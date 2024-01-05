Благотворители раздали подарки детям из прифронтовых городов

Дети, получившие подарки, и волонтер. Фото: stolarfund.com

Фонд Вадима Столара посетил с праздничным проектом "Огонек детства" в прифронтовые города Украины. Благотворители поздравили детей и раздали им подарки.

Такое мероприятие проводится уже второй год подряд, сообщается на сайте Фонда.

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Подарки детям из прифронтовых городов

Проект начали в прошлом декабре. Его целью было поддержать детей и создать им праздничное настроение на фоне постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры и затяжных блэкаутов.

Проект "Огонек детства". Фото: stolarfund.com

Благотворители присоединились к инициативе и закупили для детей подарки, а Фонд Вадима Столара дополнил наборы игрушками, сладостями и разослал более 1 000 пакетов адресатам. В этом году решили повторить акцию, однако в другом формате.

Проект "Огонек детства". Фото: stolarfund.com

"Даже в это трудное время у детей должно быть детство, они должны играть, получать на праздники сладости, веселиться. Поэтому мы решили продолжить прошлогодний проект "Огонек детства", согрев детские сердца, однако сделать его более интерактивным. С командой Фонда мы закупили и упаковали сладкие подарки и отправились в регионы Украины, которые больше всего страдают от обстрелов и последствий войны, где устроили для детей маленький праздник. Побывали в Харькове, Николаеве, Запорожье — и везде были рады видеть искренние детские улыбки и веселый смех", — рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Проект "Огонек детства". Фото: stolarfund.com

Подарки получили дети из семей, которыми занимается Фонд Вадима Столара:

ВПЛ;

семьи погибших героев;

те, что потеряли близких или дома из-за войны.

Проект "Огонек детства". Фото: stolarfund.com

"Дети умеют невероятно искренне радоваться рождественским и новогодним чудесам — а мы стараемся делать так, чтобы эти чудеса случались. Сегодня они особенно нужны. И детям, и нам, взрослым", — отметил Вадим Столар.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Фонд Вадима Столара помог украинцам почти на полмиллиарда гривен. Волонтеры сосредоточились на поддержке гражданского населения и военных, оказав помощь на 493 миллиона гривен.