Проєкт кіберполіції BRAMA — що відомо

Поліцейський за комп'ютером. Фото ілюстративне: Націполіція

В кіберполіції України презентували соціальний проєкт BRAMA. Його діяльність направлена на захист медіапростору України від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту.

Ознайомитись з проєктом можна за посиланням.

Читайте також:

Цілі й мети проєкту BRAMA

В кіберполіції заявили, що метою проєкту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в інтернеті.

Основні цілі проєкту:

Знищення російських осередків в Інтернеті;

Зменшення рівня булінгу та цькування в мережі;

Протидія наркотикам та шахрайству;

Навчання та тренінги з кібергігієни;

Просвіта населення щодо інформаційної гігієни;

Залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції.

Мотиваційна брошюра від Кіберполіції

Водночас як повідомив начальник відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві, Олег Дубіна, війна відбувається не лише за територіальну цілісність України, а й на інформаційному фронті.

"Якщо ти не можеш донатити силами або фінансами, то ти можеш донатити свій час!", — закликають у кіберполіції.

Нагадаємо, що редакція "ТиКиїв" запрошує молодих митців цього літа взяти участь у грантовій програмі "Ти та Київ", яка спрямована на підтримку молодих митців у сферах відеопродакшену, фотографії та графічного дизайну.

Також ми розповідали, що на ВДНГ у Києві на початку осені розпочинається читацький сезон. Ознайомитися з програмою заходів можна тут.