Проект киберполиции BRAMA — что известно

Антимошенническая BRAMA — киберполиция презентовала новый соцпроект
В киберполиции Украины представили социальный проект BRAMA. Его деятельность направлена на защиту медиапространства Украины от российской пропаганды, блокировку каналов распространения дезинформации, противоправного и запрещенного контента.
Ознакомиться с проектом можно по ссылке.
Цели и цели проекта BRAMA
В киберполиции заявили, что целью проекта является улучшение медиаграмотности украинцев, уменьшение влияния пропаганды на общество и популяризация безопасного обращения в Интернете.
Основные цели проекта:
- Уничтожение российских ячеек в Интернете;
- Уменьшение уровня буллинга и травли в сети;
- Противодействие наркотикам и мошенничеству;
- Обучение и тренинги по кибергигиене;
- Просвещение населения по информационной гигиене;
- Вовлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции.
В то же время, как сообщил начальник отдела управления противодействия киберпреступлениям в городе Киеве, Олег Дубина, война происходит не только за территориальную целостность Украины, но и на информационном фронте.
"Если ты не можешь донатить силами или финансами, то ты можешь донатить свое время!" — призывают в киберполиции.
Напомним, что редакция "ТиКиїв" приглашает молодых художников этим летом принять участие в грантовой программе "Ты и Киев", направленной на поддержку молодых художников в сферах видеопродакшена, фотографии и графического дизайна.
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