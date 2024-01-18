Украинский благотворительный фонд запустил проект для поддержки женщин в военное время
Украинский благотворительный фонд Вадима Столара запустил проект "ЖіночнаЯ", касающийся поддержки женщин в тяжелое военное время. Будет стартовать этот проект уже в эту субботу.
Об этом идет речь на официальном сайте фонда.
Новый благотворительный проект для женщин
"В промежутках между обстрелами и работой, воспитанием детей, заботой о ближних и будничных делах наши женщины часто забывают о себе. Однако важно заботиться и восстанавливать себя несмотря ни на что, заботиться о себе ради нашего будущего. Чтобы сплотиться на этом пути, мы анонсируем начало встреч в женском клубе под названием "ЖіночаЯ", где профессиональные эксперты по женственности во время живого общения будут помогать разбираться с тем, как нужно заботиться о себе, о времени, которое женщины должны уделять само себе даже во время войны, расширить круг знакомств и найти подруг для души", — рассказывает одна из волонтеров и лектор Фонда Наталья Приходько.
Как отмечается, участницами женского клуба могут стать женщины, которых были вынуждены покинуть собственные дома, потеряли жилье из-за боевых действий, женщинам, потерявшим на войне любимого человека и женам украинских военных. Первая встреча стартует уже в эту субботу.
Также организаторы дополнительно провели в соцсетях опрос,где предложили женщинам выбрать следующие интересующие их направления:
- женское здоровье, правильное питание и уход за собой;
- психологическая поддержка, практика, терапия;
- макияж, умение подобрать одежду, самопрезентация;
- уверенность в себе, произношение, ораторское искусство;
- компьютерная грамотность, создание резюме, поиск работы.
Подытожив установленные результаты, организаторы определят ключевые темы для проведения будущих встреч.
"Важно заботиться о своем внутреннем мире. О красоте своей души. Ведь красота женщины идет изнутри, и ни одна внешняя красота не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Ваша женственность, красота - это ваше самочувствие, и оно отражается в ваших глазах ", — уверяет Сухомлин.
Отмечается, что первая встреча уже стартует в эту субботу, 20 января. Все желающие смогут поучаствовать, заполнив форму по ссылке.
Напомним, что ранее Фонд Вадима Столара приехал с праздничным проектом "Огонек детства" в прифронтовые города Украины. Благотворители поздравили детей и раздали им подарки.
В то же время, благотворительный фонд Future for Ukraine пытался закрывать первоочередные потребности украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения. 2023 стал для команды FFU еще одним годом всеобъемлющей помощи.
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