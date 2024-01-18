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Украинский благотворительный фонд запустил проект для поддержки женщин в военное время

18 января 2024 18:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинский благотворительный фонд запустил проект для поддержки женщин в военное время
Счастливая девушка позирует. Фото иллюстративное: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинский благотворительный фонд Вадима Столара запустил проект "ЖіночнаЯ", касающийся поддержки женщин в тяжелое военное время. Будет стартовать этот проект уже в эту субботу.

Об этом идет речь на официальном сайте фонда.

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"В промежутках между обстрелами и работой, воспитанием детей, заботой о ближних и будничных делах наши женщины часто забывают о себе. Однако важно заботиться и восстанавливать себя несмотря ни на что, заботиться о себе ради нашего будущего. Чтобы сплотиться на этом пути, мы анонсируем начало встреч в женском клубе под названием "ЖіночаЯ", где профессиональные эксперты по женственности во время живого общения будут помогать разбираться с тем, как нужно заботиться о себе, о времени, которое женщины должны уделять само себе даже во время войны, расширить круг знакомств и найти подруг для души",рассказывает одна из волонтеров и лектор Фонда Наталья Приходько.

Как отмечается, участницами женского клуба могут стать женщины, которых были вынуждены покинуть собственные дома, потеряли жилье из-за боевых действий, женщинам, потерявшим на войне любимого человека и женам украинских военных. Первая встреча стартует уже в эту субботу.

Также организаторы дополнительно провели в соцсетях опрос,где предложили женщинам выбрать следующие интересующие их направления:

  • женское здоровье, правильное питание и уход за собой;
  • психологическая поддержка, практика, терапия;
  • макияж, умение подобрать одежду, самопрезентация;
  • уверенность в себе, произношение, ораторское искусство;
  • компьютерная грамотность, создание резюме, поиск работы.

Подытожив установленные результаты, организаторы определят ключевые темы для проведения будущих встреч.

"Важно заботиться о своем внутреннем мире. О красоте своей души. Ведь красота женщины идет изнутри, и ни одна внешняя красота не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Ваша женственность, красота - это ваше самочувствие, и оно отражается в ваших глазах ", — уверяет Сухомлин.

Отмечается, что первая встреча уже стартует в эту субботу, 20 января. Все желающие смогут поучаствовать, заполнив форму по ссылке.

Напомним, что ранее Фонд Вадима Столара приехал с праздничным проектом "Огонек детства" в прифронтовые города Украины. Благотворители поздравили детей и раздали им подарки.

В то же время, благотворительный фонд Future for Ukraine пытался закрывать первоочередные потребности украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения. 2023 стал для команды FFU еще одним годом всеобъемлющей помощи.

Украина
женщины
психологическая помощь
женское здоровье
война в Украине

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