Forbes Ukraine отметил лучших работодателей

Forbes Ukraine отметил лучших работодателей

Дата публикации 4 мая 2026 23:59
Forbes Ukraine отметил лучших работодателей
Церемонию "Работодатель года 2026". Фото: Forbes Ukraine

В Киеве 30 апреля Forbes Ukraine провел церемонию "Работодатель года 2026". Поэтому в шестой раз был представлен список 50 лучших работодателей страны. Genesis стал работодателем 2026 года.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Forbes Ukraine.

Роботодавець року Forbes
Церемония награждения лучших работодателей страны. Фото: Forbes Ukraine

В Киеве Forbes Ukraine провел церемонию "Работодатель года 2026"

Нынешнее исследование стало крупнейшим за всю историю рейтинга: аналитики Forbes Ukraine вместе с партнером, сайтом robota.ua, обработали почти 55 000 анкет от работников 370 компаний.

На событии собрались представители крупного украинского бизнеса, топ-менеджмента, HR-лидеры и участники рейтинга.

Forbes Ukraine
Награждение лучших работодателей Украины. Фото: Forbes Ukraine

Работодателем года 2026 стала компания Genesis, включающая такие проекты, как Obrio и Universe Group. Компания, которая набрала наибольшее количество баллов в рейтинге работодателей 2026 года: 87 — это больше, чем у победителей предыдущих лет.

Второе место заняла Solidgate, которая впервые попала в рейтинг. Финтех-компания из экосистемы Genesis со штатом более 200 сотрудников набрала 85 баллов.

Третье место заняла Fractal. Компания смогла не просто удержать позиции в рейтинге, а подняться на 19 позиций. За год она получила дополнительные 11 баллов (всего 85).

Роботодавець року Forbes
Forbes Ukraine провел церемонию награждения лучших работодателей страны. Фото: Forbes Ukraine

Кроме главной премии, на церемонии вручили специальные награды в шести номинациях:

  • "Самый активный участник" — АТБ-Маркет;
  • Lovemark — UPSTARS;
  • "Выбор экспертов" — Kyivstar Ukraine;
  • "Образец заботы" — JTI;
  • "Динамичный рост" — "Генерал Черешня";
  • "Прорыв года" — FRACTAL.

Церемония "Работодатель года 2026" стала не только награждением, но и площадкой для разговора о том, как меняется роль работодателя в Украине в условиях кадрового дефицита, миграции, мобилизации, выгорания и новых требований к корпоративной культуре.

В фокусе программы были темы найма и удержания команд, управленческих решений, развития людей, роли искусственного интеллекта в рекрутинге, выгорания, корпоративной культуры и возвращения ветеранов к работе.

Среди участников и спикеров события — руководители украинских компаний, представители крупного бизнеса, HR-лидеры и эксперты, которые говорили о практиках сильных работодателей и подходах, помогающих бизнесу оставаться конкурентным в борьбе за людей.

Новини.LIVE информировали, что в апреле в Киеве состоялась конференция Forbes Banker 2026, посвященная будущему финансового рынка. Банкиры и эксперты обсудили вызовы сектора в условиях войны, налогов и будущего восстановления. Участники отметили необходимость долгосрочного развития банковской системы, а не краткосрочных решений.

Новини.LIVE также писали, что в ноябре в Киеве состоялся Forbes CEO Summit 2025, где бизнес-лидеры обсудили работу компаний во время войны. Основными темами стали инвестиции, развитие бизнеса и восстановление экономики в 2026 году. Участники отметили, что несмотря на войну украинский бизнес продолжает масштабироваться и привлекать партнеров.

компании работодатели Forbes Ukraine
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
