Проект киберполиции BRAMA — что известно

Полицейский на компьютере. Фото иллюстративный: Нациполиция

В киберполиции Украины представили социальный проект BRAMA. Его деятельность направлена на защиту медиапространства Украины от российской пропаганды, блокировку каналов распространения дезинформации, противоправного и запрещенного контента.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

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Цели и цели проекта BRAMA

В киберполиции заявили, что целью проекта является улучшение медиаграмотности украинцев, уменьшение влияния пропаганды на общество и популяризация безопасного обращения в Интернете.

Основные цели проекта:

Уничтожение российских ячеек в Интернете;

Уменьшение уровня буллинга и травли в сети;

Противодействие наркотикам и мошенничеству;

Обучение и тренинги по кибергигиене;

Просвещение населения по информационной гигиене;

Вовлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции.

Мотивационная брошюра от Киберполиции

В то же время, как сообщил начальник отдела управления противодействия киберпреступлениям в городе Киеве, Олег Дубина, война происходит не только за территориальную целостность Украины, но и на информационном фронте.

"Если ты не можешь донатить силами или финансами, то ты можешь донатить свое время!" — призывают в киберполиции.

Напомним, что редакция "ТиКиїв" приглашает молодых художников этим летом принять участие в грантовой программе "Ты и Киев", направленной на поддержку молодых художников в сферах видеопродакшена, фотографии и графического дизайна.

Также мы рассказывали, что на ВДНХ в Киеве в начале осени начинается читательский сезон. Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.