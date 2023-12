Благодійний фонд Future for Ukraine підбив підсумки 2023 року

Зустріч українських воїнів в аеропорту Вашингтона Фото: Future for Ukraine

Від моменту створення у 2022 році фонд Future for Ukraine намагався закривати першочергові потреби українців, які постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення. 2023 рік став для команди FFU ще одним роком всеосяжної допомоги.

Надання гуманітарної допомоги

Упродовж перших 8 місяців роботи фонду активно діяв напрям "Гуманітарний", у межах якого FFU:

здійснив дві гуманітарні місії 22-23 лютого — на Херсонщину після підриву Каховської ГЕС та до Запорізької області;

передав продуктові набори до воєнно-історичного центру "Пам’ять і Слава", який працює в гуманітарному проєкті штабу ЗСУ "На щиті" в Одесі;

передав гуманітарну допомогу до модульного містечка в Ірпені та Харківського міського перинатального центру;

відвідав дитячі будинки та передав речі першої потреби для немовлят до приватного закладу соціального захисту Happy Home, Київського обласного центру психологічної реабілітації дітей "Переяслав", Спеціалізованого обласного будинку дитини у Білій Церкві, дитячого простору "Літокрил" (RESCUE), Domu Matki (Warszawa);

передав корм для тварин до притулків "Песики Києва", "Велике серце", Всеукраїнського Центру Адопції безпритульних тварин та пошуково-розвідувального загону собак "Антарєс".

У цьому команді фонду допомагали партнери: Твоя опора, L’oreal, Revival Foundation, Антиснід-США в Україні, Prostor, Фонд Маша, Watsons, Elävä Säätiö, LASKA, Henkel.

Також відбулася передача крісел колісних у рамках програми Japanese Wheelchair Project for Ukraine ("Доступне крісло колісне для українців").

Усього передали 815 крісел колісних до:

Іванківської громади, Київська область;

Тернопільській обласній військовій адміністрації;

Національній дитячій спеціалізованій лікарні МОЗ України "Охматдит";

Лисичанській міській військовій адміністрації;

центру надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова;

лікарням у прифронтових районах.

Партнери у рамках програми Japanese Wheelchair Project for Ukraine ("Доступне крісло колісне для українців"): клінінгова компанія Solidcare, логістична компанія NYK, NPO The Volunteers Group, NPO Go!Fly!Wheelchairs, NPO Wheelchairs of Hope, Масата та Фумі Кімура, благодійний фонд "Життєлюб", фундація Revival Foundation Washington.

Напрямок "Діти"

Одним із головних напрямків роботи фонду був та залишається напрямок "Діти", в межах якого діє два проєкти — LEVCHYK SPECTRUM HUB та CHILDREN HUB.

CHILDREN HUB

Хаб було засновано у червні 2022 року. Він впродовж 13 місяців працював у Варшаві для українських родин з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі через війну.

У листопаді 2023 року CHILDREN HUB знову відкрив свої двері, але цього разу у Львові, щоб піклуватися про дітей ВПО та допомогти їм пройти складний період соціальної адаптації.

LEVCHYK SPECTRUM HUB

З моменту відкриття хабу було проведено близько 4000 безоплатних корекційних занять для 36 дітей з розладами спектра аутизму (РСА), які через війну разом з батьками евакуювались із зони бойових дій та зараз проживають у Львові.

Окрім надання важливої корекційної терапії для дітей у спектрі, фонд FFU також піклується і про створення аутизм-френдлі середовища в Україні, аби люди з РСА та нормотипові люди могли безбар’єрно взаємодіяти у суспільстві. Для цього команда фонду організувала у 2023 році конференцію "Я МОЖУ!", представила фотовиставку "Eye contact. Погляд у спектрі.", провела благодійну зустріч "Family picnic".

Реалізувати проєкти на підтримку дітей із РСА фонду допомагає постійний меценат Вадим Столар. Інші партнери, які підтримують благодійні ініціативи фонду FFU заради дітей у спектрі: Grand Hotel Lviv, Verholy Relax Park, Планета кіно, "Чайка", Fish & Pussycat, Всі. Свої, Milk Bar, "Юрашки", Dante Kids Event, Містер Подушка, Сенсорія, Вертуха, David Auble, VERETA, Toofruit, Brooks, Samoprint.

Напрямок "Медичний"

Фонд FFU допоміг 8 лікарням та медичним організаціям на загальну суму 1 311 288,86 грн. У цьому допомогли партнери Rochester Regional Health Foundation, Allendale Columbia School, A TonalHits.

Команда фонду забезпечила 8 військовим зі складними випадками ампутацій кінцівок якісне протезування та реабілітацію за кордоном:

6 отримали протезування у клініці SHCM на Мальті.

2 отримали протезування у клініці МСОР у Вашингтоні.

Загальна сума допомоги склала 4 686 668,31 грн.

Фонд FFU отримав грант у розмірі 1 мільйон доларів США від фармацевтичної компанії "Пфайзер" (Pfizer) на протезування та реабілітацію важкопоранених українських захисників, який було надано через KING BAUDOUIN FOUNDATION UNITED STATES (KBFUS).

Загалом фонд FFU отримав грантової допомоги в розмірі близько 1 100 000 доларів США.

Також, у партнерстві з BetterMe та Esper Bionics, фонд запустив спеціалізовану програму тренувань для людей, які втратили кінцівки. Для цього команда FFU запросила до Києва лікаря-реабілітолога із США, Фархада Остоварі, який має 14-річний досвід роботи з важкопораненими військовими у війнах в Іраку та Афганістані. Доктор Остоварі розробив спеціальний комплекс вправ для людей з ампутаціями, за допомогою яких можна в домашніх умовах відновити функціональність кінцівок і підготуватися до протезування.

Проєкт GIDNA

На початку 2023 року фонд FFU запустив проєкт кваліфікованої психологічної допомоги жінкам, які зазнали сексуального насильства від російських військових, або стали його свідками. У межах проєкту кожна жінка отримує 10 анонімних та безоплатних сесій з психотерапевтом.

Усього за період роботи GIDNA:

було отримано 24 звернення;

6 жінок вже пройшли терапію (з них 4 жінки пройшли подвійний курс із 20 сесій);

ще 6 зараз знаходяться в терапії;

усього в межах проєкту GIDNA було надано 157 консультацій психолога.

Статистика донатів на сайті:

протягом 2023 року фонд FFU отримав від благодійників з усього світу донатів на загальну суму 118 110 євро;

середня сума донату склала 20,26 євро;

сайт відвідало 240 288 людей з 169 країн.

Топ країн, з яких були перекази на найбільшу суму (крім України):

США — 44 165 євро (37,39%);

Німеччина — 10 146 євро (8,59%);

Велика Британія — 7 609 євро (6,44%);

Україна: 48 800 євро (41,32%), середній донат — 12,47 євро.

"Разом з вами ми змінювали світ навколо! Від імені всієї команди фонду Future for Ukraine, щиро дякуємо нашим партнерам та всім, хто підтримав наші благодійні проєкти! Допомагаючи українцям зараз, ми будуємо краще майбутнє для нашої держави!", — Анна Ковальова, засновниця Фонду Future for Ukraine та Генеральна директорка "БО "БФ "Майбутнє для України".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Фонд Вадима Столара допоміг українцям на майже пів мільярда гривень. Волонтери зосередилися на підтримці цивільного населення та військових, надавши допомогу на 493 мільйони гривень.