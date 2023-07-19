Мы продолжаем заботиться о семьях погибших Героев, — Вадим Столар.

Благотворительный фонд Вадима Столара. Фото: пресс-служба фонда

Семьи с детьми, в которых один из родителей погиб в результате боевых действий, нуждаются в наибольшем внимании. Это отметил народный депутат и общественный деятель Вадим Столар, отметив, что он и его команда продолжают заботиться о семьях погибших Героев.

Вадим Столар анонсировал очередной этап программы психоэмоционального восстановления "Відновись"

“Я очень рад, что могу лично сообщить эту новость: через месяц стартует уже пятый этап нашего проекта “Відновись”. Семьи с детьми, которые из-за войны потеряли одного из родителей, смогут принять участие в программе, которая состоится с 13 по 20 августа — на этот раз в Трускавце. Наши волонтеры уже активно готовятся к встрече со взрослыми и детьми, нуждающимися в эмоциональном восстановлении и психологической реабилитации, создавая для них наиболее безопасную и дружественную среду, — рассказал Вадим Столар. — Для нас очень важна реализация этого проекта, потому что мы четко понимаем: поддержка психоэмоционального баланса и морального состояния украинцев является залогом возрождения Украины после нашей Победы".

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После открытия регистрации на летний сезон проекта "Відновись" сразу начало поступать такое количество заявок, что буквально через несколько часов регистрация была завершена. Вадим Столар акцентировал, что это свидетельствует о высокой потребности в психологической поддержке и восстановлении украинцев.

Семьям, потерявшим на войне одного из родителей, очень важна моральная поддержка, — Вадим Столар

“Сегодня в Украине, к сожалению, много семей, которые из-за войны потеряли отца или мать. Они нуждаются в максимальном внимании! Причем речь не только о материальной поддержке, но и о моральной. Мы столкнулись с такой необходимостью еще больше года назад, оказывая помощь людям по всей Украине. И поняли, что должны помочь”, — рассказал Вадим Столар.

В результате на базе Благотворительного фонда был начат ряд соответствующих социальных проектов.

“Мы начали прорабатывать программы по эмоциональному восстановлению и перезагрузке для семей, переживших тяжелую потерю. Центральным проектом этого направления нашей работы стал "Відновись", который уже изначально доказал свою необходимость и эффективность. Фондом проведено уже четыре этапа, и по тем отзывам, которые мы получаем каждый раз от участников, я могу уверенно констатировать: людям очень нужна такая поддержка, и это действительно работает”, — подчеркнул Вадим Столар.

На проекте "Відновись" мы уже помогли 700 маленьким и взрослым украинцам, — Вадим Столар

По своей сути "Відновись" — это реабилитационный курс, направленный на детей и их родителей. Он проводится в разных местах, но всегда это живописные и максимально безопасные локации на западе Украины. На протяжении проекта участники проживают в комфортабельной гостинице, с ними работают квалифицированные психологи, арттерапевты, аниматоры, для них проводят мастер-классы, шоу-программы, экскурсии. В то же время, все расходы берут на себя организаторы, кроме расходов на дорогу.

Вадим Столар отмечает, что проект пользуется большим спросом, желающих всегда гораздо больше, чем имеющихся ресурсов — и поэтому он будет продолжаться.

"В рамках проекта "Відновись" мы уже помогли 700 маленьким и взрослым украинцам, но потребность в такой поддержке на сегодняшний день — огромная. Поэтому уже сейчас с командой готовим очередной этап нашей реабилитационной программы", — подчеркнул Вадим Столар.

Напомним, Вадим Столар активно поддерживает общественные организации, реализующие программы по протезированию военных. В свою очередь, украинские ОО выполняют государственные функции и внедряют проекты по психологической и физической реабилитации.