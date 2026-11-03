Группа KARTA SVITU посвятила песню Киеву, а отель «Украина» пригласил их в гости

Группа KARTA SVITU. Фото: пресс-служба группы KARTA SVITU

Украинская группа KARTA SVITU представила песню "В отеле", посвященную Киеву и тем особым чувствам, которые связывают людей с родным городом. В композиции упоминаются знакомые столичные пейзажи, вокзал, аэропорты и отель "Украина".

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Группа KARTA SVITU написала песню о Киеве

После выхода трека история получила неожиданное продолжение: команда отеля отреагировала на песню в соцсетях и пригласила фронтмена группы Ивана Марунича в гости.

Ивана Марунич. Фото: пресс-служба группы KARTA SVITU

Идея написать песню о Киеве возникла у фронтмена KARTA SVITU Ивана Марунича во время прогулки по городу. Музыкант признается, что давно хотел посвятить композицию родной столице, однако ждал момента, когда нужные слова появятся сами собой.

"Я бы хотел, чтобы песня "В отеле" поддержала всех, кто сейчас в Киеве, и всех, кто по разным причинам не может быть дома. Если этот трек вдохновит написать или позвонить друзьям из столицы — это уже будет хороший результат. Или если он побудит приехать в столицу, чтобы поддержать или остаться рядом в эти непростые времена", — отметил музыкант.

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После премьеры композиция начала собирать отзывы слушателей в соцсетях. Одно из видео в Instagram под эту песню набрало более 100 тысяч просмотров.

Среди тех, кто откликнулся на новинку, оказалась и команда отеля "Украина". Сначала представители отеля оставили комментарий под публикацией группы, а впоследствии пригласили Ивана Марунича лично посетить отель, познакомиться и предложили локацию для съемок.

"Ну, и кофе утром я тоже выпил, ведь о нём упоминается во втором куплете. Кроме того, мы сняли несколько видео, которые вы можете сейчас увидеть у нас в соцсетях", — поделился Иван Марунич.

Концерт группы KARTA SVITU. Фото: пресс-служба группы KARTA SVITU

В этом году отель "Украина" отметил 65-летие. За это время он стал одним из самых узнаваемых символов центра Киева и принял не одно поколение гостей столицы. Сейчас отель входит в холдинг ARS Capital украинского предпринимателя Максима Криппы.

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