Отель "Украина" создал десерт "Крепкие каштаны" к 65-летию

Пирожное "Крепкие каштаны". Фото предоставлены прессслужбой

Отель "Украина", входящий в холдинг ARS Capital, к своему 65-летию подготовил необычный десерт. К юбилею заведения кондитеры создали пирожное "Крепкие каштаны", которое очень похоже на главный символ Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе отеля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Десерт стилизован под настоящий каштан: снаружи — зеленая "рубашка" из белого шоколада, внутри — "каштанная" сердцевина с кремом. Тортик подают с каштановыми листьями, также изготовленными из шоколада с добавлением матча.

Десерт "Крепкие каштаны". Фото предоставлены прессслужбой

Десерт "Крепкие каштаны" посвятили Киеву и украинцам

Новый десерт "Крепкие каштаны" отель посвятил мужественным украинцам. Твердая оболочка с шипами, защищающая нежную сердцевину, стала образом города, сохраняющего свою стойкость, несмотря на внешние удары врагов.

Читайте также:

"Каштан — один из самых теплых и узнаваемых символов Киева. Создавая подарок к юбилею отеля для наших гостей, мы хотели объединить в нем силу, стойкость и сердечность. Так появились "Крепкие каштаны" — небольшой сладкий образ Киева и его жителей, их силы и несокрушимости", — прокомментировала шеф-повар отеля.

В "Украине" отметили, что идея десерта сочетает историю самого заведения с историей столицы. Каштановые деревья на протяжении десятилетий остаются одним из самых узнаваемых символов Киева, а отель "Украина" является частью архитектурного облика Майдана Независимости и достопримечательностью Украины.

Попробовать юбилейное пирожное "Крепкие каштаны" можно будет с 28 сентября в ресторане отеля "Украина".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 1 октября 2026 года Forbes Ukraine организует Саммит CEO — ежегодную стратегическую встречу первых лиц бизнеса, посвященную лидерству, которое начинается там, где заканчивается запас сил.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине запустили ежегодный месяц осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях. Национальная кампания «Проверьте главное» побуждает украинцев обращать внимание на свое здоровье и своевременно проходить кардиообследования.