Forbes Ukraine відзначив найкращих роботодавців

У Києві 30 квітня Forbes Ukraine провів церемонію "Роботодавець року 2026". Відтак вшосте було представлено список 50 кращих роботодавців країни. Genesis став роботодавцем 2026 року.

Цьогорічне дослідження стало найбільшим за всю історію рейтингу: аналітики Forbes Ukraine разом із партнером, сайтом robota.ua, опрацювали майже 55 000 анкет від працівників 370 компаній.

На події зібралися представники великого українського бізнесу, топменеджменту, HR-лідери та учасники рейтингу.

Роботодавцем року 2026 стала компанія Genesis, що включає такі проєкти, як Obrio та Universe Group. Компанія, яка набрала найбільшу кількість балів у рейтингу роботодавців 2026 року: 87 – це більше, ніж у переможців попередніх років.

Друге місце посіла Solidgate, яка вперше потрапила до рейтингу. Фінтех-компанія з екосистеми Genesis зі штатом понад 200 працівників набрала 85 балів.

Третє місце посіла Fractal. Компанія змогла не просто утримати позиції в рейтингу, а піднятися на 19 позицій. За рік вона здобула додаткові 11 балів (загалом 85).

Окрім головної премії, на церемонії вручили спеціальні відзнаки в шести номінаціях:

"Найактивніший учасник" — АТБ-Маркет;

Lovemark — UPSTARS;

"Вибір експертів" — Kyivstar Ukraine;

"Взірець турботи" — JTI;

"Динамічне зростання" — "Генерал Черешня";

"Прорив року" — FRACTAL.

Церемонія "Роботодавець року 2026" стала не лише нагородженням, а й майданчиком для розмови про те, як змінюється роль роботодавця в Україні в умовах кадрового дефіциту, міграції, мобілізації, вигорання та нових вимог до корпоративної культури.

У фокусі програми були теми найму й утримання команд, управлінських рішень, розвитку людей, ролі штучного інтелекту в рекрутингу, вигорання, корпоративної культури та повернення ветеранів до роботи.

Серед учасників і спікерів події — керівники українських компаній, представники великого бізнесу, HR-лідери та експерти, які говорили про практики сильних роботодавців і підходи, що допомагають бізнесу залишатися конкурентним у боротьбі за людей.

