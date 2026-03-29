Главная Актуально Tayanna и Тарабарова: в Киеве состоится музыкальный вечер памяти Мозгового

Дата публикации 29 марта 2026 15:02
Украинский певец Николай Мозговой. Фото: uain.press

В Киеве, 5 апреля, состоится ежегодный концерт в честь выдающегося украинского композитора и певца Николая Мозгового. На сцене Дворца "Украина" прозвучат его самые известные песни в исполнении ведущих украинских артистов. Событие объединит классические хиты и современные аранжировки, чтобы отдать дань уважения творчеству музыканта.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Музичний вечір пам'яті Мозгового у Києві
Афиша музыкального вечера памяти Мозгового. Фото: kyiv.karabas.com

В Киеве состоится концерт памяти Николая Мозгового

Ежегодный вечер памяти Николая Мозгового приглашает поклонников музыки на грандиозный концерт в Киеве 5 апреля в 17:00.

Музыкант стал настоящей легендой украинской эстрады, подарив десятки популярных песен, которые до сих пор остаются любимыми у многих поколений. Его композиции, наполненные искренностью и любовью к жизни, Украине и близким, остаются актуальными и сегодня.

На сцене Дворца "Украина" выступят ведущие украинские исполнители, среди которых — Tayanna, Alena Omargalieva, Tarabarova, Оля Цибульская, Tik и другие. Большинство артистов исполнят авторские аранжировки хитов Мозгового, создавая неповторимую атмосферу праздника и ностальгии.

Читайте также:

Концерт объединит классические композиции и современные музыкальные интерпретации, позволяя зрителям окунуться в магию украинской музыки и еще раз почувствовать силу творчества Николая Мозгового.

Это событие для всех, кто хочет отдать дань уважения легенде эстрады и насладиться его неповторимыми хитами вживую.

Недавно Новини.LIVE информировали, что 23 марта 2026 года в Киеве состоялась международная премия BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Мероприятие собрало ведущих представителей украинского бизнеса, культуры и общественного сектора. Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик получила награду BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 в категории "Главный редактор новостного медиа".

Также Новини.LIVE сообщали, что в конце февраля этого года в Киеве состоялась ежегодная конференция Forbes Agro для владельцев и топ-менеджеров аграрных компаний. Мероприятие было посвящено стратегиям роста капитализации, выхода на международные рынки и привлечению инвестиций.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
