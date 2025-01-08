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Найгарніші сукні — інвестиція в гардероб від Valentino

8 січня 2025 16:23
Карина Приходько - Редактор
Valentino — як обрати сукню для будь-якого образу
Модель у сукні Valentino. Фото: Vogue
Карина Приходько - Редактор

Коли ви не знаєте, що додати до свого гардероба, щоб зробити його ще розкішнішим, унікальнішим і неповторнішим, виникає лише одна порада: купити сукню Valentino. Бренд із 65-річною історією, про який знають у кожному куточку світу, точно зможе допомогти вам у розв'язанні цього питання. Це легендарні речі, про які мріють мільйони, тож обов'язково варто замислитися про таку покупку. 

сукня від Valentino
Сукня від Valentino. Фото: Valentino

Яку сукню обрати

Сукні Valentino — це втілення жіночності. Вони насправді дарують вибір, тому образ на будь-який випадок життя буде з легкістю створено з їхньою допомогою. Розгляньмо кілька варіантів:

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  • шовкова сукня рожевого кольору з квітковим візерунком стане чудовим вибором для повсякденного життя. Вона проста і водночас витончена, виготовлена з натуральних тканин, тож гарантує якість, а її продуманий крій потурбується про те, щоб кожен ваш рух був легким і невагомим;
  • бежева сукня з короткими рукавами стане ідеальною основою для ділового образу. У міру стримана й елегантна, вона подарує вашому образу баланс;
  • вовна і шовк у виконанні бежевої сукні — те, що треба для вечірнього образу. Підбираємо до неї елегантні туфлі на підборах, мінімалістичні аксесуари, — і захопливий образ готовий.

Це тільки маленька частина можливостей, які дарує нам Valentino. Далі ви можете експериментувати так, як дасть змогу ваша фантазія і почуття стилю.

Трохи історії

Будинок моди Valentino було засновано 1960 року Валентино Гаравані та Джанкарло Джамметті в Римі. Бувши символом майстерності, креативності та унікальності, Valentino продовжує надихати індивідуальність, переосмислюючи цінності майстерності та емоційної краси, які тісно переплітаються з його корінням як найвідомішого італійського Будинку високої моди.

Valentino додає свої знакові коди до нашої сучасної реальності через цінності, властиві його спадщині, з точним смаком і увагою до кожної деталі. Це відображено в його колекціях, які включають високу моду, жіночий і чоловічий прет-а-порте Valentino, аксесуари Valentino Garavani, окуляри Valentino від Akoni Group і косметику Valentino Beauty від L'Oréal.

Естетичне бачення бренду зароджується в ательє на П'яцца Міньянеллі в Римі, творчому серці Будинку, і поширюється на понад 265 магазинів, які працюють безпосередньо у 212 локаціях у всьому світі, а також на понад 600 гуртових точок.

Valentino сьогодні

Valentino S.p.A. контролюється з 2012 року компанією Mayhoola for Investments LLC. Придбання принесло швидке зростання потенціалу бренду Valentino.

Valentino є одним із лідерів міжнародної моди, який вірить у високу додану вартість, що випливає з глобального бачення стилю, розробленого через колекції Haute Couture, Prêt-à-Porter, аксесуари Valentino Garavani, окуляри Akoni Group і Valentino Beauty від L'Oréal.

Сукня від Valentino
Сумка від Valentino. Фото: Valentino

Розширення асортименту, модні експерименти та співпраця весь час доводять: Valentino не дарма посідає своє місце в топі світових люксових брендів. 

Шукайте на сайті категорію, яка вас цікавить, обирайте свою річ та оформлюйте замовлення. Уже зовсім скоро ви отримаєте доставку такої омріяної посилки в будь-яку зручну для вас точку країни. А далі справа за вами — творіть, надихайте, фантазуйте разом із Valentino.

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одяг магазини сукня відомі бренди Valentino

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