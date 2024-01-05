Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Благотворители раздали подарки детям из прифронтовых городов arrow

Благотворители раздали подарки детям из прифронтовых городов

5 января 2024 17:09
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Благотворители раздали подарки детям из прифронтовых городов
Дети, получившие подарки, и волонтер. Фото: stolarfund.com
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Фонд Вадима Столара посетил с праздничным проектом "Огонек детства" в прифронтовые города Украины. Благотворители поздравили детей и раздали им подарки.

Такое мероприятие проводится уже второй год подряд, сообщается на сайте Фонда.

Читайте также:

Подарки детям из прифронтовых городов

Проект начали в прошлом декабре. Его целью было поддержать детей и создать им праздничное настроение на фоне постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры и затяжных блэкаутов.

null
Проект "Огонек детства". Фото: stolarfund.com

Благотворители присоединились к инициативе и закупили для детей подарки, а Фонд Вадима Столара дополнил наборы игрушками, сладостями и разослал более 1 000 пакетов адресатам. В этом году решили повторить акцию, однако в другом формате.

null
Проект "Огонек детства". Фото: stolarfund.com

"Даже в это трудное время у детей должно быть детство, они должны играть, получать на праздники сладости, веселиться. Поэтому мы решили продолжить прошлогодний проект "Огонек детства", согрев детские сердца, однако сделать его более интерактивным. С командой Фонда мы закупили и упаковали сладкие подарки и отправились в регионы Украины, которые больше всего страдают от обстрелов и последствий войны, где устроили для детей маленький праздник. Побывали в Харькове, Николаеве, Запорожье — и везде были рады видеть искренние детские улыбки и веселый смех", — рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

null
Проект "Огонек детства". Фото: stolarfund.com

Подарки получили дети из семей, которыми занимается Фонд Вадима Столара:

  • ВПЛ;
  • семьи погибших героев;
  • те, что потеряли близких или дома из-за войны.
null
Проект "Огонек детства". Фото: stolarfund.com

"Дети умеют невероятно искренне радоваться рождественским и новогодним чудесам — а мы стараемся делать так, чтобы эти чудеса случались. Сегодня они особенно нужны. И детям, и нам, взрослым", — отметил Вадим Столар.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Фонд Вадима Столара помог украинцам почти на полмиллиарда гривен. Волонтеры сосредоточились на поддержке гражданского населения и военных, оказав помощь на 493 миллиона гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

Актуальное по теме