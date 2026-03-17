Четыре года большой войны: как Future for Ukraine строит систему помощи

Часть команды Future for Ukraine. Фото: Future for Ukraine

За это время фонд, созданный украинскими женщинами в начале полномасштабной войны, вырос в международную гуманитарную организацию с программами протезирования ветеранов, поддержки детей с аутизмом и психологической помощи женщинам.

В марте 2022 года несколько украинок оказались в Варшаве после начала полномасштабной войны России против Украины. До вторжения они работали в бизнесе, медиа и креативной индустрии, руководили крупными проектами и имели репутацию людей, которые умеют строить системные проекты.

Реклама

Когда началась полномасштабная война, они решили создать благотворительный фонд, которому бы доверяли сами.

Так появился Future for Ukraine.

Future for Ukraine помогает детям. Фото: Future for Ukraine

С самого начала команда намеревалась строить не временную инициативу, а прозрачную и сильную благотворительную организацию с четкими принципами управления и долгосрочными программами помощи.

Тогда еще никто не знал, каким масштабным станет этот проект, но все верили, что однажды он может вырасти в большую систему поддержки для украинцев.

За четыре года фонд превратился в международную гуманитарную организацию, которая работает как объединение трех независимых благотворительных фондов в Украине, Польше и США. Команда привлекла более четверти миллиарда гривен благотворительной помощи от украинских и международных доноров.

Сегодня фонд Future for Ukraine работает по трем основным направлениям: медицинская помощь, поддержка женщин и помощь детям.

Поддержка ветеранов. Фото: Future for Ukraine

Фонд помогает ветеранам с ампутациями, детям с расстройствами спектра аутизма из семей внутренне перемещенных лиц и прифронтовых территорий, а также женщинам, которые пережили сексуальное насилие во время войны или живут в неопределенности из-за плена или исчезновения близких.

За каждой программой — реальные люди и их судьбы. Ветераны, которые после тяжелых ранений заново учатся ходить. Дети, которые после длительной терапии произносят свои первые слова. Женщины, которые находят в себе силы жить дальше после пережитого.

Как менялась благотворительность во время войны

Полномасштабное вторжение существенно трансформировало благотворительный сектор в Украине. В 2022 году основной фокус помощи был направлен на поддержку армии: украинцы массово донатили, запускали новые фонды, а призыв Stand with Ukraine активно привлекал внимание международных доноров.

Со временем стало очевидно, что война затянется. Вместе с этим эволюционировала и благотворительность: от оперативной помощи "здесь и сейчас" сектор начал переходить к системным решениям, направленным на долговременное восстановление жизни людей.

Именно такую модель работы команда Future for Ukraine закладывала в свою деятельность с самого начала.

"Еще на этапе разработки стратегии фонда мы взяли за основу деятельности устойчивость и устойчивое развитие, просчитали его sustainability, то есть устойчивость. Фактически это ответ на вопрос, что фонд будет делать, если на определенном этапе не будет донатов на проекты. Такой подход непосредственно влияет на репутацию организации и ее надежность в глазах меценатов и грантодателей ", — рассказывает Елена Николаенко, президент Future for Ukraine в США, стратег и руководитель международного фандрейзинга фонда.

По ее словам, доноров интересует не только сама идея проекта.

"Им важно понимать, как вы доведете дело до конца, если закончатся средства. Откуда будете брать ресурсы на годовую коррекционную программу для детей в спектре и оплату работы специалистов, которые с ними работают?", - объясняет Николаенко.

Помощь детям от Future for Ukraine. Фото: Future for Ukraine

Поддержка детей

Первым масштабным проектом фонда стал CHILDREN HUB в Варшаве — безопасное пространство для украинских детей и их мам, которые из-за войны оказались в Польше. Здесь дети посещали развивающие занятия, общались на украинском языке со сверстниками и находились в привычной для себя среде.

В это время их матери могли заниматься повседневными делами за рубежом: искать работу, оформлять документы или просто немного отдохнуть.

За время работы CHILDREN HUB стал вторым домом, уголком Украины за рубежом, для более 1000 украинских семей в Польше.

LEVCHYK SPECTRUM HUB. Фото: Future for Ukraine

В марте 2023 года фонд запустил новый проект поддержки детей с расстройствами спектра аутизма. Так появился LEVCHYK SPECTRUM HUB для детей в спектре со статусом внутренне перемещенных лиц во Львове.

Многие семьи, воспитывающие детей с РСА, из-за войны потеряли дома и стабильный доход. Вместе с этим они потеряли возможность оплачивать коррекционную терапию, которая в среднем стоит около 35 тысяч гривен в месяц.

"LEVCHYK — это бесплатный центр социальной помощи, где детям в спектре оказывают системную коррекционную поддержку. Каждый воспитанник занимается индивидуально со специалистами по сенсорной интеграции, психологом, логопедом и АВА-терапевтом. Также дети посещают групповые занятия по музыкальной и арт-терапии. Программа рассчитана на год и при необходимости может быть продолжена", — объясняет Анна Ковалева, основательница и генеральный директор фонда Future for Ukraine.

