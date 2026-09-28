Готель "Україна" святкує ювілей: 65 років — поруч із подіями, які змінювали країну

Готель "Україна". Фото надані пресслужбою

28 вересня київський готель "Україна" відзначає 65-річчя.

За цей час будівля в самому центрі столиці стала свідком ключових подій новітньої історії країни, а тепер сама переживає масштабне оновлення.

Про це повідомили у пресслужбі готелю, передає Новини.LIVE.

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Готель, який мав бути сталінською висоткою

Готель відкрили 28 вересня 1961 року під час повоєнної відбудови Хрещатика. Його звели на місці колишнього Хмарочоса Гінзбурга — знакової київської будівлі початку ХХ століття.

Спочатку новий готель планували зовсім іншим. Проєкт передбачав висотну будівлю зі шпилем у стилі сталінських висоток. Проте після кампанії боротьби з "архітектурними надмірностями" від задуму відмовилися.

Як "Україна" стала свідком новітньої історії

Над остаточним проєктом працювали архітектори Анатолій Добровольський, Авраам Мілецький, Борис Приймак та їхні колеги. Так у центрі Києва з’явилася 66-метрова будівля, яка стала однією з найвпізнаваніших висоток України.

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Свою нинішню назву готель отримав у 2001 році. За роки існування готелю змінювалася навіть площа перед ним. Вона мала різні назви, доки у 1991 році не стала Майданом Незалежності.

А згодом саме цей простір перед готелем двічі ставав епіцентром масових протестів. "Україна" опинилася поруч із подіями Помаранчевої революції та Революції Гідності, коли на Майдані збиралися сотні тисяч українців. Фактично за вікнами готелю формувалися новітня історія держави.

Від приватизації до масштабної модернізації

А новий етап в історії готелю розпочався після приватизації. У 2024 році його на державному аукціоні придбав український підприємець Максим Кріппа. Сьогодні "Україна" є одним з активів його інвестиційного холдингу ARS Capital.

Новий власник розпочав поетапну модернізацію будівлі. Оновлюють інженерні системи, технічну інфраструктуру та номерний фонд.

У перспективі готель планує стати п’ятизірковим комплексом під управлінням міжнародного оператора.

"Ми хочемо, щоб готель "Україна" залишався не просто символом Києва, а став справжнім landmark післявоєнної України - місцем, яке уособлює її нову епоху, приваблює людей з усього світу та стає інвестиційним магнітом. Для нас важливо зберегти його історію, і, водночас, дати йому нове амбітне майбутнє", — наголосив Максим Кріппа.

Понад 100 мільйонів гривень на оновлення

На 2026 рік на модернізацію готелю заплановано понад 100 млн грн. Передусім кошти спрямовують на енергетичну автономію, інженерну інфраструктуру та технічні системи.



Модернізація готелю триває навіть в умовах повномасштабної війни. У ніч проти 24 травня 2026 року під час масованої ракетної атаки на Київ вибухова хвиля пошкодила фасад і частину вікон готелю. Попри це, "Україна" продовжила працювати. А до Дня Незалежності фасад будівлі став масштабною світловою проєкцією українського прапора.

Новий етап для київського символу

Сьогодні з верхніх поверхів готелю, як і десятиліття тому, відкривається одна з найвідоміших панорам столиці: з одного боку — Майдан Незалежності, з іншого — золоті бані Софійського собору.



За 65 років готель "Україна" пережив зміну епох, революції, незалежність і повномасштабну війну. Тепер він входить у нову історію — історію масштабного оновлення одного з найвідоміших символів Києва.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що готель "Україна", що входить до холдингу ARS Capital, до свого 65-річчя підготував незвичний десерт. До ювілею закладу кондитери створили тістечко "Міцні каштани", яке дуже схоже на головний символ Києва.

Також Новини.LIVE писали, що 1 жовтня 2026 року Forbes Ukraine збирає Саміт СЕО — щорічну стратегічну зустріч перших осіб бізнесу про лідерство, яке починається там, де закінчується запас сил.