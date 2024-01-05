Благотворители раздали подарки детям из прифронтовых городов
Фонд Вадима Столара посетил с праздничным проектом "Огонек детства" в прифронтовые города Украины. Благотворители поздравили детей и раздали им подарки.
Такое мероприятие проводится уже второй год подряд, сообщается на сайте Фонда.
Подарки детям из прифронтовых городов
Проект начали в прошлом декабре. Его целью было поддержать детей и создать им праздничное настроение на фоне постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры и затяжных блэкаутов.
Благотворители присоединились к инициативе и закупили для детей подарки, а Фонд Вадима Столара дополнил наборы игрушками, сладостями и разослал более 1 000 пакетов адресатам. В этом году решили повторить акцию, однако в другом формате.
"Даже в это трудное время у детей должно быть детство, они должны играть, получать на праздники сладости, веселиться. Поэтому мы решили продолжить прошлогодний проект "Огонек детства", согрев детские сердца, однако сделать его более интерактивным. С командой Фонда мы закупили и упаковали сладкие подарки и отправились в регионы Украины, которые больше всего страдают от обстрелов и последствий войны, где устроили для детей маленький праздник. Побывали в Харькове, Николаеве, Запорожье — и везде были рады видеть искренние детские улыбки и веселый смех", — рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.
Подарки получили дети из семей, которыми занимается Фонд Вадима Столара:
- ВПЛ;
- семьи погибших героев;
- те, что потеряли близких или дома из-за войны.
"Дети умеют невероятно искренне радоваться рождественским и новогодним чудесам — а мы стараемся делать так, чтобы эти чудеса случались. Сегодня они особенно нужны. И детям, и нам, взрослым", — отметил Вадим Столар.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Фонд Вадима Столара помог украинцам почти на полмиллиарда гривен. Волонтеры сосредоточились на поддержке гражданского населения и военных, оказав помощь на 493 миллиона гривен.
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