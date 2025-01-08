Valentino — как выбрать платье для любого образа

Модель в платье Valentino. Фото: Vogue

Когда вы не знаете, что добавить в свой гардероб, чтобы сделать его еще роскошнее, уникальнее и неповторимее, возникает лишь один совет: купить платье Valentino. Бренд с 65-летней историей, о котором знают в каждом уголке мира, точно сможет помочь вам в решении этого вопроса. Это легендарные вещи, о которых мечтают миллионы, так что обязательно стоит задуматься о такой покупке.

Платье от Valentino. Фото: Valentino

Какое платье выбрать

Платья Valentino — это воплощение женственности. Они на самом деле дарят выбор, поэтому образ на любой случай жизни будет с легкостью создан с их помощью. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

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Шелковое платье розового цвета с цветочным узором станет отличным выбором для повседневной жизни. Оно простое и одновременно изящное, изготовлено из натуральных тканей, поэтому гарантирует качество, а его продуманный крой позаботится о том, чтобы каждое ваше движение было легким и невесомым;

с цветочным узором станет отличным выбором для повседневной жизни. Оно простое и одновременно изящное, изготовлено из натуральных тканей, поэтому гарантирует качество, а его продуманный крой позаботится о том, чтобы каждое ваше движение было легким и невесомым; бежевое платье с короткими рукавами станет идеальной основой для делового образа. В меру сдержанное и элегантное, оно подарит вашему образу баланс;

станет идеальной основой для делового образа. В меру сдержанное и элегантное, оно подарит вашему образу баланс; шерсть и шелк в исполнении бежевого платья — то, что надо для вечернего образа. Подбираем к нему элегантные туфли на каблуке, минималистичные аксессуары, — и манящий образ готов.

Это только маленькая часть возможностей, которые дарит нам Valentino. Далее вы можете экспериментировать так, как позволит ваша фантазия и чувство стиля.

Немного истории

Дом моды Valentino был основан в 1960 году Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти в Риме. Будучи символом мастерства, креативности и уникальности, Valentino продолжает вдохновлять индивидуальность, переосмысливая ценности мастерства и эмоциональной красоты, которые тесно переплетаются с его корнями как самого известного итальянского Дома высокой моды.

Valentino привносит свои знаковые коды в нашу современную реальность через ценности, присущие его наследию, с точным вкусом и вниманием к каждой детали. Это отражено в его коллекциях, которые включают высокую моду, женский и мужской прет-а-порте Valentino, аксессуары Valentino Garavani, очки Valentino от Akoni Group и косметику Valentino Beauty от L'Oréal.

Сумка от Valentino. Фото: Valentino

Эстетическое видение бренда зарождается в ателье на Пьяцца Миньянелли в Риме, творческом сердце Дома, и распространяется на более чем 265 магазинов, работающих непосредственно в 212 локациях по всему миру, а также на более чем 600 оптовых точек.

Valentino сегодня

Valentino S.p.A. контролируется с 2012 года компанией Mayhoola for Investments LLC. Приобретение принесло быстрый рост потенциала бренда Valentino.

Valentino является одним из лидеров международной моды, который верит в высокую добавленную стоимость, вытекающую из глобального видения стиля, разработанного через коллекции Haute Couture, Prêt-à-Porter, аксессуары Valentino Garavani, очки Akoni Group и Valentino Beauty от L'Oréal.

Расширение ассортимента, модные эксперименты и сотрудничества все время доказывают: Valentino не зря занимает свое место в топе мировых люксовых брендов.

Ищите на сайте категорию, которая вас интересует, выбирайте свою вещь и оформляйте заказ. Уже совсем скоро вы получите доставку такой желанной посылки в любую удобную для вас точку страны. А дальше дело за вами — творите, вдохновляйте, фантазируйте вместе с Valentino.

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