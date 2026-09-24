Готель "Україна" створив десерт "Міцні каштани" до 65-річчя

Тістечко "Міцні каштани". Фото надані пресслужбою

Готель "Україна", що входить до холдингу ARS Capital, до свого 65-річчя підготував незвичний десерт. До ювілею закладу кондитери створили тістечко "Міцні каштани", яке дуже схоже на головний символ Києва.

Про це повідомили у пресслужбі готелю, передає Новини.LIVE.

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Десерт стилізований під справжній каштан: зовні — зелена "сорочка" з білого шоколаду, всередині — "каштанова" серцевина з кремом. Тістечко подають із каштановим листям, також виготовленим із шоколаду з додаванням матчі.

Десерт "Міцні каштани". Фото надані пресслужбою

"Міцні каштани" присвятили Києву та українцям

Новий десерт "Міцні каштани" готель присвятив мужнім українцям. Тверда оболонка з шипами, яка захищає ніжну серцевину, стала образом міста, що зберігає свою стійкість попри зовнішні удари ворогів.

"Каштан — один із найтепліших і найвпізнаваніших образів Києва. Створюючи подарунок до ювілею готелю для наших гостей, ми хотіли поєднати в ньому силу, стійкість і сердечність. Так з’явилися "Міцні каштани" — невеликий солодкий образ Києва та його мешканців, їхньої сили й незламності", — прокоментувала шеф-кухар готелю.

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В "Україні" зазначили, що ідея десерту поєднує історію самого закладу з історією столиці. Каштанові дерева десятиліттями залишаються одним із найбільш упізнаваних символів Києва, а готель "Україна" є частиною архітектурного образу Майдану Незалежності та landmark України.

Скуштувати ювілейне тістечко "Міцні каштани" можна буде з 28 вересня в ресторані готелю "Україна".

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