Гурт KARTA SVITU присвятив пісню Києву, а готель Україна запросив у гості

Гурт KARTA SVITU. Фото: пресслужба гурту KARTA SVITU

Український гурт KARTA SVITU презентував пісню "У готелі", присвячену Києву та особливим відчуттям, які пов’язують людей із рідним містом. У композиції згадуються знайомі столичні краєвиди, вокзал, аеропорти та готель "Україна".

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Гурт KARTA SVITU написав пісню про Київ

Після виходу треку історія отримала несподіване продовження: команда готелю відреагувала на пісню в соцмережах і запросила фронтмена гурту Івана Марунича в гості.

Івана Марунич. Фото: пресслужба гурту KARTA SVITU

Ідея написати пісню про Київ виникла у фронтмена KARTA SVITU Івана Марунича під час прогулянки містом. Музикант зізнається, що давно хотів присвятити композицію рідній столиці, однак чекав моменту, коли потрібні слова з’являться самі.

"Я би хотів, щоб пісня "У готелі" підтримала всіх, хто зараз у Києві, і всіх, хто з різних причин не може бути вдома. Якщо цей трек надихне написати чи подзвонити друзям зі столиці — це вже буде гарний результат. Або якщо він спонукатиме приїхати в столицю підтримати чи залишитися поруч в ці непрості часи", — зазначив музикант.

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Після прем’єри композиція почала збирати відгуки слухачів у соцмережах. Одне з відео в Instagram під цю пісню набрало понад 100 тисяч переглядів.

Серед тих, хто відгукнувся на новинку, опинилася і команда готелю "Україна". Спочатку представники готелю залишили коментар під публікацією гурту, а згодом запросили Івана Марунича особисто завітати, познайомитися та запропонували локацію для зйомок.

"Ну, і каву вранці я теж випив, бо ж про неї згадується у другому куплеті. Крім цього, ми підзняли трохи відео, які ви можете зараз бачити у нас в соцмережах", — поділився Іван Марунич.

Концерт гурту KARTA SVITU. Фото: Фото: пресслужба гурту KARTA SVITU

Цьогоріч готель "Україна" відзначив 65-річчя. За цей час він став одним із найвпізнаваніших символів центру Києва та прийняв не одне покоління гостей столиці. Зараз готель входить до холдинг ARS Capital українського підприємця Максима Кріппи.

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