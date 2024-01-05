Благодійники роздали подарунки дітям з прифронтових міст

Діти, які отримали подарунки, та волонтер. Фото: stolarfund.com

Фонд Вадима Столара завітав зі святковим проєктом "Вогник дитинства" у прифронтові міста України. Благодійники привітали дітей та роздали їм подарунки.

Такий захід проводиться вже другий рік поспіль, повідомляється на сайті Фонду.

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Проєкт започаткували минулого грудня. Його метою було підтримати дітей та створити їм святковий настрій на тлі постійних обстрілів енергетичної інфраструктури та затяжних блекаутів.

Проєкт "Вогник дитинства". Фото: stolarfund.com

Благодійники долучились до ініціативи та закупили для дітей подарунки, а Фонд Вадима Столара доповнив набори іграшками, солодощами та розіслав понад 1 000 пакунків адресатам. Цього року вирішили повтори акцію, однак в іншому форматі.

Проєкт "Вогник дитинства". Фото: stolarfund.com

"Навіть у цей важкий час у дітей має бути дитинство, вони мають гратися, отримувати на свята солодощі, веселитися. Тож ми вирішили продовжити торішній проєкт "Вогник дитинства", зігрівши дитячі серця, проте зробити його більш інтерактивним. З командою Фонду ми закупили та спакували солодкі подарунки й вирушили до регіонів України, які найбільше потерпають від обстрілів і наслідків війни, де влаштували для дітей маленьке свято. Побували у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі – і всюди були раді бачити щирі дитячі усмішки та веселий сміх", — розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Проєкт "Вогник дитинства". Фото: stolarfund.com

Подарунки отримали діти з родин, якими опікується Фонд Вадима Столара:

ВПО;

родини загиблих героїв;

ті, що втратили близьких чи домівки через війну.

Проєкт "Вогник дитинства". Фото: stolarfund.com

"Діти вміють неймовірно щиро радіти різдвяним та новорічним дивам — а ми намагаємось робити так, щоб ці дива траплялися. Бо сьогодні вони особливо потрібні. І дітям, і нам, дорослим", — зазначив Вадим Столар.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Фонд Вадима Столара допоміг українцям на майже пів мільярда гривень. Волонтери зосередилися на підтримці цивільного населення та військових, надавши допомогу на 493 мільйони гривень.