Помощь детям. Фото: Future for Ukraine

В 2025 году проект масштабировался. В партнерстве с Николаевским городским советом был открыт второй LEVCHYK SPECTRUM HUB в Николаеве.

По словам заместителя городского головы Николаева Анатолия Петрова, по состоянию на конец 2025 года в городе было зарегистрировано более 300 детей с диагнозом аутизм, которые нуждаются в регулярной профессиональной поддержке.

"Для детей в спектре коррекционная помощь — это необходимость. Благодаря таким занятиям они учатся произносить первые слова, управлять эмоциями и взаимодействовать со сверстниками. Благодаря программе LEVCHYK дети могут учиться в обычных школах", — объясняет Ольга Глюза, руководитель направления "Помощь детям".

За три года работы LEVCHYK SPECTRUM HUB было проведено более 17 000 коррекционных занятий.

Протезирование ветеранов. Фото: Future for Ukraine

Протезирование ветеранов

Направление медицинской помощи фонда начал один случай. Украинский военный Александр Чайка получил сложную ампутацию с вычленением тазобедренного сустава. Из-за сложности случая ему отказали в протезировании в Украине. Поиск решения привел команду фонда в США.

Medical Center Orthotics & Prosthetics. Фото: Future for Ukraine

Именно там Елена Николаенко познакомилась с основателем американского центра Medical Center Orthotics & Prosthetics Майклом Коркораном. Специалисты Центра имеют более 30 лет опыта протезирования ветеранов войн в Ираке и Афганистане.

Реабилитация ветеранов. Фото: Future for Ukraine

В клинике MCOP в Силвер-Спринг Александр получил высокотехнологичный протез с бионическим коленом и прошел обучение ходьбы. Стоимость такого протезирования может превышать 100 тысяч долларов, но по программе фонда и при поддержке центра MCOP, ветеран получил его бесплатно.

Этот случай стал началом большой программы. В партнерстве с MCOP фонд Future for Ukraine обеспечил высокотехнологичное протезирование и реабилитацию для 92 украинских ветеранов.

За 2023 и 2024 годы фонд успешно прошел проверку Pfizer Foundation и получил гранты на 1 млн долларов на программу протезирования. В 2023 году фонд в США получил статус неприбыльной организации 501 (c) (3), что значительно расширило возможности международного фандрейзинга.

В 2025 году фонд получил один из крупнейших международных грантов в своей истории. Правительство Исландии и Embla Medical HF предоставили 11,6 млн долларов на реализацию трехлетней программы протезирования.

Благодаря этому проекту 1000 украинцев с ампутациями смогут получить бесплатное функциональное протезирование нижних конечностей.

Поддержка ветеранов. Фото: Future for Ukraine

Психологическая поддержка женщин

Третьим направлением работы фонда стала психологическая помощь женщинам.

Сначала проект GIDNA был программой общей психологической поддержки, но очень быстро команда увидела, что значительная часть обращений связана с темой сексуального насилия во время войны.

Сегодня программа предоставляет бесплатную и анонимную психологическую помощь женщинам, которые пережили или стали свидетелями сексуального насилия. Участницы программы могут получить до 20 индивидуальных сессий с психологом.

По отдельному направлению программы — Неопределенная потеря — психологи работают с женщинами, чьи родные пропали без вести или находятся в плену. Среди участниц программы есть женщины из Ассоциации семей защитников "Азовстали". Некоторые из них уже дождались своих родных из российского плена.

Всего в рамках проекта помощь получили 205 женщин, из них 135 — по направлению СНПК. Психологи провели более 2000 терапевтических сессий.

Четыре года, которые сформировали модель

За четыре года Future for Ukraine прошел путь от небольшой инициативы до международной гуманитарной организации с крупными программами и международными партнерствами.

Благодаря прозрачной работе, успешным международным грантам и стратегическому подходу фонд был включен в каталог верифицированных организаций Philanthropy in Ukraine.

"Четыре года работы дали нам больше, чем опыт. Они дали нам модель. Программы, которые мы запускали в условиях войны, постепенно превратились в структурированные системы с четкими стандартами, международными партнерствами и измеряемыми результатами", — говорит Елена Николаенко.

Масштабирование программ показало, что такая модель может работать в разных регионах Украины без потери качества. И эта система продолжает развиваться для того, чтобы помогать украинцам восстанавливать жизнь даже в самых сложных условиях войны.

Недавно представители Национального медицинского университета имени Богомольца заключили меморандумы о сотрудничестве с фондом Future for Ukraine и медицинским центром MCOP Ukraine. Цель партнерства — внедрение образовательной программы по физической терапии при ампутациях в медицинских и военных учебных заведениях Украины.

Ранее благотворительный фонд Future for Ukraine вместе с продакшн-студией Luminance создали короткое социальное видео. Оно рассказывает о женщинах, чьи близкие пропали на войне или в плену, и о том, что такая потеря — это тяжелая травма.