С начала вторжения РФ волонтеры помогли украинцам почти на полмиллиарда гривен
С начала полномасштабного вторжения России Фонд Вадима Столара помог украинцам почти на полмиллиарда гривен. Волонтеры сосредоточились на поддержке гражданского населения и военных, оказав помощь на 493 миллиона гривен.
Об этом говорится в материале УНН.
Помощь от Фонда Вадима Столара
Согласно опубликованной информации, 67,4 миллиона гривен были потрачены на поддержку социальных проектов других благотворительных фондов и общественных организаций, в том числе через грантовую программу. Остальные средства были направлены на помощь военным и гражданским.
По словам журналистов, до начала полномасштабной российской агрессии Фонд Вадима Столара уже два года как проводил активную деятельность. После российского вторжения было решено полностью изменить направление работы и сосредоточиться на помощи военным, а также пострадавшим от войны.
"В первые дни и даже недели мы бросались с одного направления помощи на другое, пытались "закрыть дыры" там, откуда звучали призывы и где у нас была определенная материальная база. В частности, закупали для защитников Киевщины амуницию и бронежилеты, готовили для них и киевлян горячие обеды, помогали продуктами и лекарствами. Враг стоял под столицей, все работали в режиме аврала. После стабилизации ситуации, когда россияне были отброшены от города, появилась возможность перевести дыхание и подумать, как действовать дальше. В итоге мы решили сфокусироваться на трех основных направлениях помощи: комплексной поддержке ВСУ, продуктовой помощи нуждающимся и психологической поддержке военных и гражданских", — рассказывает Вадим Столар.
Вся помощь защитникам была обобщена в одном масштабном проекте - "++ для ВСУ".
"Запросы от военных постоянно меняются, и нужно понимать, что здесь сфокусироваться на чем-то одном просто не получится. Нужны и сезонная амуниция, и снаряжение для пограничников, после подрыва плотины Каховского водохранилища понадобились моторные лодки для спасения людей и т.д.", — отмечает Наталья Приходько, волонтер Фонда.
К тому же волонтеры закупают и передают на фронт беспилотники-наблюдатели, FPV-дроны-камикадзе и системы борьбы с вражескими БпЛА.
В первые дни после нападения РФ Фонд Вадима Столара присоединился к эвакуации людей, а также готовил обеды и предоставлял продукты и медикаменты всем, кому было необходимо.
После первых месяцев войны волонтеры поняли, насколько велик сейчас спрос на моральную поддержку и психоэмоциональную реабилитацию. Это послужило толчком для начала нескольких масштабных проектов.
Своим главным проектом в сфере психоэмоциональной помощи гражданским в Фонде считают "Восстановись". В рамках этой инициативы проходят комплексные и масштабные реабилитационные мероприятия. В основе проекта — идея поддержки украинских семей с детьми, которые на войне потеряли одного из родителей или остались без жилья.
Еще один масштабный проект — "Психологическая поддержка": индивидуальные и групповые консультации со специалистом в онлайн-и офлайн-формате.
Из этого проекта выделился образовательный "Курс о детях — для мам". В его рамках еженедельно специалист рассказывает об особенностях воспитания детей в разном возрасте в формате прямых эфиров на YouTube-канале Фонда.
Проект "Спорт на районе", направленный на поддержание физического состояния украинцев, стал очень популярен и каждый месяц привлекает все больше участников.
Журналисты также упоминают образовательный проект по изучению украинского языка, призванный помочь людям, имеющим сложности с переходом на государственный.
К тому же заслуживает внимания проект "Знакомься: Киев!". Он ориентирован на вынужденных переселенцев, которые находятся в столице. В его рамках проводятся регулярные бесплатные экскурсии различной направленности.
"К 2024 году Фонд подходит не только с хорошо отточенными проектами и отлаженными процессами, но и с пониманием направлений будущего развития. Одним из самых перспективных видится углубление сотрудничества с другими благотворительными организациями, что в этом году уже нарабатывается в формате грантовых программ", — говорится в материале.
С момента создания в 2022 году фонд Future for Ukraine пытался закрывать первоочередные потребности украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения. 2023 стал для команды FFU еще одним годом всеобъемлющей помощи.
Оказание гуманитарной помощи
В течение первых 8 месяцев работы фонда активно действовало направление "Гуманитарное", в рамках которого FFU:
- осуществил две гуманитарные миссии 22-23 февраля — в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС и в Запорожскую область;
- передал продуктовые наборы военно-историческому центру "Память и Слава", который работает в гуманитарном проекте штаба ВСУ "На щите" в Одессе;
- передал гуманитарную помощь модульному городку в Ирпене и Харьковскому городскому перинатальному центру;
- посетил детские дома и передал вещи первой необходимости для младенцев в частное учреждение социальной защиты Happy Home, Киевский областной центр психологической реабилитации детей "Переяслав", Специализированный областной дом ребенка в Белой Церкви, детский простор "Летокрыл" (RESCUE), Domu Matki (Warszawa);
- передал корм для животных в приюты "Песики Киева", "Большое сердце", Всеукраинский Центр Адопции бездомных животных и поисково-разведывательный отряд собак "Антарес".
