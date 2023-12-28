С начала вторжения РФ волонтеры помогли украинцам почти на полмиллиарда гривен

Итоги работы фонда с начала полномасштабного вторжения в Украину. Фото: пресс-служба фонда

С начала полномасштабного вторжения России Фонд Вадима Столара помог украинцам почти на полмиллиарда гривен. Волонтеры сосредоточились на поддержке гражданского населения и военных, оказав помощь на 493 миллиона гривен.

Об этом говорится в материале УНН.

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Согласно опубликованной информации, 67,4 миллиона гривен были потрачены на поддержку социальных проектов других благотворительных фондов и общественных организаций, в том числе через грантовую программу. Остальные средства были направлены на помощь военным и гражданским.

Итоги работы фонда с начала полномасштабного вторжения в Украину. Фото: пресс-служба фонда

Итоги работы фонда с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Фото: пресс-служба фонда

По словам журналистов, до начала полномасштабной российской агрессии Фонд Вадима Столара уже два года как проводил активную деятельность. После российского вторжения было решено полностью изменить направление работы и сосредоточиться на помощи военным, а также пострадавшим от войны.

"В первые дни и даже недели мы бросались с одного направления помощи на другое, пытались "закрыть дыры" там, откуда звучали призывы и где у нас была определенная материальная база. В частности, закупали для защитников Киевщины амуницию и бронежилеты, готовили для них и киевлян горячие обеды, помогали продуктами и лекарствами. Враг стоял под столицей, все работали в режиме аврала. После стабилизации ситуации, когда россияне были отброшены от города, появилась возможность перевести дыхание и подумать, как действовать дальше. В итоге мы решили сфокусироваться на трех основных направлениях помощи: комплексной поддержке ВСУ, продуктовой помощи нуждающимся и психологической поддержке военных и гражданских", — рассказывает Вадим Столар.

Итоги работы фонда с начала полномасштабного вторжения в Украину. Фото: пресс-служба фонда

Итоги работы фонда с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Фото: пресс-служба фонда

Вся помощь защитникам была обобщена в одном масштабном проекте - "++ для ВСУ".

"Запросы от военных постоянно меняются, и нужно понимать, что здесь сфокусироваться на чем-то одном просто не получится. Нужны и сезонная амуниция, и снаряжение для пограничников, после подрыва плотины Каховского водохранилища понадобились моторные лодки для спасения людей и т.д.", — отмечает Наталья Приходько, волонтер Фонда.

К тому же волонтеры закупают и передают на фронт беспилотники-наблюдатели, FPV-дроны-камикадзе и системы борьбы с вражескими БпЛА.

В первые дни после нападения РФ Фонд Вадима Столара присоединился к эвакуации людей, а также готовил обеды и предоставлял продукты и медикаменты всем, кому было необходимо.

После первых месяцев войны волонтеры поняли, насколько велик сейчас спрос на моральную поддержку и психоэмоциональную реабилитацию. Это послужило толчком для начала нескольких масштабных проектов.

Итоги работы фонда с начала полномасштабного вторжения в Украину. Фото: пресс-служба фонда

Своим главным проектом в сфере психоэмоциональной помощи гражданским в Фонде считают "Восстановись". В рамках этой инициативы проходят комплексные и масштабные реабилитационные мероприятия. В основе проекта — идея поддержки украинских семей с детьми, которые на войне потеряли одного из родителей или остались без жилья.

Еще один масштабный проект — "Психологическая поддержка": индивидуальные и групповые консультации со специалистом в онлайн-и офлайн-формате.

Из этого проекта выделился образовательный "Курс о детях — для мам". В его рамках еженедельно специалист рассказывает об особенностях воспитания детей в разном возрасте в формате прямых эфиров на YouTube-канале Фонда.

Проект "Спорт на районе", направленный на поддержание физического состояния украинцев, стал очень популярен и каждый месяц привлекает все больше участников.

Журналисты также упоминают образовательный проект по изучению украинского языка, призванный помочь людям, имеющим сложности с переходом на государственный.

К тому же заслуживает внимания проект "Знакомься: Киев!". Он ориентирован на вынужденных переселенцев, которые находятся в столице. В его рамках проводятся регулярные бесплатные экскурсии различной направленности.

"К 2024 году Фонд подходит не только с хорошо отточенными проектами и отлаженными процессами, но и с пониманием направлений будущего развития. Одним из самых перспективных видится углубление сотрудничества с другими благотворительными организациями, что в этом году уже нарабатывается в формате грантовых программ", — говорится в материале.

С момента создания в 2022 году фонд Future for Ukraine пытался закрывать первоочередные потребности украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения. 2023 стал для команды FFU еще одним годом всеобъемлющей помощи.

Оказание гуманитарной помощи

В течение первых 8 месяцев работы фонда активно действовало направление "Гуманитарное", в рамках которого FFU:

осуществил две гуманитарные миссии 22-23 февраля — в Херсонскую область после подрыва Каховской ГЭС и в Запорожскую область;

передал продуктовые наборы военно-историческому центру "Память и Слава", который работает в гуманитарном проекте штаба ВСУ "На щите" в Одессе;

передал гуманитарную помощь модульному городку в Ирпене и Харьковскому городскому перинатальному центру;

посетил детские дома и передал вещи первой необходимости для младенцев в частное учреждение социальной защиты Happy Home, Киевский областной центр психологической реабилитации детей "Переяслав", Специализированный областной дом ребенка в Белой Церкви, детский простор "Летокрыл" (RESCUE), Domu Matki (Warszawa);

передал корм для животных в приюты "Песики Киева", "Большое сердце", Всеукраинский Центр Адопции бездомных животных и поисково-разведывательный отряд собак "Антарес".

