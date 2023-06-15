Как военным получить бесплатный протез и пройти реабилитацию: помощь благотворительного фонда
Количество ампутаций среди населения Украины увеличивается с течением войны — страдают как военные, так и гражданские. Возникает острый вопрос получения качественных протезов и реабилитации. В Украине есть такая инициатива, начатая благотворительной организацией "БФ "Будущее для Украины" (Future for Ukraine), которая помогает украинским военным получать качественные протезы и проходить реабилитационный процесс в ведущей медицинской клинике Medical center Orthotics and Prosthetics (MCOP).
Об этом сообщает благотворительный фонд Future for Ukraine.
Что БФ "Будущее для Украины" предлагает военным
К счастью, в Украине действует ряд благотворительных инициатив, начатых некоммерческими организациями и социально ответственными бизнесами, которые имеют налаженные связи с ведущими клиниками по всему миру и могут отправлять военных на протезирование за границу.
Область предоставления протезно-ортопедических услуг в Украине стремительно развивается в направлении, которое тяготеет к международному уровню. Но протезирование таких сложных случаев ампутаций, как выше коленного сустава или выше локтя, которые по большей части встречаются у военных, все еще нуждаются в опыте западных специалистов.
В рамках инициативы, начатой благотворительным фондом "Будущее для Украины", уже восемь украинских военных получили качественное протезирование и прошли путь реабилитации за рубежом. Некоторые ребята даже вернулись в ряды ВСУ, чтобы и дальше бороться за свободу и целостность Украины! Но целью у организаторов инициативы является обеспечение качественными протезами как можно большего количества украинских военных. В частности, в ближайшее время на протезирование и реабилитацию готовится отправиться еще один украинский воин — Вадим Мищук.
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Виды протезов, которые могут получить военные
В зависимости от того, на каком этапе реабилитации находится пациент, ему могут быть предложены следующие виды протезов:
- послеоперационный;
- начальный — когда зажила рана и спал отек;
- подготовительный — чтобы привыкнуть к жизни с протезом и испытать его при выполнении рутинных дел;
- полный протез — наиболее дорогостоящий протез, в котором чаще всего нуждаются люди с ампутациями.
Если мы говорим о наших защитниках, то чаще всего они получают экстренные ампутации прямо в военном госпитале, затем их транспортируют на лечение в другое медицинское учреждение, а до протезов дело доходит, уже когда зажила культя. Поэтому под протезированием для военных в основном подразумевается протез для долгосрочного использования. Для его изготовления нужно сделать индивидуальные замеры и подготовить гипсовый слепок.
Стоимость протеза для участников боевых действий в три раза выше, чем для гражданских. Это связано со сложными ампутациями конечностей, которые они получают в результате огнестрельных ранений и минных взрывов. Высокофункциональный протез ноги, позволяющий бегать, приседать, подниматься по лестнице, может стоить около 200 тысяч гривен и больше, как утверждают специалисты.
Что нужно сделать, чтобы получить протез от государства
Согласно постановлению КМ Украины от 5 апреля 2012 г. № 321, все граждане Украины, имеющие инвалидность, вызванную ампутацией нижней или верхней конечности, имеют право на протезирование за государственный счет.
Для этого нужно подать в ЦНАП или управление соцзащиты следующий пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины;
- идентификационный номер;
- заключение медико-социальной экспертизы;
- индивидуальную программу реабилитации;
- удостоверение, подтверждающее право лица на льготы.
Далее от Фонда социальной защиты инвалидов вам должно поступить сообщение о принятом решении и сформированном электронном направлении, с которым вы можете самостоятельно выбрать компанию производителя протеза, с которым хотели бы сотрудничать.
Напомним, ранее мы писали, несмотря на войну, киевские заведения продолжают готовить вкусную еду и поражать посетителей своей концепцией, а также постоянно поддерживать ВСУ. "Гастрономический Киев" объединился с благотворительным фондом "Будущее для Украины", чтобы собрать средства на протезирование украинских военных за рубежом.