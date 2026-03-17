Чотири роки великої війни: як Future for Ukraine будує систему допомоги

Частина команди Future for Ukraine. Фото: Future for Ukraine

За цей час фонд, створений українськими жінками на початку повномасштабної війни, виріс у міжнародну гуманітарну організацію з програмами протезування ветеранів, підтримки дітей з аутизмом та психологічної допомоги жінкам.

У березні 2022 року кілька українок опинилися у Варшаві після початку повномасштабної війни Росії проти України. До вторгнення вони працювали у бізнесі, медіа та креативній індустрії, керували великими проєктами та мали репутацію людей, які вміють будувати системні проєкти.

Коли почалася повномасштабна війна, вони вирішили створити благодійний фонд, якому б довіряли самі.

Так з’явився Future for Ukraine.

Future for Ukraine допомагає дітям. Фото: Future for Ukraine

Від самого початку команда мала намір будувати не тимчасову ініціативу, а прозору та сильну благодійну організацію з чіткими принципами управління та довгостроковими програмами допомоги.

Тоді ще ніхто не знав, яким масштабним стане цей проєкт, але всі вірили, що одного дня він може вирости у велику систему підтримки для українців.

За чотири роки фонд перетворився в міжнародну гуманітарну організацію, яка працює як об'єднання трьох незалежних благодійних фондів в Україні, Польщі та США. Команда залучила понад чверть мільярда гривень благодійної допомоги від українських та міжнародних донорів.

Сьогодні фонд Future for Ukraine працює за трьома основними напрямами: медична допомога, підтримка жінок та допомога дітям.

Підтримка ветеранів. Фото: Future for Ukraine

Фонд допомагає ветеранам з ампутаціями, дітям з розладами спектра аутизму з родин внутрішньо переміщених осіб та прифронтових територій, а також жінкам, які пережили сексуальне насильство під час війни або живуть у невизначеності через полон чи зникнення близьких.

За кожною програмою — реальні люди та їхні долі. Ветерани, які після тяжких поранень заново вчаться ходити. Діти, що після тривалої терапії вимовляють свої перші слова. Жінки, які знаходять у собі сили жити далі після пережитого.

Як змінювалася благодійність під час війни

Повномасштабне вторгнення суттєво трансформувало благодійний сектор в Україні. У 2022 році основний фокус допомоги був спрямований на підтримку армії: українці масово донатили, запускали нові фонди, а заклик Stand with Ukraine активно привертав увагу міжнародних донорів.

Згодом стало очевидно, що війна затягнеться. Разом із цим еволюціонувала й благодійність: від оперативної допомоги "тут і зараз" сектор почав переходити до системних рішень, спрямованих на довготривале відновлення життя людей.

Саме таку модель роботи команда Future for Ukraine закладала у свою діяльність від самого початку.

"Ще на етапі розробки стратегії фонду ми взяли за основу діяльності стійкість і сталий розвиток прорахували його sustainability, тобто стійкість. Фактично це відповідь на питання, що фонд робитиме, якщо на певному етапі не буде донатів на проєкти. Такий підхід безпосередньо впливає на репутацію організації та її надійність в очах меценатів і грантодавців," — розповідає Олена Ніколаєнко, президентка Future for Ukraine у США, стратегиня та керівниця міжнародного фандрейзингу фонду.

За її словами, донорів цікавить не лише сама ідея проєкту.

"Їм важливо розуміти, як ви доведете справу до кінця, якщо закінчаться кошти. Звідки братимете ресурси на річну корекційну програму для дітей у спектрі та оплату роботи фахівців, які з ними працюють?", — пояснює Ніколаєнко.

Допомога дітям від Future for Ukraine. Фото: Future for Ukraine

Підтримка дітей

Першим масштабним проєктом фонду став CHILDREN HUB у Варшаві — безпечний простір для українських дітей та їхніх мам, які через війну опинилися в Польщі. Тут діти відвідували розвивальні заняття, спілкувалися українською з однолітками та перебували у звичному для себе середовищі.

У цей час їхні матері могли займатися повсякденними справами за кордоном: шукати роботу, оформлювати документи або просто трохи перепочити.

За час роботи CHILDREN HUB став другим домом, куточком України за кордоном, для понад 1000 українських родин у Польщі.

LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: Future for Ukraine

У березні 2023 року фонд запустив новий проєкт підтримки дітей з розладами спектра аутизму. Так з’явився LEVCHYK SPECTRUM HUB для дітей у спектрі зі статусом внутрішньо переміщених осіб у Львові.

Багато родин, які виховують дітей з РСА, через війну втратили домівки та стабільний дохід. Разом із цим вони втратили можливість оплачувати корекційну терапію, яка в середньому коштує близько 35 тисяч гривень на місяць.

"LEVCHYK — це безоплатний центр соціальної допомоги, де дітям у спектрі надають системну корекційну підтримку. Кожен вихованець займається індивідуально з фахівцями з сенсорної інтеграції, психологом, логопедом та АВА-терапевтом. Також діти відвідують групові заняття з музичної та арттерапії. Програма розрахована на рік і за потреби може бути продовжена", — пояснює Анна Ковальова, засновниця та генеральна директорка фонду Future for Ukraine.

