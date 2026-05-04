Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Forbes Ukraine відзначив найкращих роботодавців

Forbes Ukraine відзначив найкращих роботодавців

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 23:59
Forbes Ukraine відзначив найкращих роботодавців
Церемонію "Роботодавець року 2026". Фото: Forbes Ukraine

У Києві 30 квітня Forbes Ukraine провів церемонію "Роботодавець року 2026". Відтак вшосте було представлено список 50 кращих роботодавців країни. Genesis став роботодавцем 2026 року.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Forbes Ukraine.

Роботодавець року Forbes
Церемонія нагородження найкращих роботодавців країни. Фото: Forbes Ukraine

У Києві Forbes Ukraine провів церемонію "Роботодавець року 2026"

Цьогорічне дослідження стало найбільшим за всю історію рейтингу: аналітики Forbes Ukraine разом із партнером, сайтом robota.ua, опрацювали майже 55 000 анкет від працівників 370 компаній.

На події зібралися представники великого українського бізнесу, топменеджменту, HR-лідери та учасники рейтингу.

Forbes Ukraine
Нагородження найкращих роботодавців України. Фото: Forbes Ukraine

Роботодавцем року 2026 стала компанія Genesis, що включає такі проєкти, як Obrio та Universe Group. Компанія, яка набрала найбільшу кількість балів у рейтингу роботодавців 2026 року: 87 – це більше, ніж у переможців попередніх років.

Читайте також:

Друге місце посіла Solidgate, яка вперше потрапила до рейтингу. Фінтех-компанія з екосистеми Genesis зі штатом понад 200 працівників набрала 85 балів.

Третє місце посіла Fractal. Компанія змогла не просто утримати позиції в рейтингу, а піднятися на 19 позицій. За рік вона здобула додаткові 11 балів (загалом 85).

Роботодавець року Forbes
Forbes Ukraine провів церемонію нагородження найкращих роботодавців країни. Фото: Forbes Ukraine

Окрім головної премії, на церемонії вручили спеціальні відзнаки в шести номінаціях:

  • "Найактивніший учасник" — АТБ-Маркет;
  • Lovemark — UPSTARS;
  • "Вибір експертів" — Kyivstar Ukraine;
  • "Взірець турботи" — JTI;
  • "Динамічне зростання" — "Генерал Черешня";
  • "Прорив року" — FRACTAL.

Церемонія "Роботодавець року 2026" стала не лише нагородженням, а й майданчиком для розмови про те, як змінюється роль роботодавця в Україні в умовах кадрового дефіциту, міграції, мобілізації, вигорання та нових вимог до корпоративної культури.

У фокусі програми були теми найму й утримання команд, управлінських рішень, розвитку людей, ролі штучного інтелекту в рекрутингу, вигорання, корпоративної культури та повернення ветеранів до роботи.

Серед учасників і спікерів події — керівники українських компаній, представники великого бізнесу, HR-лідери та експерти, які говорили про практики сильних роботодавців і підходи, що допомагають бізнесу залишатися конкурентним у боротьбі за людей.

Новини.LIVE інформували, що в квітні у Києві відбулася конференція Forbes Banker 2026, присвячена майбутньому фінансового ринку. Банкіри та експерти обговорили виклики сектору в умовах війни, податків і майбутньої відбудови. Учасники наголосили на потребі довгострокового розвитку банківської системи, а не короткострокових рішень.

Новини.LIVE також писали, що в листопаді у Києві відбувся Forbes CEO Summit 2025, де бізнес-лідери обговорили роботу компаній під час війни. Основними темами стали інвестиції, розвиток бізнесу та відновлення економіки у 2026 році. Учасники зазначили, що попри війну український бізнес продовжує масштабуватися та залучати партнерів.

компанії роботодавці Forbes Ukraine
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації