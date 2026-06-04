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Главная Актуально Фонд MK Foundation передал 10 микроавтобусов воинам 5-й ОШБр

Фонд MK Foundation передал 10 микроавтобусов воинам 5-й ОШБр

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 17:25
Фонд MK Foundation передал 10 микроавтобусов воинам 5-й ОШБр
MK Foundation передал 10 микроавтобусов военным 5-й ОШБр. Фото: пресс-служба

Ко Дню Киева благотворительный фонд MK Foundation передал 10 микроавтобусов Volkswagen Transporter военнослужащим 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Новый транспорт поможет подразделению выполнять боевые задачи, обеспечивать логистику и поддерживать мобильность на передовой. Передача автомобилей состоялась на Почтовой площади в Киеве.

Об этом информирует Новини.LIVE.

MK Foundation передав 10 мікроавтобусів воїнам 5-ї ОШБр
Передача микроавтобусов воинам 5-й ОШБр. Фото: пресс-служба

MK Foundation передал 10 микроавтобусов военным 5-й ОШБр

Как известно, 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада участвует в самых сложных операциях Сил обороны Украины. Именно поэтому обеспечение транспортом остается одним из самых актуальных запросов военных. Переданные Volkswagen Transporter будут использоваться для перевозки личного состава, выполнения логистических задач и оперативного обеспечения подразделений на фронте.

"5-я отдельная штурмовая Киевская бригада ежедневно берет на себя огромную ответственность за защиту Украины. Переданные автомобили — это инструмент, который помогает военным быть быстрее, эффективнее и выполнять свои задачи в чрезвычайно сложных условиях. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы они получали ресурсы, необходимые для службы и сохранения жизни личного состава. Благодарны каждому воину за мужество, стойкость и самопожертвование", — отметил основатель MK Foundation Максим Криппа.

MK Foundation передав 10 мікроавтобусів воїнам 5-ї ОШБр
Военный за рулем микроавтобуса, который передал фонд MK Foundation. Фото: пресс-служба

В бригаде отмечают, что автомобили на передовой являются одним из важнейших ресурсов, ведь из-за постоянной нагрузки и работы вблизи линии боевого соприкосновения транспорт быстро изнашивается и требует замены.

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"В современной войне автомобили — это основа логистики. От них зависит доставка боеприпасов, снаряжения, работа подразделений беспилотных систем и, наконец, выполнение боевых задач. Поэтому 10 новых автомобилей для бригады — это не просто техника, а дополнительные возможности для эффективной работы на фронте", — отметил майор Алексей Тарасенко, начальник отделения рекрутинга штаба 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

MK Foundation передав 10 мікроавтобусів воїнам 5-ї ОШБр
Передача микроавтобусов для воинов 5-й ОШБр. Фото: пресс-служба

Эта передача стала очередным этапом поддержки Сил обороны Украины со стороны MK Foundation. С начала 2026 года фонд уже передал военным более 100 автомобилей. Перед передачей военным все автомобили проходят полное техническое обслуживание и необходимый ремонт. Машины поступают в подразделения в полностью исправном состоянии и готовыми к выполнению задач.

MK Foundation передав 10 мікроавтобусів воїнам 5-ї ОШБр
MK Foundation передал 10 микроавтобусов военным 5-й ОШБр. Фото: пресс-служба

"Для нас символично передавать эти автомобили именно в Киеве, ведь их получает 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада. Сегодня ее военные защищают не только столицу, но и всю Украину. Серые бусы уже стали своеобразной визитной карточкой MK Foundation. С 2022 года мы передали Силам обороны более 2100 автомобилей, а только в этом году — более 100. Они работают на самых горячих направлениях фронта. Мы мечтаем о времени, когда потребности в таких передачах больше не будет. Но пока идет война, будем продолжать поддерживать наших защитников всем необходимым", — отметил директор БО MK Foundation Александр Осока.

MK Foundation — благотворительная инициатива бизнесмена Максима Криппы, основанная в мае 2022 года. Организация не привлекает донаты и работает исключительно за счет частного капитала. Основным направлением ее деятельности является обеспечение украинских военных транспортными средствами.

Новини.LIVE информировали, что в Киеве 7 июня состоится благотворительный забег Go to the Future-2026 в поддержку ветеранов, потерявших конечности. К участию могут присоединиться как киевляне, так и участники из любого региона Украины онлайн. Цель мероприятия — объединить общество вокруг поддержки военных и гражданских, пострадавших в результате войны.

Новини.LIVE также писали, что в апреле 2026 года в Киеве состоялся благотворительный концерт "Музыка свободы", посвященный Дню пограничника Украины. Во время события организаторы собрали средства на поддержку боевых бригад ГПСУ и закупку необходимого оборудования для фронта. В целом удалось аккумулировать 2 миллиона гривен на дроны, тепловизоры и другую критически важную технику.

военная помощь благотворительность украинские военные
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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