В этой команде фонда помогали партнеры: Твоя опора, L'Oreal, Revival Foundation, Антиснид-США в Украине, Prostor, Фонд Маша, Watsons, Elävä Säätiö, LASKA, Henkel.

Направление "Дети"

Одним из главных направлений работы фонда было и остается направление "Дети", в рамках которого действуют два проекта — LEVCHYK SPECTRUM HUB и CHILDREN HUB.

CHILDREN HUB

Хаб был основан в июне 2022 года. Он на протяжении 13 месяцев работал в Варшаве для украинских семей с детьми, вынужденно переехавшими в Польшу из-за войны.

В ноябре 2023 года CHILDREN HUB снова открыл свои двери, но на этот раз во Львове, чтобы заботиться о детях ВПЛ и помочь им пройти сложный период социальной адаптации.

LEVCHYK SPECTRUM HUB

С момента открытия хаба было проведено около 4000 безвозмездных коррекционных занятий для 36 детей с расстройствами спектра аутизма (РСА), которые в результате войны вместе с родителями эвакуировались из зоны боевых действий и сейчас проживают во Львове.

Кроме предоставления важной коррекционной терапии для детей в спектре, фонд FFU также заботится о создании аутизм-френдли среды в Украине, чтобы люди с РСА и нормотипные люди могли безбарьерно взаимодействовать в обществе. Для этого команда фонда организовала в 2023 году конференцию "Я МОГУ!", представила фотовыставку "Eye contact. Взгляд в спектре", провела благотворительную встречу "Family picnic".

Реализовать проекты в поддержку детей из РСА фонда помогает постоянный меценат Вадим Столар. Другие партнеры, поддерживающие благотворительные инициативы фонда FFU ради детей в спектре: Grand Hotel Lviv, Verholy Relax Park, Планета кино, Чайка, Fish & Pussycat, Все. Свои, Milk Bar, "Юрашки", Dante Kids Event, Мистер Подушка, Сенсория, Вертуха, David Auble, VERETA, Toofruit, Brooks, Samoprint.

Направление "Медицинское"

Фонд FFU помог 9 больницам и медицинским организациям на общую сумму 1311288,86 грн. В этом помогли партнеры Rochester Regional Health Foundation, Allendale Columbia School, A TonalHits.

Команда фонда обеспечила 8 военным со сложными случаями ампутаций конечностей качественное протезирование и реабилитацию за границей:

6 получили протезирование в клинике SHCM на Мальте;

2 получили протезирование в клинике МСОР в Вашингтоне.

Помощь украинцам от FFU. Фото: пресс-служба фонда

Общая сумма помощи составила 4 686 668,31 грн.

Благодаря фармацевтической компании "Пфайзер" (Pfizer) фонд получил грант от KING BAUDOUIN FOUNDATION UNITED STATES (KBFUS) в размере 1 миллиона долларов США на протезирование и реабилитацию тяжелораненых украинских защитников.

Также, в партнерстве с BetterMe и Esper Bionics, фонд запустил специализированную программу тренировок для людей, потерявших конечности. Для этого команда FFU пригласила в Киев врача-реабилитолога из США, Фархада Остовари, имеющего 14-летний опыт работы с тяжелоранеными военными в войнах в Ираке и Афганистане. Доктор Остовари разработал специальный комплекс упражнений для людей с ампутациями, с помощью которых можно в домашних условиях восстановить функциональность конечностей и подготовиться к протезированию.

Проект GIDNA

В начале 2023 года фонд FFU запустил проект квалифицированной психологической помощи женщинам, подвергшимся сексуальному насилию от российских военных, или ставших его свидетелями. В рамках проекта каждая женщина получает 10 анонимных и безвозмездных сессий с психотерапевтом.

Всего за период работы GIDNA:

было получено 24 обращения;

6 женщин уже прошли терапию (из них 4 женщины прошли двойной курс с 20 сессий);

еще 6 сейчас находятся в терапии;

всего в рамках проекта GIDNA было предоставлено 157 консультаций психолога.

Статистика донатов на сайте

В течение 2023 фонд FFU получил от благотворителей со всего мира донатов на общую сумму 118 110 евро.

Средняя сумма доната составила 20,26 евро.

Сайт посетило 240 288 человек из 169 стран.

Топ стран, из которых были переводы на самую большую сумму (кроме Украины):

США — 44 165 евро (37,39%);

Германия — 10 146 евро (8,59%);

Великобритания — 7 609 евро (6,44%).

Украина: 48 800 евро (41,32%), средний донат — 12,47 евро.

"Вместе с вами мы меняли мир вокруг! От имени всей команды фонда Future for Ukraine, искренне благодарим наших партнеров и всех, кто поддержал наши благотворительные проекты! Помогая украинцам сейчас, мы строим лучшее будущее для нашего государства!" — Анна Ковалева, основательница Фонда Future for Ukraine и Генеральный директор "БО "БФ "Будущее для Украины".

Напомним, Вадим Столар через свой Фонд вместе с ООО "ОЭНЖИ СОЛАР" обеспечил детский сад и детскую поликлинику в Киевской области резервным электроснабжением.