Допомога дітям. Фото: Future for Ukraine

У 2025 році проєкт масштабувався. У партнерстві з Миколаївською міською радою було відкрито другий LEVCHYK SPECTRUM HUB у Миколаєві.

За словами заступника міського голови Миколаєва Анатолія Петрова, станом на кінець 2025 року у місті було зареєстровано понад 300 дітей з діагнозом аутизм, які потребують регулярної професійної підтримки.

"Для дітей у спектрі корекційна допомога — це необхідність. Завдяки таким заняттям вони вчаться вимовляти перші слова, керувати емоціями та взаємодіяти з однолітками. Завдяки програмі LEVCHYK діти можуть навчатися у звичайних школах", — пояснює Ольга Глюза, керівниця напряму "Допомога дітям".

За три роки роботи LEVCHYK SPECTRUM HUB було проведено понад 17 000 корекційних занять.

Протезування ветеранів. Фото: Future for Ukraine

Протезування ветеранів

Напрям медичної допомоги фонду започаткував один випадок. Український військовий Олександр Чайка отримав складну ампутацію з вичленуванням кульшового суглоба. Через складність випадку йому відмовили у протезуванні в Україні. Пошук рішення привів команду фонду до США.

Medical Center Orthotics & Prosthetics. Фото: Future for Ukraine

Саме там Олена Ніколаєнко познайомилася із засновником американського центру Medical Center Orthotics & Prosthetics Майклом Коркораном. Фахівці Центру мають понад 30 років досвіду протезування ветеранів війн в Іраку та Афганістані.

Реабілітація ветеранів. Фото: Future for Ukraine

У клініці MCOP у Сілвер-Спринг Олександр отримав високотехнологічний протез з біонічним коліном та пройшов навчання ходи. Вартість такого протезування може перевищувати 100 тисяч доларів, але за програмою фонду і за підтримки центру MCOP, ветеран отримав його безоплатно.

Цей випадок став початком великої програми. У партнерстві з MCOP фонд Future for Ukraine забезпечив високотехнологічне протезування та реабілітацію для 92 українських ветеранів.

За 2023 та 2024 роки фонд успішно пройшов перевірку Pfizer Foundation та отримав гранти на 1 млн доларів на програму протезування. У 2023 році фонд у США отримав статус неприбуткової організації 501(c)(3), що значно розширило можливості міжнародного фандрейзингу.

У 2025 році фонд отримав один із найбільших міжнародних грантів у своїй історії. Уряд Ісландії та Embla Medical HF надали 11,6 млн доларів на реалізацію трирічної програми протезування.

Завдяки цьому проєкту 1000 українців з ампутаціями зможуть отримати безоплатне функціональне протезування нижніх кінцівок.

Підтримка ветеранів. Фото: Future for Ukraine

Психологічна підтримка жінок

Третім напрямом роботи фонду стала психологічна допомога жінкам.

Спочатку проєкт GIDNA був програмою загальної психологічної підтримки, але дуже швидко команда побачила, що значна частина звернень пов’язана з темою сексуального насильства під час війни.

Сьогодні програма надає безоплатну та анонімну психологічну допомогу жінкам, які пережили або стали свідками сексуального насильства. Учасниці програми можуть отримати до 20 індивідуальних сесій із психологом.

За окремим напрямом програми — Невизначена втрата — психологи працюють з жінками, чиї рідні зникли безвісти або перебувають у полоні. Серед учасниць програми є жінки з Асоціації родин захисників "Азовсталі". Деякі з них уже дочекалися своїх рідних із російського полону.

Загалом у межах проєкту допомогу отримали 205 жінок, із них 135 — за напрямом СНПК. Психологи провели понад 2000 терапевтичних сесій.

Чотири роки, які сформували модель

За чотири роки Future for Ukraine пройшов шлях від невеликої ініціативи до міжнародної гуманітарної організації з великими програмами та міжнародними партнерствами.

Завдяки прозорій роботі, успішним міжнародним грантам і стратегічному підходу фонд було включено до каталогу верифікованих організацій Philanthropy in Ukraine.

"Чотири роки роботи дали нам більше, ніж досвід. Вони дали нам модель. Програми, які ми запускали в умовах війни, поступово перетворилися на структуровані системи з чіткими стандартами, міжнародними партнерствами та вимірюваними результатами", — каже Олена Ніколаєнко.

Масштабування програм показало, що така модель може працювати в різних регіонах України без втрати якості. І ця система продовжує розвиватися для того, щоб допомагати українцям відновлювати життя навіть у найскладніших умовах війни.

Нещодавно представники Національного медичного університету імені Богомольця уклали меморандуми про співпрацю з фондом Future for Ukraine та медичним центром MCOP Ukraine. Мета партнерства — запровадження освітньої програми з фізичної терапії при ампутаціях у медичних і військових навчальних закладах України.

Раніше благодійний фонд Future for Ukraine разом із продакшн-студією Luminance створили коротке соціальне відео. Воно розповідає про жінок, чиї близькі зникли на війні або в полоні, і про те, що така втрата — це важка травма.