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Головна Актуально NBA 2026/2027 на Maincast Sport: розклад першого ігрового дня та коментатори сезону

NBA 2026/2027 на Maincast Sport: розклад першого ігрового дня та коментатори сезону

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19 жовтня 2026 19:03
NBA 2026/2027 на Maincast Sport: розклад першого ігрового дня та коментатори сезону
Коментатори Віталій Волочай, Олександр Прошута та Віталій Пак. Фото: пресслужба Maincast Sport

У вівторок, 20 жовтня стартує новий сезон Національної баскетбольної асоціації (NBA), на який чекають уболівальники в усьому світі. В Україні офіційним транслятором матчів ліги є Maincast Sport, що належить інвестиційному холдингу ARS Capital Максима Кріппи. Одним із центральних протистоянь першого ігрового дня стане матч "Нью-Йорк Нікс" — "Філадельфія Севенті Сіксерс". 

Про це пише Новини.LIVE.

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Розклад матчів першого ігрового дня NBA та де дивитися трансляції сезону 2026/2027

Старт сезону для "Нью-Йорк Нікс" стане першим кроком у захисті чемпіонського титулу, а для Леброна Джеймса — початком нового етапу кар’єри. У 41 рік він дебютує за "Філадельфію" у своєму 24-му сезоні в NBA.

Розклад матчів першого ігрового дня:

  • 22:00 (20 жовтня)  — "Детройт Пістонс" — "Бостон Селтікс".
  • 02:00 (21 жовтня) — "Нью-Йорк Нікс" — "Філадельфія Севенті Сіксерс".
  • 04:30 (21 жовтня) — "Сан-Антоніо Сперс" — "Оклахома-Сіті Тандер".

Матчі сезону коментуватимуть Віталій Волочай, Олександр Прошута та Віталій Пак.

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Стежити за сезоном на Maincast Sport можна не лише під час матчів. Медіакомпанія регулярно виходить з аналітичними студіями, шоу "NBA Вечірній" і подкастами, у яких коментатори та експерти обговорюють результати ігор, трансфери й головні події ліги. Музичною темою сезону стане "Набивай" — трек, який український артист OTOY створив спеціально для NBA на Maincast Sport. Він звучатиме в трансляціях і тематичних матеріалах.

"NBA в Україні сьогодні — це не лише матчі, а цілий світ навколо них, адже для нас важливо, щоб українські фани могли глибше розуміти баскетбол, чути експертні оцінки, обговорювати події й бути частиною спільноти", — розповів Максим Кріппа.

NBA 2026/2027 на Maincast Sport: розклад першого ігрового дня та коментатори сезону - фото 1
"NBA Вечірній". Фото: пресслужба Maincast Sport

Усі матчі сезону 2026/2027 можна буде дивитися ексклюзивно на телеканалі Maincast Sport і платформі Maincast.TV

Maincast — українська медіакомпанія, що працює зі спортивним і кіберспортивним контентом, розвиває тематичні телеканали та цифрову платформу Maincast.TV. Компанія входить до інвестиційного холдингу ARS Capital.

NBA 2026/2027 на Maincast Sport: розклад першого ігрового дня та коментатори сезону - фото 2
Maincast. Фото: пресслужба Maincast Sport

Ми писали, що ювілейною відвідувачкою інтерактивного проєкту Ukraine WOW, партнером якого є інвестиційний холдинг ARS Capital, стала жителька Волині на ім’я Лілія. Вона завітала на виставку в компанії невісток і двотижневого онука. З нагоди досягнення позначки у 50 тисяч гостей жінці вручили подарунок, пов’язаний із грою S.T.A.L.K.E.R. 2.

Новини.LIVE інформували, що MK Foundation продовжив підтримку українських військових, забезпечивши підрозділи Сил оборони ще 15 транспортними засобами. Передані машини використовуватимуть для потреб фронту, зокрема під час виконання бойових операцій, перевезення вантажів і проведення розвідки на різних напрямках.

спорт Баскетбол онлайн трансляція Максим Кріппа Maincast Sport
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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