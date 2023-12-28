З початку вторгнення РФ волонтери допомогли українцям на майже пів мільярда гривень

Підсумки роботи фонду з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Фото: пресслужба фонду

З початку повномасштабного вторгнення Росії Фонд Вадима Столара допоміг українцям на майже пів мільярда гривень. Волонтери зосередилися на підтримці цивільного населення та військових, надавши допомогу на 493 мільйони гривень.

Про це йдеться у матеріалі УНН.

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Згідно з опублікованою інформацією, 67,4 мільйона гривень були витрачені на підтримку соціальних проєктів інших благодійних фондів та громадських організацій, зокрема через грантову програму. Решту коштів спрямували на допомогу військовим та цивільним.

Підсумки роботи фонду з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Фото: пресслужба фонду

За словами журналістів, на початок повномасштабної російської агресії Фонд Вадима Столара вже два роки як проводив активну діяльність. Одразу після російського вторгнення було вирішено повністю змінити напрям роботи та зосередитися на допомозі військовим, а також постраждалим від війни.

"У перші дні і навіть тижні ми кидалися з одного напряму допомоги на інший, намагалися “закрити дірки” там, звідки лунали заклики і де в нас була певна матеріальна база. Зокрема, закуповували для захисників Київщини амуніцію та бронежилети, готували для них та киян гарячі обіди, допомагали продуктами та ліками. Ворог стояв під столицею, всі працювали в режимі авралу. Після стабілізації ситуації, коли росіяни були відкинуті від міста, з’явилася можливість перевести подих та подумати, як діяти далі. Зрештою ми вирішили сфокусуватися на трьох основних напрямах допомоги: комплексній підтримці ЗСУ, продуктовій допомозі нужденним і психологічній підтримці військових та цивільних", — розповідає Вадим Столар.

Підсумки роботи фонду з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Фото: пресслужба фонду

Уся допомога захисникам була узагальнена в одному масштабному проєкті — "++ для ЗСУ".

"Запити від військових постійно змінюються, і потрібно розуміти, що тут сфокусуватися на чомусь одному просто не вийде. Потрібні і сезонна амуніція, і спорядження для прикордонників, після підриву греблі Каховського водосховища знадобилися моторні човни для порятунку людей тощо", — зазначає Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

До того ж волонтери закуповують та передають на фронт безпілотники-спостерігачі, FPV-дрони-камікадзе та системи боротьби з ворожими БпЛА.

У перші дні після нападу РФ Фонд Вадима Столара долучився до евакуації людей, а також — готував обіди та надавав продукти й медикаменти всім, кому було необхідно.

Після перших місяців війни волонтери зрозуміли, наскільки великим зараз є попит на моральну підтримку та психоемоційну реабілітацію. Це стало поштовхом для початку декількох масштабних проєктів.

Підсумки роботи фонду з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Фото: пресслужба фонду

Своїм головним проєктом у сфері психоемоційної допомоги цивільним у Фонді вважають "Відновись". У межах цієї ініціативи влаштовуються комплексні та масштабні реабілітаційні заходи. В основі проєкту – ідея підтримки українських родин з дітьми, які на війні втратили одного з батьків або залишилися без житла.

Ще один масштабний проєкт — "Психологічна підтримка": індивідуальні та групові консультації з фахівцем в онлайн- та офлайн-форматі.

З цього проєкту виокремився освітній "Курс про дітей — для мам". У його межах щотижня фахівець розповідає про особливості виховання дітей у різному віці у форматі прямих ефірів на YouTube-каналі Фонду.

Проєкт "Спорт на районі", спрямований на підтримку фізичного стану українців, став дуже популярним, і кожного місяця залучає все більше учасників.

Журналісти також згадують освітній проєкт з вивчення української мови, покликаний допомогти людям, які мають складнощі з переходом на державну.

До того ж вартий уваги проєкт "Знайомся: Київ!". Він орієнтований на вимушених переселенців, які перебувають у столиці. У його межах проводяться регулярні безкоштовні екскурсії різної спрямованості.

"До 2024 року Фонд підходить не лише з добре відточеними проєктами та налагодженими процесами, але й з розумінням напрямів майбутнього розвитку. Одним з найперспективніших вбачається поглиблення співпраці з іншими благодійними організаціями, що цього року вже напрацьовується у форматі грантових програм", — йдеться у матеріалі.

Від моменту створення у 2022 році фонд Future for Ukraine намагався закривати першочергові потреби українців, які постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення. 2023 рік став для команди FFU ще одним роком всеосяжної допомоги.

Надання гуманітарної допомоги

Упродовж перших 8 місяців роботи фонду активно діяв напрям "Гуманітарний", у межах якого FFU:

здійснив дві гуманітарні місії 22-23 лютого – на Херсонщину після підриву Каховської ГЕС та до Запорізької області;

передав продуктові набори до воєнно-історичного центру "Пам’ять і Слава", який працює в гуманітарному проєкті штабу ЗСУ "На щиті" в Одесі;

передав гуманітарну допомогу до модульного містечка в Ірпені та Харківського міського перинатального центру;

відвідав дитячі будинки та передав речі першої потреби для немовлят до приватного закладу соціального захисту Happy Home, Київського обласного центру психологічної реабілітації дітей "Переяслав", Спеціалізованого обласного будинку дитини у Білій Церкві, дитячого простору "Літокрил" (RESCUE), Domu Matki (Warszawa);

передав корм для тварин до притулків "Песики Києва", "Велике серце", Всеукраїнського Центру Адопції безпритульних тварин та пошуково-розвідувального загону собак "Антарєс".

