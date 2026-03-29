Tayanna та Тарабарова: у Києві відбудеться музичний вечір пам'яті Мозгового

Український співак Микола Мозговий. Фото: uain.press

У Києві, 5 квітня, відбудеться щорічний концерт на честь видатного українського композитора та співака Миколи Мозгового. На сцені Палацу "Україна" прозвучать його найвідоміші пісні у виконанні провідних українських артистів. Подія об’єднає класичні хіти та сучасні аранжування, щоб віддати шану творчості музиканта.

Афіша музичного вечора пам'яті Мозгового. Фото: kyiv.karabas.com

Щорічний вечір пам’яті Миколи Мозгового запрошує шанувальників музики на грандіозний концерт у Києві 5 квітня о 17:00.

Музикант став справжньою легендою української естради, подарувавши десятки популярних пісень, які досі залишаються улюбленими у багатьох поколінь. Його композиції, наповнені щирістю та любов’ю до життя, України та близьких, залишаються актуальними й сьогодні.

На сцені Палацу "Україна" виступлять провідні українські виконавці, серед яких — Tayanna, Alena Omargalieva, Tarabarova, Оля Цибульська, Tik та інші. Більшість артистів виконають авторські аранжування хітів Мозгового, створюючи неповторну атмосферу свята та ностальгії.

Читайте також:

Концерт об’єднає класичні композиції та сучасні музичні інтерпретації, дозволяючи глядачам зануритися у магію української музики та ще раз відчути силу творчості Миколи Мозгового.

Ця подія для всіх, хто хоче віддати шану легенді естради та насолодитися його неповторними хітами наживо.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що 23 березня 2026 року в Києві відбулася міжнародна премія BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026. Захід зібрав провідних представників українського бізнесу, культури та громадського сектору. Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік отримала нагороду BUSINESS GRAVITY AWARDS 2026 у категорії "Головний редактор новинного медіа".

Також Новини.LIVE повідомляли, що наприкінці лютого цього року в Києві відбулася щорічна конференція Forbes Agro для власників та топменеджерів аграрних компаній. Захід був присвячений стратегіям зростання капіталізації, виходу на міжнародні ринки та залученню інвестицій.