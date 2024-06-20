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Антимошенническая BRAMA — киберполиция презентовала новый соцпроект

20 июня 2024 14:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Проект киберполиции BRAMA — что известно
Полицейский на компьютере. Фото иллюстративный: Нациполиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В киберполиции Украины представили социальный проект BRAMA. Его деятельность направлена на защиту медиапространства Украины от российской пропаганды, блокировку каналов распространения дезинформации, противоправного и запрещенного контента.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке.

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Цели и цели проекта BRAMA

В киберполиции заявили, что целью проекта является улучшение медиаграмотности украинцев, уменьшение влияния пропаганды на общество и популяризация безопасного обращения в Интернете.

Основные цели проекта:

  • Уничтожение российских ячеек в Интернете;
  • Уменьшение уровня буллинга и травли в сети;
  • Противодействие наркотикам и мошенничеству;
  • Обучение и тренинги по кибергигиене;
  • Просвещение населения по информационной гигиене;
  • Вовлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции.
киберполиция brama
Мотивационная брошюра от Киберполиции

В то же время, как сообщил начальник отдела управления противодействия киберпреступлениям в городе Киеве, Олег Дубина, война происходит не только за территориальную целостность Украины, но и на информационном фронте.

"Если ты не можешь донатить силами или финансами, то ты можешь донатить свое время!" — призывают в киберполиции.

Напомним, что редакция "ТиКиїв" приглашает молодых художников этим летом принять участие в грантовой программе "Ты и Киев", направленной на поддержку молодых художников в сферах видеопродакшена, фотографии и графического дизайна.

Также мы рассказывали, что на ВДНХ в Киеве в начале осени начинается читательский сезон. Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь.

киберполиция
дезинформация
полиция
Украина
пропаганда
Нацполиция
ИПСО

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