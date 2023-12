Благотворительный фонд Future for Ukraine подвел итоги 2023 года

Встреча украинских воинов в аэропорту Вашингтона Фото: Future for Ukraine

С момента создания в 2022 году фонд Future for Ukraine пытался закрывать первоочередные потребности украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения. 2023 стал для команды FFU еще одним годом всеобъемлющей помощи.

Оказание гуманитарной помощи

В течение первых 8 месяцев работы фонда активно действовало направление "Гуманитарное", в рамках которого FFU:

осуществил две гуманитарные миссии 22-23 февраля — в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС и в Запорожскую область;

передал продуктовые наборы военно-историческому центру "Память и Слава", который работает в гуманитарном проекте штаба ВСУ "На щите" в Одессе;

передал гуманитарную помощь модульному городку в Ирпене и Харьковскому городскому перинатальному центру;

посетил детские дома и передал вещи первой необходимости для младенцев в частное учреждение социальной защиты Happy Home, Киевский областной центр психологической реабилитации детей "Переяслав", Специализированный областной дом ребенка в Белой Церкви, детский простор "Летокрыл" (RESCUE), Domu Matki (Warszawa) ;

передал корм для животных в приюты "Песики Киева", "Большое сердце", Всеукраинский Центр Адопции бездомных животных и поисково-разведывательный отряд собак "Антарес".

В этой команде фонда помогали партнеры: Твоя опора, L'Oreal, Revival Foundation, Антиснид-США в Украине, Prostor, Фонд Маша, Watsons, Elävä Säätiö, LASKA, Henkel.

Также состоялась передача колесных кресел в рамках программы Japanese Wheelchair Project for Ukraine ("Доступное кресло колесное для украинцев").

Всего передали 815 кресел колесных в:

Иванковскую громаду, Киевская область;

Тернопольскую областную военную администрацию;

Национальную детскую специализированную больницу МЗ Украины "Охматдет";

Лисичанскую городскую военную администрацию;

центр предоставления социальных услуг Салтовского района города Харькова;

больницы в прифронтовых районах.

Партнеры в рамках программы Japanese Wheelchair Project for Ukraine ("Доступное кресло колесное для украинцев"): клининговая компания Solidcare, логистическая компания NYK, NPO The Volunteers Group, NPO Go! Fly! фонд "Жизнелюб", фонд Revival Foundation Washington.

Направление "Дети"

Одним из главных направлений работы фонда было и остается направление "Дети", в рамках которого действуют два проекта — LEVCHYK SPECTRUM HUB и CHILDREN HUB.

CHILDREN HUB

Хаб был основан в июне 2022 года. Он на протяжении 13 месяцев работал в Варшаве для украинских семей с детьми, вынужденно переехавшими в Польшу из-за войны.

В ноябре 2023 года CHILDREN HUB снова открыл свои двери, но на этот раз во Львове, чтобы заботиться о детях ВПЛ и помочь им пройти сложный период социальной адаптации.

LEVCHYK SPECTRUM HUB

С момента открытия хаба было проведено около 4000 безвозмездных коррекционных занятий для 36 детей с расстройствами спектра аутизма (РСА), которые в результате войны вместе с родителями эвакуировались из зоны боевых действий и сейчас проживают во Львове.

Кроме предоставления важной коррекционной терапии для детей в спектре, фонд FFU также заботится о создании аутизм-френдли среды в Украине, чтобы люди с РСА и нормотипные люди могли безбарьерно взаимодействовать в обществе. Для этого команда фонда организовала в 2023 году конференцию "Я МОГУ!", представила фотовыставку "Eye contact. Взгляд в спектре.", провела благотворительную встречу "Family picnic" .

Реализовать проекты в поддержку детей из РСА фонда помогает постоянный меценат Вадим Столар. Другие партнеры, поддерживающие благотворительные инициативы фонда FFU ради детей в спектре: Grand Hotel Lviv, Verholy Relax Park, Планета кино, Чайка, Fish & Pussycat, Все. Свои, Milk Bar, "Юрашки", Dante Kids Event, Мистер Подушка, Сенсория, Вертуха, David Auble, VERETA, Toofruit, Brooks, Samoprint.

Направление "Медицинское"

Фонд FFU помог 8 больницам и медицинским организациям на общую сумму 1 311 288,86 грн. В этом помогли партнеры Rochester Regional Health Foundation, Allendale Columbia School, A TonalHits.

Команда фонда обеспечила 8 военным со сложными случаями ампутаций конечностей качественное протезирование и реабилитацию за границей:

6 получили протезирование в клинике SHCM на Мальте.

2 получили протезирование в клинике МСОР в Вашингтоне.

Общая сумма помощи составила 4 686 668,31 грн.

Фонд FFU получил грант в размере 1 миллиона долларов США от фармацевтической компании "Пфайзер" (Pfizer) на протезирование и реабилитацию тяжелораненых украинских защитников, предоставленный через KING BAUDOUIN FOUNDATION UNITED STATES (KBFUS).

В общей сложности фонд FFU получил грантовую помощь в размере около 1 100 000 долларов США.

Также, в партнерстве с BetterMe и Esper Bionics, фонд запустил специализированную программу тренировок для людей, потерявших конечности. Для этого команда FFU пригласила в Киев врача-реабилитолога из США, Фархада Остовари, имеющего 14-летний опыт работы с тяжелоранеными военными в войнах в Ираке и Афганистане. Доктор Остовари разработал специальный комплекс упражнений для людей с ампутациями, с помощью которых можно в домашних условиях восстановить функциональность конечностей и подготовиться к протезированию.

Проект GIDNA

В начале 2023 года фонд FFU запустил проект квалифицированной психологической помощи женщинам, подвергшимся сексуальному насилию от российских военных, или ставших его свидетелями. В рамках проекта каждая женщина получает 10 анонимных и бесплатных сессий с психотерапевтом.

Всего за период работы GIDNA:

было получено 24 обращения;

6 женщин уже прошли терапию (из них 4 женщины прошли двойной курс с 20 сессий);

еще 6 сейчас находятся в терапии;

всего в рамках проекта GIDNA было предоставлено 157 консультаций психолога.

Статистика донатов на сайте:

в течение 2023 фонд FFU получил от благотворителей со всего мира донатов на общую сумму 118 110 евро;

средняя сумма доната составила 20,26 евро;

сайт посетило 240 288 человек из 169 стран.

Топ стран, из которых были переводы на самую большую сумму (кроме Украины):

США — 44 165 евро (37,39%);

Германия — 10 146 евро (8,59%);

Великобритания — 7 609 евро (6,44%);

Украина: 48 800 евро (41,32%), средний донат — 12,47 евро.

"Вместе с вами мы меняли мир вокруг! От имени всей команды фонда Future for Ukraine, искренне благодарим наших партнеров и всех, кто поддержал наши благотворительные проекты! Помогая украинцам сейчас, мы строим лучшее будущее для нашего государства!", — Анна Ковалева, основательница Фонда Future for Ukraine и Генеральный директор "БО "БФ "Будущее для Украины".