В этой команде фонда помогали партнеры: Твоя опора, L'Oreal, Revival Foundation, Антиснид-США в Украине, Prostor, Фонд Маша, Watsons, Elävä Säätiö, LASKA, Henkel.
Направление "Дети"
Одним из главных направлений работы фонда было и остается направление "Дети", в рамках которого действуют два проекта — LEVCHYK SPECTRUM HUB и CHILDREN HUB.
CHILDREN HUB
Хаб был основан в июне 2022 года. Он на протяжении 13 месяцев работал в Варшаве для украинских семей с детьми, вынужденно переехавшими в Польшу из-за войны.
В ноябре 2023 года CHILDREN HUB снова открыл свои двери, но на этот раз во Львове, чтобы заботиться о детях ВПЛ и помочь им пройти сложный период социальной адаптации.
LEVCHYK SPECTRUM HUB
С момента открытия хаба было проведено около 4000 безвозмездных коррекционных занятий для 36 детей с расстройствами спектра аутизма (РСА), которые в результате войны вместе с родителями эвакуировались из зоны боевых действий и сейчас проживают во Львове.
Кроме предоставления важной коррекционной терапии для детей в спектре, фонд FFU также заботится о создании аутизм-френдли среды в Украине, чтобы люди с РСА и нормотипные люди могли безбарьерно взаимодействовать в обществе. Для этого команда фонда организовала в 2023 году конференцию "Я МОГУ!", представила фотовыставку "Eye contact. Взгляд в спектре", провела благотворительную встречу "Family picnic".
Реализовать проекты в поддержку детей из РСА фонда помогает постоянный меценат Вадим Столар. Другие партнеры, поддерживающие благотворительные инициативы фонда FFU ради детей в спектре: Grand Hotel Lviv, Verholy Relax Park, Планета кино, Чайка, Fish & Pussycat, Все. Свои, Milk Bar, "Юрашки", Dante Kids Event, Мистер Подушка, Сенсория, Вертуха, David Auble, VERETA, Toofruit, Brooks, Samoprint.
Направление "Медицинское"
Фонд FFU помог 9 больницам и медицинским организациям на общую сумму 1311288,86 грн. В этом помогли партнеры Rochester Regional Health Foundation, Allendale Columbia School, A TonalHits.
Команда фонда обеспечила 8 военным со сложными случаями ампутаций конечностей качественное протезирование и реабилитацию за границей:
- 6 получили протезирование в клинике SHCM на Мальте;
- 2 получили протезирование в клинике МСОР в Вашингтоне.
Общая сумма помощи составила 4 686 668,31 грн.
Благодаря фармацевтической компании "Пфайзер" (Pfizer) фонд получил грант от KING BAUDOUIN FOUNDATION UNITED STATES (KBFUS) в размере 1 миллиона долларов США на протезирование и реабилитацию тяжелораненых украинских защитников.
Также, в партнерстве с BetterMe и Esper Bionics, фонд запустил специализированную программу тренировок для людей, потерявших конечности. Для этого команда FFU пригласила в Киев врача-реабилитолога из США, Фархада Остовари, имеющего 14-летний опыт работы с тяжелоранеными военными в войнах в Ираке и Афганистане. Доктор Остовари разработал специальный комплекс упражнений для людей с ампутациями, с помощью которых можно в домашних условиях восстановить функциональность конечностей и подготовиться к протезированию.
Проект GIDNA
В начале 2023 года фонд FFU запустил проект квалифицированной психологической помощи женщинам, подвергшимся сексуальному насилию от российских военных, или ставших его свидетелями. В рамках проекта каждая женщина получает 10 анонимных и безвозмездных сессий с психотерапевтом.
Всего за период работы GIDNA:
- было получено 24 обращения;
- 6 женщин уже прошли терапию (из них 4 женщины прошли двойной курс с 20 сессий);
- еще 6 сейчас находятся в терапии;
- всего в рамках проекта GIDNA было предоставлено 157 консультаций психолога.
Статистика донатов на сайте
- В течение 2023 фонд FFU получил от благотворителей со всего мира донатов на общую сумму 118 110 евро.
- Средняя сумма доната составила 20,26 евро.
- Сайт посетило 240 288 человек из 169 стран.
- Топ стран, из которых были переводы на самую большую сумму (кроме Украины):
- США — 44 165 евро (37,39%);
- Германия — 10 146 евро (8,59%);
- Великобритания — 7 609 евро (6,44%).
- Украина: 48 800 евро (41,32%), средний донат — 12,47 евро.
"Вместе с вами мы меняли мир вокруг! От имени всей команды фонда Future for Ukraine, искренне благодарим наших партнеров и всех, кто поддержал наши благотворительные проекты! Помогая украинцам сейчас, мы строим лучшее будущее для нашего государства!" — Анна Ковалева, основательница Фонда Future for Ukraine и Генеральный директор "БО "БФ "Будущее для Украины".
Напомним, Вадим Столар через свой Фонд вместе с ООО "ОЭНЖИ СОЛАР" обеспечил детский сад и детскую поликлинику в Киевской области резервным электроснабжением.
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