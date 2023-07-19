Мы продолжаем заботиться о семьях погибших Героев, — Вадим Столар
Семьи с детьми, в которых один из родителей погиб в результате боевых действий, нуждаются в наибольшем внимании. Это отметил народный депутат и общественный деятель Вадим Столар, отметив, что он и его команда продолжают заботиться о семьях погибших Героев.
Вадим Столар анонсировал очередной этап программы психоэмоционального восстановления "Відновись"
“Я очень рад, что могу лично сообщить эту новость: через месяц стартует уже пятый этап нашего проекта “Відновись”. Семьи с детьми, которые из-за войны потеряли одного из родителей, смогут принять участие в программе, которая состоится с 13 по 20 августа — на этот раз в Трускавце. Наши волонтеры уже активно готовятся к встрече со взрослыми и детьми, нуждающимися в эмоциональном восстановлении и психологической реабилитации, создавая для них наиболее безопасную и дружественную среду, — рассказал Вадим Столар. — Для нас очень важна реализация этого проекта, потому что мы четко понимаем: поддержка психоэмоционального баланса и морального состояния украинцев является залогом возрождения Украины после нашей Победы".
После открытия регистрации на летний сезон проекта "Відновись" сразу начало поступать такое количество заявок, что буквально через несколько часов регистрация была завершена. Вадим Столар акцентировал, что это свидетельствует о высокой потребности в психологической поддержке и восстановлении украинцев.
Семьям, потерявшим на войне одного из родителей, очень важна моральная поддержка, — Вадим Столар
“Сегодня в Украине, к сожалению, много семей, которые из-за войны потеряли отца или мать. Они нуждаются в максимальном внимании! Причем речь не только о материальной поддержке, но и о моральной. Мы столкнулись с такой необходимостью еще больше года назад, оказывая помощь людям по всей Украине. И поняли, что должны помочь”, — рассказал Вадим Столар.
В результате на базе Благотворительного фонда был начат ряд соответствующих социальных проектов.
“Мы начали прорабатывать программы по эмоциональному восстановлению и перезагрузке для семей, переживших тяжелую потерю. Центральным проектом этого направления нашей работы стал "Відновись", который уже изначально доказал свою необходимость и эффективность. Фондом проведено уже четыре этапа, и по тем отзывам, которые мы получаем каждый раз от участников, я могу уверенно констатировать: людям очень нужна такая поддержка, и это действительно работает”, — подчеркнул Вадим Столар.
На проекте "Відновись" мы уже помогли 700 маленьким и взрослым украинцам, — Вадим Столар
По своей сути "Відновись" — это реабилитационный курс, направленный на детей и их родителей. Он проводится в разных местах, но всегда это живописные и максимально безопасные локации на западе Украины. На протяжении проекта участники проживают в комфортабельной гостинице, с ними работают квалифицированные психологи, арттерапевты, аниматоры, для них проводят мастер-классы, шоу-программы, экскурсии. В то же время, все расходы берут на себя организаторы, кроме расходов на дорогу.
Вадим Столар отмечает, что проект пользуется большим спросом, желающих всегда гораздо больше, чем имеющихся ресурсов — и поэтому он будет продолжаться.
"В рамках проекта "Відновись" мы уже помогли 700 маленьким и взрослым украинцам, но потребность в такой поддержке на сегодняшний день — огромная. Поэтому уже сейчас с командой готовим очередной этап нашей реабилитационной программы", — подчеркнул Вадим Столар.
Напомним, Вадим Столар активно поддерживает общественные организации, реализующие программы по протезированию военных. В свою очередь, украинские ОО выполняют государственные функции и внедряют проекты по психологической и физической реабилитации.