Украинский благотворительный фонд запустил проект для поддержки женщин в военное время

Счастливая девушка позирует. Фото иллюстративное: freepik

Украинский благотворительный фонд Вадима Столара запустил проект "ЖіночнаЯ", касающийся поддержки женщин в тяжелое военное время. Будет стартовать этот проект уже в эту субботу.

Об этом идет речь на официальном сайте фонда.

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"В промежутках между обстрелами и работой, воспитанием детей, заботой о ближних и будничных делах наши женщины часто забывают о себе. Однако важно заботиться и восстанавливать себя несмотря ни на что, заботиться о себе ради нашего будущего. Чтобы сплотиться на этом пути, мы анонсируем начало встреч в женском клубе под названием "ЖіночаЯ", где профессиональные эксперты по женственности во время живого общения будут помогать разбираться с тем, как нужно заботиться о себе, о времени, которое женщины должны уделять само себе даже во время войны, расширить круг знакомств и найти подруг для души", — рассказывает одна из волонтеров и лектор Фонда Наталья Приходько.

Как отмечается, участницами женского клуба могут стать женщины, которых были вынуждены покинуть собственные дома, потеряли жилье из-за боевых действий, женщинам, потерявшим на войне любимого человека и женам украинских военных. Первая встреча стартует уже в эту субботу.

Также организаторы дополнительно провели в соцсетях опрос,где предложили женщинам выбрать следующие интересующие их направления:

женское здоровье, правильное питание и уход за собой;

психологическая поддержка, практика, терапия;

макияж, умение подобрать одежду, самопрезентация;

уверенность в себе, произношение, ораторское искусство;

компьютерная грамотность, создание резюме, поиск работы.

Подытожив установленные результаты, организаторы определят ключевые темы для проведения будущих встреч.

"Важно заботиться о своем внутреннем мире. О красоте своей души. Ведь красота женщины идет изнутри, и ни одна внешняя красота не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Ваша женственность, красота - это ваше самочувствие, и оно отражается в ваших глазах ", — уверяет Сухомлин.

Отмечается, что первая встреча уже стартует в эту субботу, 20 января. Все желающие смогут поучаствовать, заполнив форму по ссылке.

Напомним, что ранее Фонд Вадима Столара приехал с праздничным проектом "Огонек детства" в прифронтовые города Украины. Благотворители поздравили детей и раздали им подарки.

В то же время, благотворительный фонд Future for Ukraine пытался закрывать первоочередные потребности украинцев, пострадавших от последствий полномасштабного вторжения. 2023 стал для команды FFU еще одним годом всеобъемлющей помощи.