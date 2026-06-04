Благодійний фонд MK Foundation передав 10 мікроавтобусів воїнам 5-ї ОШБр

MK Foundation передав 10 мікроавтобусів військовим 5-ї ОШБр. Фото: пресслужба

До Дня Києва благодійний фонд MK Foundation передав 10 мікроавтобусів Volkswagen Transporter військовослужбовцям 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Новий транспорт допоможе підрозділу виконувати бойові завдання, забезпечувати логістику та підтримувати мобільність на передовій. Передача автомобілів відбулася на Поштовій площі у Києві.

Про це інформує Новини.LIVE.

Передача мікроавтобусів воїнам 5-ї ОШБр. Фото: пресслужба

MK Foundation передав 10 мікроавтобусів військовим 5-ї ОШБр

Як відомо, 5-та окрема штурмова Київська бригада бере участь у найскладніших операціях Сил оборони України. Саме тому забезпечення транспортом залишається одним із найактуальніших запитів військових. Передані Volkswagen Transporter використовуватимуться для перевезення особового складу, виконання логістичних завдань та оперативного забезпечення підрозділів на фронті.

"5-та окрема штурмова Київська бригада щодня бере на себе величезну відповідальність за захист України. Передані автомобілі — це інструмент, який допомагає військовим бути швидшими, ефективнішими та виконувати свої завдання в надзвичайно складних умовах. Ми і надалі робитимемо все можливе, щоб вони отримували ресурси, необхідні для служби та збереження життя особового складу. Вдячні кожному воїну за мужність, стійкість і самопожертву", — зазначив засновник MK Foundation Максим Кріппа.

Військовий за кермом мікроавтобуса, який передав фонд MK Foundation. Фото: пресслужба

У бригаді наголошують, що автомобілі на передовій є одним із найважливіших ресурсів, адже через постійне навантаження та роботу поблизу лінії бойового зіткнення транспорт швидко зношується та потребує заміни.

Читайте також:

"У сучасній війні автомобілі — це основа логістики. Від них залежить доставка боєприпасів, спорядження, робота підрозділів безпілотних систем і, зрештою, виконання бойових завдань. Тому 10 нових автомобілів для бригади — це не просто техніка, а додаткові можливості для ефективної роботи на фронті", — зазначив майор Олексій Тарасенко, начальник відділення рекрутингу штабу 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Передача мікроавтобусів для воїнів 5-ї ОШБр. Фото: пресслужба

Ця передача стала черговим етапом підтримки Сил оборони України з боку MK Foundation. Від початку 2026 року фонд уже передав військовим понад 100 автомобілів. Перед передачею військовим усі автомобілі проходять повне технічне обслуговування та необхідний ремонт. Машини надходять до підрозділів у повністю справному стані та готовими до виконання завдань.

MK Foundation передав 10 мікроавтобусів військовим 5-ї ОШБр. Фото: пресслужба

"Для нас символічно передавати ці автомобілі саме в Києві, адже їх отримує 5-та окрема штурмова Київська бригада. Сьогодні її військові захищають не лише столицю, а й усю Україну. Сірі буси вже стали своєрідною візитівкою MK Foundation. З 2022 року ми передали Силам оборони понад 2100 автомобілів, а лише цього року — понад 100. Вони працюють на найгарячіших напрямках фронту. Ми мріємо про час, коли потреби в таких передачах більше не буде. Але поки триває війна, продовжуватимемо підтримувати наших захисників усім необхідним", — зазначив директор БО MK Foundation Олександр Осока.

MK Foundation — благодійна ініціатива бізнесмена Максима Кріппи, заснована у травні 2022 року. Організація не залучає донати та працює виключно за рахунок приватного капіталу. Основним напрямом її діяльності є забезпечення українських військових транспортними засобами.

Новини.LIVE інформували, що у Києві 7 червня відбудеться благодійний забіг Go to the Future-2026 на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки. До участі можуть долучитися як кияни, так і учасники з будь-якого регіону України онлайн. Мета заходу — об’єднати суспільство навколо підтримки військових і цивільних, які постраждали внаслідок війни.

Новини.LIVE також писали, що у квітні 2026 року у Києві відбувся благодійний концерт "Музика свободи", присвячений Дню прикордонника України. Під час події організатори зібрали кошти на підтримку бойових бригад ДПСУ та закупівлю необхідного обладнання для фронту. Загалом вдалося акумулювати 2 мільйони гривень на дрони, тепловізори та іншу критично важливу техніку.