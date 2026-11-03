Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Группа KARTA SVITU посвятила новую песню Киеву: местом действия стал отель Украина

Группа KARTA SVITU посвятила новую песню Киеву: местом действия стал отель Украина

Ua ru
3 ноября 2026 15:40
Группа KARTA SVITU посвятила песню Киеву, а отель «Украина» пригласил их в гости
Группа KARTA SVITU. Фото: пресс-служба группы KARTA SVITU

Украинская группа KARTA SVITU представила песню "В отеле", посвященную Киеву и тем особым чувствам, которые связывают людей с родным городом. В композиции упоминаются знакомые столичные пейзажи, вокзал, аэропорты и отель "Украина".

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Группа KARTA SVITU написала песню о Киеве

После выхода трека история получила неожиданное продолжение: команда отеля отреагировала на песню в соцсетях и пригласила фронтмена группы Ивана Марунича в гости.

Группа KARTA SVITU посвятила новую песню Киеву: местом действия стал отель Украина - фото 1
Ивана Марунич. Фото: пресс-служба группы KARTA SVITU

Идея написать песню о Киеве возникла у фронтмена KARTA SVITU Ивана Марунича во время прогулки по городу. Музыкант признается, что давно хотел посвятить композицию родной столице, однако ждал момента, когда нужные слова появятся сами собой.

"Я бы хотел, чтобы песня "В отеле" поддержала всех, кто сейчас в Киеве, и всех, кто по разным причинам не может быть дома. Если этот трек вдохновит написать или позвонить друзьям из столицы — это уже будет хороший результат. Или если он побудит приехать в столицу, чтобы поддержать или остаться рядом в эти непростые времена", — отметил музыкант.

Читайте также:

После премьеры композиция начала собирать отзывы слушателей в соцсетях. Одно из видео в Instagram под эту песню набрало более 100 тысяч просмотров.

Среди тех, кто откликнулся на новинку, оказалась и команда отеля "Украина". Сначала представители отеля оставили комментарий под публикацией группы, а впоследствии пригласили Ивана Марунича лично посетить отель, познакомиться и предложили локацию для съемок.

"Ну, и кофе утром я тоже выпил, ведь о нём упоминается во втором куплете. Кроме того, мы сняли несколько видео, которые вы можете сейчас увидеть у нас в соцсетях", — поделился Иван Марунич.

Группа KARTA SVITU посвятила новую песню Киеву: местом действия стал отель Украина - фото 2
Концерт группы KARTA SVITU. Фото: пресс-служба группы KARTA SVITU

В этом году отель "Украина" отметил 65-летие. За это время он стал одним из самых узнаваемых символов центра Киева и принял не одно поколение гостей столицы. Сейчас отель входит в холдинг ARS Capital украинского предпринимателя Максима Криппы.

Мы писали, что 30 октября 2026 года в Киеве открылась международная выставка "Чернобыль 40: Новые смыслы ради устойчивого будущего". В ней примут участие 40 художников из 19 стран, которые представят 30 работ с использованием современных технологий. После 14-дневной экспозиции в Киеве выставка отправится в Берлин, Тулузу и Мадрид.

Новини.LIVE сообщили, что Maincast запустила приложение Maincast.TV для смарт-телевизоров на Android TV. Теперь спортивные трансляции, киберспортивные турниры и авторские шоу компании можно смотреть на большом экране.

Киев музыка песня отель "Украина" Максим Криппа музыканты
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации