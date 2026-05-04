Forbes Ukraine відзначив найкращих роботодавців
У Києві 30 квітня Forbes Ukraine провів церемонію "Роботодавець року 2026". Відтак вшосте було представлено список 50 кращих роботодавців країни. Genesis став роботодавцем 2026 року.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Forbes Ukraine.
Цьогорічне дослідження стало найбільшим за всю історію рейтингу: аналітики Forbes Ukraine разом із партнером, сайтом robota.ua, опрацювали майже 55 000 анкет від працівників 370 компаній.
На події зібралися представники великого українського бізнесу, топменеджменту, HR-лідери та учасники рейтингу.
Роботодавцем року 2026 стала компанія Genesis, що включає такі проєкти, як Obrio та Universe Group. Компанія, яка набрала найбільшу кількість балів у рейтингу роботодавців 2026 року: 87 – це більше, ніж у переможців попередніх років.
Друге місце посіла Solidgate, яка вперше потрапила до рейтингу. Фінтех-компанія з екосистеми Genesis зі штатом понад 200 працівників набрала 85 балів.
Третє місце посіла Fractal. Компанія змогла не просто утримати позиції в рейтингу, а піднятися на 19 позицій. За рік вона здобула додаткові 11 балів (загалом 85).
Окрім головної премії, на церемонії вручили спеціальні відзнаки в шести номінаціях:
- "Найактивніший учасник" — АТБ-Маркет;
- Lovemark — UPSTARS;
- "Вибір експертів" — Kyivstar Ukraine;
- "Взірець турботи" — JTI;
- "Динамічне зростання" — "Генерал Черешня";
- "Прорив року" — FRACTAL.
Церемонія "Роботодавець року 2026" стала не лише нагородженням, а й майданчиком для розмови про те, як змінюється роль роботодавця в Україні в умовах кадрового дефіциту, міграції, мобілізації, вигорання та нових вимог до корпоративної культури.
У фокусі програми були теми найму й утримання команд, управлінських рішень, розвитку людей, ролі штучного інтелекту в рекрутингу, вигорання, корпоративної культури та повернення ветеранів до роботи.
Серед учасників і спікерів події — керівники українських компаній, представники великого бізнесу, HR-лідери та експерти, які говорили про практики сильних роботодавців і підходи, що допомагають бізнесу залишатися конкурентним у боротьбі за людей.
