Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем олицетворяет благотворительные проекты в Украине

Команда БФ Вадима Столара

Политик и благотворитель Вадим Столар убежден, что для успешной реализации любого амбициозного проекта очень важна слаженная работа команды единомышленников, где каждый является высококлассным специалистом в своей сфере.

После 24 февраля 2022 года, когда благотворительная деятельность была переведена на военные рельсы, именно благодаря такой команде удалось наладить системную помощь как защитникам Украины, так и пострадавшему от войны гражданскому населению.

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Вадим Столар отмечает, что гордится сотрудничеством с такими людьми и благодарен каждому, кто вместе с ним поддерживает украинцев в эти трудные времена.

Вадим Столар: Наши люди — это моя сила и мое вдохновение!

"Очень важная часть моей благотворительной деятельности — моя команда. Это люди, которые выполняют сверхбольшой объем работы, в режиме 24/7 реализуют все наши проекты и программы. Наши люди — это моя сила и мое вдохновение! Сегодня хочу познакомить всех с этими людьми, которые заслуживают искренний восторг и сердечную благодарность", — говорит Вадим Столар.

По его словам, в команде работает несколько человек, которые администрируют благотворительную деятельность или курируют ее отдельные направления.

"Наталья Приходько — фактически моя правая рука в этой деятельности. Именно Наталья запускает и контролирует все процессы, слышит каждого, анализирует самые актуальные на сегодняшний день потребности. И я очень благодарен ей, потому что сам физически не имею времени и возможности охватить все благотворительное направление, а Наталия — это настоящий стратег, способный "тянуть" на себе такую махину как благотворительный фонд в эти трудные времена", — отмечает Вадим Столар.

"Я давно работаю вместе с Вадимом Михайловичем, у нас общие ценности, в частности, относительно важности поддержки других, и мы с полуслова понимаем друг друга. Именно поэтому нам с первых дней удалось построить действенный и эффективный механизм помощи людям во время войны. И сегодня мы продолжаем помогать, постоянно расширяя деятельность на новые сферы и направления", — рассказывает Наталья Приходько.

Вадим Столар знакомит с ключевыми членами своей команды

Еще один член команды — Андрей Фещенко. Это очень профессиональный человек, работающий в направлении поддержки военных, говорит Вадим Столар.

"Все, что мы передаем нашим защитникам в рамках проекта "++ для ВСУ" — на нем с точки зрения практической реализации. Именно Андрей Фещенко работает с налаживанием контактов, закупками, получением и доставкой значительных объемов помощи", — продолжает знакомство с командой меценат.

"В составе нашего Благотворительного фонда я работаю в сфере логистики. Иногда бывает тяжело, потому что, скажем, ряд позиций, которые мы закупаем для военных, получить почти нереально. Непросто также прокладывать маршруты доставки, потому что иногда они идут слишком близко от зоны ведения боевых действий". Однако я понимаю важность того, что мы делаем — это обеспечение военных необходимым. Поэтому будем и дальше работать, несмотря на сложности", — отмечает Андрей Фещенко.

Как отмечает Вадим Столар, еще одна представительница команды Юлия Уласик взяла на себя темы грантовой поддержки партнерских ОО и направление реабилитации военных.

"Юлия Уласик определила потребность и возможность масштабировать деятельность Фонда в направлении грантовой программы, предложила соответствующую идею. Мы уже провели первый этап и планируем дальнейшее развитие. В частности, расширение на международный уровень. Во время реализации программы к нашей деятельности присоединился ряд общественных организаций. Благодаря налаживанию сотрудничества мы теперь можем расширить свою деятельность и помочь большему числу людей", — отмечает Вадим Столар.

"Вопрос реабилитации военных сегодня в Украине стоит очень остро, потому что у государства нет необходимых мощностей и возможностей. Однако в этом направлении активно работает общественный сектор. Поэтому идеей было благодаря грантовой программе объединить общественные организации, работающие над темой реабилитации, предоставить им ресурс — чтобы они могли помогать защитникам более эффективно", — говорит Юлия Уласик.

По словам мецената, направление продуктовой помощи населению курирует Валерия Лебедева. Также она отвечает за реализацию масштабной программы "Восстановись", которая направлена на эмоциональную реабилитацию семей, которые из-за войны потеряли одного из родителей — занимается организацией и проведением ее этапов.

Вадим Столар также знакомит и с Аллой Борисовой — психологом, отвечающим за проект "Психологическая поддержка", в рамках которого она проводит бесплатные персональные консультации и терапевтические группы, чтобы помочь людям справиться с тяжелыми реалиями, потерей близких или жилья, с другой болью. А также с Кристиной Приходько, юристом Фонда, которая отвечает за все правовые вопросы, а также оказывает людям юридическую помощь.

Большой объем работы во время благотворительной деятельности ложится на плечи волонтеров, — Вадим Столар

"К нам с начала войны присоединились люди, которые сами принадлежат к категории ВПЛ. Однако они пытаются поддержать других — приезжают на фасовку продуктовых наборов, помогают с их выдачей по Украине. Это очень разные люди с разными судьбами, но с четким пониманием необходимости работать ради Победы. И 20-летний Богдан, и 66-летний Алексей, и Наталья, и Ксения, и все остальные волонтеры делают все от них зависящее для помощи другим — и это действительно вдохновляет", — отмечает Вадим Столар.

"Война очень изменила нас. Раньше мы мечтали о путешествиях, отдыхе. Сейчас — каждую минуту ты пытаешься уделить помощь другим. Как подумаешь, что где-то ребенок или взрослый человек сидит голодный, без крыши, раненый — стараешься отдавать себя полностью, чтобы хоть как-то помочь этим людям. Это — самое главное. Каждый помогает, чем может. И так мы приближаем Победу и нашу надежду на лучшую жизнь", — говорит Ксения, которая всегда приобщается к фасовке и упаковке продуктовых наборов, которые впоследствии получают пострадавшие от войны граждане в разных уголках страны.

Если вы хотите приобщиться к добрым делам, у вас есть время и силы, то пишите в приватные сообщения на Facebook-странице БФ Вадима Столара.

Напомним, 25 июля состоялась передача от благотворительного фонда Future for Ukraine 215 колесных кресел по запросу Лисичанской городской военной администрации в рамках проекта Japan Wheelchair Program for Ukraine, который фонд начал совместно с партнерами из Японии.