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Главная Актуально НБА 2026/2027 на Maincast Sport: расписание первого игрового дня и комментаторы сезона

НБА 2026/2027 на Maincast Sport: расписание первого игрового дня и комментаторы сезона

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19 октября 2026 19:03
НБА 2026/2027 на Maincast Sport: расписание первого игрового дня и комментаторы сезона
Комментаторы Виталий Волочай, Александр Прошута и Виталий Пак. Фото: пресс-служба Maincast Sport

Во вторник, 20 октября, стартует новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которого с нетерпением ждут болельщики по всему миру. В Украине официальным транслятором матчей лиги является Maincast Sport, принадлежащий инвестиционному холдингу ARS Capital Максима Криппы. Одним из главных противостояний первого игрового дня станет матч "Нью-Йорк Никс" — "Филадельфия Севенти Сиксерс".

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Расписание матчей первого игрового дня НБА и где смотреть трансляции сезона 2026/2027

Старт сезона для "Нью-Йорк Никс" станет первым шагом в защите чемпионского титула, а для Леброна Джеймса — началом нового этапа карьеры. В 41 год он дебютирует за "Филадельфию" в своём 24-м сезоне в НБА.

Расписание матчей первого игрового дня:

  • 22:00 (20 октября) — "Детройт Пистонс" — "Бостон Селтикс".
  • 02:00 (21 октября) — "Нью-Йорк Никс" — "Филадельфия Севенти Сиксерс".
  • 04:30 (21 октября) — "Сан-Антонио Спёрс" — "Оклахома-Сити Тандер".

Матчи сезона будут комментировать Виталий Волочай, Александр Прошута и Виталий Пак.

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Следить за сезоном на Maincast Sport можно не только во время матчей. Медиакомпания регулярно выпускает аналитические студии, шоу "NBA Вечерний" и подкасты, в которых комментаторы и эксперты обсуждают результаты игр, трансферы и главные события лиги. Музыкальной темой сезона станет "Набивай" — трек, который украинский артист OTOY создал специально для NBA на Maincast Sport. Он будет звучать в трансляциях и тематических материалах.

"NBA в Украине сегодня — это не только матчи, но и целый мир вокруг них, ведь для нас важно, чтобы украинские фанаты могли глубже понимать баскетбол, слышать экспертные оценки, обсуждать события и быть частью сообщества", — рассказал Максим Криппа.

NBA 2026/2027 на Maincast Sport: розклад першого ігрового дня та коментатори сезону - фото 1
"NBA Вечерний". Фото: пресс-служба Maincast Sport

Все матчи сезона 2026/2027 можно будет смотреть эксклюзивно на телеканале Maincast Sport и платформе Maincast.TV.

Maincast — украинская медиакомпания, работающая со спортивным и киберспортивным контентом, развивающая тематические телеканалы и цифровую платформу Maincast.TV. Компания входит в состав инвестиционного холдинга ARS Capital.

NBA 2026/2027 на Maincast Sport: розклад першого ігрового дня та коментатори сезону - фото 2
Maincast. Фото: пресс-служба Maincast Sport

Мы писали, что юбилейной посетительницей интерактивного проекта Ukraine WOW, партнером которого является инвестиционный холдинг ARS Capital, стала жительница Волыни по имени Лилия. Она посетила выставку в компании невест и двухнедельного внука. По случаю достижения отметки в 50 тысяч гостей женщине вручили подарок, связанный с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2.

Новини.LIVE сообщали, что MK Foundation продолжил поддержку украинских военных, обеспечив подразделения Сил обороны еще 15 транспортными средствами. Переданные машины будут использоваться для нужд фронта, в частности при выполнении боевых операций, перевозке грузов и проведении разведки на различных направлениях.

спорт Баскетбол онлайн трансляция Максим Криппа Maincast Sport
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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