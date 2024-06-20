Проєкт кіберполіції BRAMA — що відомо

Антишахрайська BRAMA — кіберполіція презентувала новий соцпроєкт
В кіберполіції України презентували соціальний проєкт BRAMA. Його діяльність направлена на захист медіапростору України від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту.
Ознайомитись з проєктом можна за посиланням.
Цілі й мети проєкту BRAMA
В кіберполіції заявили, що метою проєкту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в інтернеті.
Основні цілі проєкту:
- Знищення російських осередків в Інтернеті;
- Зменшення рівня булінгу та цькування в мережі;
- Протидія наркотикам та шахрайству;
- Навчання та тренінги з кібергігієни;
- Просвіта населення щодо інформаційної гігієни;
- Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.
Водночас як повідомив начальник відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві, Олег Дубіна, війна відбувається не лише за територіальну цілісність України, а й на інформаційному фронті.
"Якщо ти не можеш донатити силами або фінансами, то ти можеш донатити свій час!", — закликають у кіберполіції.
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