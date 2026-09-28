Отель "Украина" отмечает юбилей: 65 лет — рядом с событиями, которые изменили страну

Отель "Украина". Фото предоставлены пресс-службой

28 сентября киевский отель "Украина" отмечает 65-летие.

За это время здание в самом центре столицы стало свидетелем ключевых событий новейшей истории страны, а теперь само переживает масштабную реконструкцию.

Об этом сообщили в пресс-службе отеля, передает Новини.LIVE.

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Отель, который должен был стать сталинской высоткой

Отель открыли 28 сентября 1961 года во время послевоенного восстановления Крещатика. Его возвели на месте бывшего "Небоскреба Гинзбурга" — знакового киевского здания начала ХХ века.

Изначально новый отель планировали совсем иным. Проект предусматривал высотное здание со шпилем в стиле сталинских высоток. Однако после кампании по борьбе с "архитектурными излишествами" от замысла отказались.

Как "Украина" стала свидетелем новейшей истории

Над окончательным проектом работали архитекторы Анатолий Добровольский, Авраам Милецкий, Борис Приймак и их коллеги. Так в центре Киева появилось 66-метровое здание, которое стало одной из самых узнаваемых высоток Украины.

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Свое нынешнее название отель получил в 2001 году. За годы существования отеля менялась даже площадь перед ним. Она носила разные названия, пока в 1991 году не стала Майданом Независимости.

А впоследствии именно это пространство перед отелем дважды становилось эпицентром массовых протестов. "Украина" оказалась рядом с событиями Оранжевой революции и Революции Достоинства, когда на Майдане собирались сотни тысяч украинцев. Фактически за окнами отеля формировалась новейшая история государства.

От приватизации к масштабной модернизации

А новый этап в истории отеля начался после приватизации. В 2024 году его на государственном аукционе приобрел украинский предприниматель Максим Криппа. Сегодня "Украина" является одним из активов его инвестиционного холдинга ARS Capital.

Новый владелец приступил к поэтапной модернизации здания. Обновляются инженерные системы, техническая инфраструктура и номерной фонд.

В перспективе отель планирует стать пятизвездочным комплексом под управлением международного оператора.

"Мы хотим, чтобы отель "Украина" оставался не просто символом Киева, а стал настоящим landmark послевоенной Украины — местом, которое олицетворяет её новую эпоху, привлекает людей со всего мира и становится инвестиционным магнитом. Для нас важно сохранить его историю и, в то же время, дать ему новое амбициозное будуще", — подчеркнул Максим Криппа.

Более 100 миллионов гривен на обновление

На 2026 год на модернизацию отеля запланировано более 100 млн грн. Прежде всего средства направляются на энергетическую автономию, инженерную инфраструктуру и технические системы.



Модернизация отеля продолжается даже в условиях полномасштабной войны. В ночь на 24 мая 2026 года во время массированной ракетной атаки на Киев взрывная волна повредила фасад и часть окон отеля. Несмотря на это, "Украина" продолжила работу. А ко Дню Независимости фасад здания превратился в масштабную световую проекцию украинского флага.

Новый этап для киевского символа

Сегодня с верхних этажей отеля, как и десятилетие назад, открывается одна из самых известных панорам столицы: с одной стороны — Майдан Независимости, с другой — золотые купола Софийского собора.



За 65 лет отель "Украина" пережил смену эпох, революции, обретение независимости и полномасштабную войну. Теперь он вступает в новую историю — историю масштабной реконструкции одного из самых известных символов Киева.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что отель "Украина", входящий в холдинг ARS Capital, к своему 65-летию подготовил необычный десерт. К юбилею заведения кондитеры создали пирожное "Крепкие каштаны", которое очень похоже на главный символ Киева.

Также Новини.LIVE писали, что 1 октября 2026 года Forbes Ukraine организует Саммит CEO — ежегодную стратегическую встречу первых лиц бизнеса, посвященную лидерству, которое начинается там, где заканчивается запас сил.