционную помощь детям из числа ВПЛ во Львове. Также уже более года успешно работает центр в прифронтовом Николаеве.

Новое пространство в Харькове станет безопасной средой, где дети с расстройствами аутистического спектра смогут получать квалифицированную помощь психологов, логопедов, АВА-терапевтов и специалистов по сенсорной интеграции. Работа специалистов будет направлена на развитие детей, улучшение коммуникации и гармоничную социализацию.

Каждый кусочек благотворительного пирога станет вкладом в открытие центра в Харькове и возможностью присоединиться к поддержке детей и их семей.

Инициатива призвана объединить общество вокруг важных вопросов развития инклюзивной среды и создания равных возможностей для каждого ребенка. Для Алины Френдий это способ лично поддержать развитие центра LEVCHYK и привлечь внимание к потребностям семей, воспитывающих детей с РСА во время войны.

Как присоединиться к благотворительной инициативе

Поддержать сбор средств можно из любого уголка Украины и мира. Для этого достаточно сделать взнос на благотворительный счет по ссылке.

Также до 8 декабря можно посетить B&B Community, лично встретиться с Алиной Френдий, попробовать благотворительный пирог и присоединиться к созданию нового безопасного пространства для детей в Харькове.

Адрес: кафе B&B Community, улица Леси Украинки, 15, Львов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что социальное видео фонда Future for Ukraine "Неопределенная утрата — это травма" получило специальную награду ( Special Mention) в категории Human Rights and Equality ("Права человека и равенство") на Big Syn International Film Festival 2026 в Лондоне. Этот кинофестиваль является крупнейшей в мире площадкой, посвященной теме устойчивого развития.

Также Новини.LIVE писали, что украинская группа KARTA SVITU представила песню "В отеле", посвященную Киеву и особым чувствам, которые связывают людей с родным городом. В композиции музыканты упомянули знакомые столичные пейзажи, вокзал, аэропорты и отель "Украина".