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Антишахрайська BRAMA — кіберполіція презентувала новий соцпроєкт

20 червня 2024 14:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Проєкт кіберполіції BRAMA — що відомо
Поліцейський за комп'ютером. Фото ілюстративне: Націполіція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В кіберполіції України презентували соціальний проєкт BRAMA. Його діяльність направлена на захист медіапростору України від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту.

Ознайомитись з проєктом можна за посиланням

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Цілі й мети проєкту BRAMA

В кіберполіції заявили, що метою проєкту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в інтернеті.

Основні цілі проєкту:

  • Знищення російських осередків в Інтернеті;
  • Зменшення рівня булінгу та цькування в мережі;
  • Протидія наркотикам та шахрайству;
  • Навчання та тренінги з кібергігієни;
  • Просвіта населення щодо інформаційної гігієни;
  • Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.
кіберполіція brama
Мотиваційна брошюра від Кіберполіції

Водночас як повідомив начальник відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві, Олег Дубіна, війна відбувається не лише за територіальну цілісність України, а й на інформаційному фронті. 

"Якщо ти не можеш донатити силами або фінансами, то ти можеш донатити свій час!", — закликають у кіберполіції.

Нагадаємо, що редакція "ТиКиїв" запрошує молодих митців цього літа взяти участь у грантовій програмі "Ти та Київ", яка спрямована на підтримку молодих митців у сферах відеопродакшену, фотографії та графічного дизайну.  

Також ми розповідали, що на ВДНГ у Києві на початку осені розпочинається читацький сезон. Ознайомитися з програмою заходів можна тут. 

кіберполіція
дезінформація
поліція
Україна
пропаганда
Нацполіція
ІПСО

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