У цьому команді фонду допомагали партнери: Твоя опора, L’oreal, Revival Foundation, Антиснід-США в Україні, Prostor, Фонд Маша, Watsons, Elävä Säätiö, LASKA, Henkel.

Напрямок "Діти"

Одним із головних напрямків роботи фонду був та залишається напрямок "Діти", в межах якого діє два проєкти — LEVCHYK SPECTRUM HUB та CHILDREN HUB.

CHILDREN HUB

Хаб було засновано у червні 2022 року. Він впродовж 13 місяців працював у Варшаві для українських родин з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі через війну.

У листопаді 2023 року CHILDREN HUB знову відкрив свої двері, але цього разу у Львові, щоб піклуватися про дітей ВПО та допомогти їм пройти складний період соціальної адаптації.

LEVCHYK SPECTRUM HUB

З моменту відкриття хабу було проведено близько 4000 безоплатних корекційних занять для 36 дітей з розладами спектра аутизму (РСА), які через війну разом з батьками евакуювались із зони бойових дій та зараз проживають у Львові.

Окрім надання важливої корекційної терапії для дітей у спектрі, фонд FFU також піклується і про створення аутизм-френдлі середовища в Україні, аби люди з РСА та нормотипові люди могли безбар’єрно взаємодіяти у суспільстві. Для цього команда фонду організувала у 2023 році конференцію "Я МОЖУ!", представила фотовиставку "Eye contact. Погляд у спектрі.", провела благодійну зустріч "Family picnic".

Реалізувати проєкти на підтримку дітей із РСА фонду допомагає постійний меценат Вадим Столар. Інші партнери, які підтримують благодійні ініціативи фонду FFU заради дітей у спектрі: Grand Hotel Lviv, Verholy Relax Park, Планета кіно, "Чайка", Fish & Pussycat, Всі. Свої, Milk Bar, "Юрашки", Dante Kids Event, Містер Подушка, Сенсорія, Вертуха, David Auble, VERETA, Toofruit, Brooks, Samoprint.

Напрямок "Медичний"

Фонд FFU допоміг 9 лікарням та медичним організаціям на загальну суму 1 311 288,86 грн. У цьому допомогли партнери Rochester Regional Health Foundation, Allendale Columbia School, A TonalHits.

Команда фонду забезпечила 8 військовим зі складними випадками ампутацій кінцівок якісне протезування та реабілітацію за кордоном:

6 отримали протезування у клініці SHCM на Мальті;

2 отримали протезування у клініці МСОР у Вашингтоні.

Допомога українцям від FFU. Фото: пресслужба фонду

Загальна сума допомоги склала 4 686 668,31 грн.

Завдяки фармацевтичній компанії "Пфайзер" (Pfizer) фонд отримав грант від KING BAUDOUIN FOUNDATION UNITED STATES (KBFUS) у розмірі 1 мільйон доларів США на протезування та реабілітацію важкопоранених українських захисників.

Також, у партнерстві з BetterMe та Esper Bionics, фонд запустив спеціалізовану програму тренувань для людей, які втратили кінцівки. Для цього команда FFU запросила до Києва лікаря-реабілітолога із США, Фархада Остоварі, який має 14-річний досвід роботи з важкопораненими військовими у війнах в Іраку та Афганістані. Доктор Остоварі розробив спеціальний комплекс вправ для людей з ампутаціями, за допомогою яких можна в домашніх умовах відновити функціональність кінцівок і підготуватися до протезування.

Проєкт GIDNA

На початку 2023 року фонд FFU запустив проєкт кваліфікованої психологічної допомоги жінкам, які зазнали сексуального насильства від російських військових, або стали його свідками. У межах проєкту кожна жінка отримує 10 анонімних та безоплатних сесій з психотерапевтом.

Усього за період роботи GIDNA:

було отримано 24 звернення;

6 жінок вже пройшли терапію (з них 4 жінки пройшли подвійний курс із 20 сесій);

ще 6 зараз знаходяться в терапії;

усього в межах проєкту GIDNA було надано 157 консультацій психолога.

Статистика донатів на сайті

Протягом 2023 року фонд FFU отримав від благодійників з усього світу донатів на загальну суму 118 110 євро.

Середня сума донату склала 20,26 євро.

Сайт відвідало 240 288 людей з 169 країн.

Топ країн, з яких були перекази на найбільшу суму (крім України):

США — 44 165 євро (37,39%);

Німеччина — 10 146 євро (8,59%);

Велика Британія — 7 609 євро (6,44%).

Україна: 48 800 євро (41,32%), середній донат - 12,47 євро.

"Разом з вами ми змінювали світ навколо! Від імені всієї команди фонду Future for Ukraine, щиро дякуємо нашим партнерам та всім, хто підтримав наші благодійні проєкти! Допомагаючи українцям зараз, ми будуємо краще майбутнє для нашої держави!" — Анна Ковальова, засновниця Фонду Future for Ukraine та Генеральна директорка "БО "БФ "Майбутнє для України".

Нагадаємо, Вадим Столар через свій Фонд разом з ТОВ "ОЕНЖІ СОЛАР" забезпечив дитячий садок та дитячу поліклініку на Київщині резервним електропостачанням.