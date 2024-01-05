Благодійники роздали подарунки дітям з прифронтових міст
Фонд Вадима Столара завітав зі святковим проєктом "Вогник дитинства" у прифронтові міста України. Благодійники привітали дітей та роздали їм подарунки.
Такий захід проводиться вже другий рік поспіль, повідомляється на сайті Фонду.
Подарунки дітям з прифронтових міст
Проєкт започаткували минулого грудня. Його метою було підтримати дітей та створити їм святковий настрій на тлі постійних обстрілів енергетичної інфраструктури та затяжних блекаутів.
Благодійники долучились до ініціативи та закупили для дітей подарунки, а Фонд Вадима Столара доповнив набори іграшками, солодощами та розіслав понад 1 000 пакунків адресатам. Цього року вирішили повтори акцію, однак в іншому форматі.
"Навіть у цей важкий час у дітей має бути дитинство, вони мають гратися, отримувати на свята солодощі, веселитися. Тож ми вирішили продовжити торішній проєкт "Вогник дитинства", зігрівши дитячі серця, проте зробити його більш інтерактивним. З командою Фонду ми закупили та спакували солодкі подарунки й вирушили до регіонів України, які найбільше потерпають від обстрілів і наслідків війни, де влаштували для дітей маленьке свято. Побували у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі – і всюди були раді бачити щирі дитячі усмішки та веселий сміх", — розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.
Подарунки отримали діти з родин, якими опікується Фонд Вадима Столара:
- ВПО;
- родини загиблих героїв;
- ті, що втратили близьких чи домівки через війну.
"Діти вміють неймовірно щиро радіти різдвяним та новорічним дивам — а ми намагаємось робити так, щоб ці дива траплялися. Бо сьогодні вони особливо потрібні. І дітям, і нам, дорослим", — зазначив Вадим Столар.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Фонд Вадима Столара допоміг українцям на майже пів мільярда гривень. Волонтери зосередилися на підтримці цивільного населення та військових, надавши допомогу на 493 мільйони гривень.
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