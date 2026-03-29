Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Tayanna та Тарабарова: у Києві відбудеться музичний вечір пам'яті Мозгового

Tayanna та Тарабарова: у Києві відбудеться музичний вечір пам'яті Мозгового

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 15:02
Український співак Микола Мозговий. Фото: uain.press

У Києві, 5 квітня, відбудеться щорічний концерт на честь видатного українського композитора та співака Миколи Мозгового. На сцені Палацу "Україна" прозвучать його найвідоміші пісні у виконанні провідних українських артистів. Подія об’єднає класичні хіти та сучасні аранжування, щоб віддати шану творчості музиканта.

Про це інформує Новини.LIVE.

Музичний вечір пам'яті Мозгового у Києві
Афіша музичного вечора пам'яті Мозгового. Фото: kyiv.karabas.com

У Києві відбудеться концерт пам'яті Миколи Мозгового

Щорічний вечір пам’яті Миколи Мозгового запрошує шанувальників музики на грандіозний концерт у Києві 5 квітня о 17:00.

Музикант став справжньою легендою української естради, подарувавши десятки популярних пісень, які досі залишаються улюбленими у багатьох поколінь. Його композиції, наповнені щирістю та любов’ю до життя, України та близьких, залишаються актуальними й сьогодні.

На сцені Палацу "Україна" виступлять провідні українські виконавці, серед яких — Tayanna, Alena Omargalieva, Tarabarova, Оля Цибульська, Tik та інші. Більшість артистів виконають авторські аранжування хітів Мозгового, створюючи неповторну атмосферу свята та ностальгії.

Концерт об’єднає класичні композиції та сучасні музичні інтерпретації, дозволяючи глядачам зануритися у магію української музики та ще раз відчути силу творчості Миколи Мозгового.

Ця подія для всіх, хто хоче віддати шану легенді естради та насолодитися його неповторними хітами наживо.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що 23 березня 2026 року в Києві відбулася міжнародна премія BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Захід зібрав провідних представників українського бізнесу, культури та громадського сектору. Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік отримала нагороду BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 у категорії "Головний редактор новинного медіа".

Також Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці лютого цього року в Києві відбулася щорічна конференція Forbes Agro для власників та топменеджерів аграрних компаній. Захід був присвячений стратегіям зростання капіталізації, виходу на міжнародні ринки та залученню інвестицій.

Київ концерт Микола Мозговий
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації