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Головна Актуально "Міцні каштани": готель "Україна" створив тістечко до свого 65-річчя

"Міцні каштани": готель "Україна" створив тістечко до свого 65-річчя

Ua ru
24 вересня 2026 18:00
Готель "Україна" створив десерт "Міцні каштани" до 65-річчя
Тістечко "Міцні каштани". Фото надані пресслужбою

Готель "Україна", що входить до холдингу ARS Capital, до свого 65-річчя підготував незвичний десерт. До ювілею закладу кондитери створили тістечко "Міцні каштани", яке дуже схоже на головний символ Києва.

Про це повідомили у пресслужбі готелю, передає Новини.LIVE.

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Десерт стилізований під справжній каштан: зовні — зелена "сорочка" з білого шоколаду, всередині — "каштанова" серцевина з кремом. Тістечко подають із каштановим листям, також виготовленим із шоколаду з додаванням матчі.

Десерт "Міцні каштани" від готелю "Україна"
Десерт "Міцні каштани". Фото надані пресслужбою

"Міцні каштани" присвятили Києву та українцям

Новий десерт "Міцні каштани" готель присвятив мужнім українцям. Тверда оболонка з шипами, яка захищає ніжну серцевину, стала образом міста, що зберігає свою стійкість попри зовнішні удари ворогів.

"Каштан — один із найтепліших і найвпізнаваніших образів Києва. Створюючи подарунок до ювілею готелю для наших гостей, ми хотіли поєднати в ньому силу, стійкість і сердечність. Так з’явилися "Міцні каштани" — невеликий солодкий образ Києва та його мешканців, їхньої сили й незламності", — прокоментувала шеф-кухар готелю.

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В "Україні" зазначили, що ідея десерту поєднує історію самого закладу з історією столиці. Каштанові дерева десятиліттями залишаються одним із найбільш упізнаваних символів Києва, а готель "Україна" є частиною архітектурного образу Майдану Незалежності та landmark України.

Скуштувати ювілейне тістечко "Міцні каштани" можна буде з 28 вересня в ресторані готелю "Україна".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 1 жовтня 2026 року Forbes Ukraine збирає Саміт СЕО – щорічну стратегічну зустріч перших осіб бізнесу про лідерство, яке починається там, де закінчується запас сил.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні започаткували щорічний місяць обізнаності про серцево-судинні захворювання. Національна кампанія "Перевірте головне" спонукає українців звертати увагу на своє здоров’я та своєчасно проходити кардіочекапи.

їжа десерт свято готель "Україна" готель
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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