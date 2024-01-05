Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Благодійники роздали подарунки дітям з прифронтових міст arrow

Благодійники роздали подарунки дітям з прифронтових міст

5 січня 2024 17:09
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Благодійники роздали подарунки дітям з прифронтових міст
Діти, які отримали подарунки, та волонтер. Фото: stolarfund.com
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Фонд Вадима Столара завітав зі святковим проєктом "Вогник дитинства" у прифронтові міста України. Благодійники привітали дітей та роздали їм подарунки.

Такий захід проводиться вже другий рік поспіль, повідомляється на сайті Фонду.

Читайте також:

Подарунки дітям з прифронтових міст

Проєкт започаткували минулого грудня. Його метою було підтримати дітей та створити їм святковий настрій на тлі постійних обстрілів енергетичної інфраструктури та затяжних блекаутів.

null
Проєкт "Вогник дитинства". Фото: stolarfund.com

Благодійники долучились до ініціативи та закупили для дітей подарунки, а Фонд Вадима Столара доповнив набори іграшками, солодощами та розіслав понад 1 000 пакунків адресатам. Цього року вирішили повтори акцію, однак в іншому форматі.

null
Проєкт "Вогник дитинства". Фото: stolarfund.com

"Навіть у цей важкий час у дітей має бути дитинство, вони мають гратися, отримувати на свята солодощі, веселитися. Тож ми вирішили продовжити торішній проєкт "Вогник дитинства", зігрівши дитячі серця, проте зробити його більш інтерактивним. З командою Фонду ми закупили та спакували солодкі подарунки й вирушили до регіонів України, які найбільше потерпають від обстрілів і наслідків війни, де влаштували для дітей маленьке свято. Побували у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі – і всюди були раді бачити щирі дитячі усмішки та веселий сміх", — розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

null
Проєкт "Вогник дитинства". Фото: stolarfund.com

Подарунки отримали діти з родин, якими опікується Фонд Вадима Столара:

  • ВПО;
  • родини загиблих героїв;
  • ті, що втратили близьких чи домівки через війну.
null
Проєкт "Вогник дитинства". Фото: stolarfund.com

"Діти вміють неймовірно щиро радіти різдвяним та новорічним дивам — а ми намагаємось робити так, щоб ці дива траплялися. Бо сьогодні вони особливо потрібні. І дітям, і нам, дорослим", — зазначив Вадим Столар.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Фонд Вадима Столара допоміг українцям на майже пів мільярда гривень. Волонтери зосередилися на підтримці цивільного населення та військових, надавши допомогу на 493 мільйони гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

Актуальне по темі