Фонд Вадима Столара и MK Foundation передали пограничникам необходимую спецтехнику

БФ Вадима Столара и MK Foundation передали виброкатки. Фото: Новини.LIVE

Благотворительный фонд Вадима Столара вместе с Благотворительным фондом MK Foundation организовал передачу пограничникам виброкатков. Эта специальная техника поможет им выполнять задачи по охране государственных границ.

Об этом говорится в сюжете Новини.LIVE.

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По словам главы фонда, на запросы наших защитников пытаются реагировать максимально быстро.

"Мы регулярно получаем запросы от наших защитников на самую разную амуницию, оборудование и технику — и всегда стремимся оперативно прорабатывать и оказывать помощь. Поэтому когда к нам обратились пограничники — команда фонда сразу же начала искать нужные им виброкотки. На сегодняшний день мы уже передали две такие машины, чтобы наши границы были защищены еще надежнее", — подчеркнул Вадим Столар и добавил , — "поддержка защитников Украины была, есть и остается приоритетом как для меня лично, так и для нашего Фонда. Поэтому продолжаем работать ради Победы".

Переданы пограничникам виброкатки. Фото: Новини.LIVE.

Как сообщают, переданная спецтехника поможет обеспечивать охрану государственной границы путем соблюдения в порядке пограничной полосы, а также обустройства дороги для более оперативного реагирования на возможные нарушения. К тому же, команда Вадима Столара перед приобретением техники консультировалась с ГНСУ.

"Хотя у нас раньше не было опыта в приобретении таких машин, однако мы консультировались непосредственно с представителями Государственной пограничной службы, чтобы определить, какие именно параметры техники нужны. Поэтому команды обоих фондов справились с задачей, и виброкотки отправились в подразделения ГНСУ", — рассказала волонтер БФ Вадима Столара Наталья Приходько.

волонтер БФ Вадима Столара Наталья Приходько на передаче спецтехники. Фото: Новини.LIVE.

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В свою очередь начальник отдела вооружения и инженерно-технического обеспечения ГНСУ Сергей Микитюк отметил, что эти виброкотки нужны, потому что государственную границу необходимо содержать в надлежащем состоянии.

Передача виброкатков пограничникам. Фото: Новини.LIVE.

"У нас есть амбициозные планы по улучшению инженерной составляющей по западной границе. Поэтому прежде всего хочу поблагодарить за предоставленную нам такую серьезную технику, которая поможет в этом, Фонд Вадима Столара и MK Foundation! Это действительно хорошие технические средства, и предоставили их нам очень быстро. Это чрезвычайно важная и нужная для нас вещь", — подчеркнул Сергей Микитюк.

Отметим, что в целом защитники Украины с начала полномасштабного вторжения получили свыше 40 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, 42 единицы специализированных внедорожников, бронеавто, моторных лодок и виброкотков, а также 394 единицы высокотехнологичного оборудования (квадрокоптеры, антитела видеокамеры и т.п.) от команды Вадима Столара.

Напомним, стало известно, что проект Вадима Столара "Восстановись" помог около 1000 украинцам в год.