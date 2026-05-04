Forbes Ukraine отметил лучших работодателей

В Киеве 30 апреля Forbes Ukraine провел церемонию "Работодатель года 2026". Поэтому в шестой раз был представлен список 50 лучших работодателей страны. Genesis стал работодателем 2026 года.

Нынешнее исследование стало крупнейшим за всю историю рейтинга: аналитики Forbes Ukraine вместе с партнером, сайтом robota.ua, обработали почти 55 000 анкет от работников 370 компаний.

На событии собрались представители крупного украинского бизнеса, топ-менеджмента, HR-лидеры и участники рейтинга.

Работодателем года 2026 стала компания Genesis, включающая такие проекты, как Obrio и Universe Group. Компания, которая набрала наибольшее количество баллов в рейтинге работодателей 2026 года: 87 — это больше, чем у победителей предыдущих лет.

Второе место заняла Solidgate, которая впервые попала в рейтинг. Финтех-компания из экосистемы Genesis со штатом более 200 сотрудников набрала 85 баллов.

Третье место заняла Fractal. Компания смогла не просто удержать позиции в рейтинге, а подняться на 19 позиций. За год она получила дополнительные 11 баллов (всего 85).

Кроме главной премии, на церемонии вручили специальные награды в шести номинациях:

"Самый активный участник" — АТБ-Маркет;

Lovemark — UPSTARS;

"Выбор экспертов" — Kyivstar Ukraine;

"Образец заботы" — JTI;

"Динамичный рост" — "Генерал Черешня";

"Прорыв года" — FRACTAL.

Церемония "Работодатель года 2026" стала не только награждением, но и площадкой для разговора о том, как меняется роль работодателя в Украине в условиях кадрового дефицита, миграции, мобилизации, выгорания и новых требований к корпоративной культуре.

В фокусе программы были темы найма и удержания команд, управленческих решений, развития людей, роли искусственного интеллекта в рекрутинге, выгорания, корпоративной культуры и возвращения ветеранов к работе.

Среди участников и спикеров события — руководители украинских компаний, представители крупного бизнеса, HR-лидеры и эксперты, которые говорили о практиках сильных работодателей и подходах, помогающих бизнесу оставаться конкурентным в борьбе за людей.

