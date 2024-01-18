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Український благодійний фонд запустив проєкт для підтримки жінок у воєнний час

18 січня 2024 18:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Український благодійний фонд запустив проєкт для підтримки жінок у воєнний час
Щаслива дівчина позує. Фото ілюстративне: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Український благодійний фонд Вадима Столара запустив проєкт "ЖіночнаЯ", який стосується підтримки жінок у важкий військовий час. Стартуватиме цей проєкт вже цієї суботи.

Про це йдеться на офіційному сайті фонду.

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"У проміжках між обстрілами та роботою, вихованням дітей, турботою про ближніх та буденними справами наші жінки часто забувають про себе. Проте важливо піклуватись та відновлювати себе попри все, дбати про себе заради нашого майбутнього. Щоб згуртуватися на цьому шляху, ми анонсуємо початок зустрічей у жіночому клубі під назвою "ЖіночнаЯ", де професійні експерти з жіночності під час живого спілкування допомагатимуть розбиратися з тим, як треба піклуватись про себе, про час, який жінки мають приділяти саме собі навіть під час війни. Крім того, наші зустрічі дозволять жінкам розширити коло знайомств та знайти подруг для душі", розповідає одна з волонтерок та лекторка Фонду Наталя Приходько.

Як зазначається, учасницями жіночого клубу можуть стати жінки, яких були змушені покинути власні оселі, втратили житло через бойові дії, жінкам, які втратили на війні кохану людину і  дружинам українських військових. Перша зустріч стартує вже цієї суботи.

Також організатори додатково провели в соцмережах опитування, де запропонували жінкам обрати наступні напрями, які їх найбільше цікавлять:

  • жіноче здоров'я, правильне харчування та догляд за собою;
  • психологічна підтримка, практики, терапія;
  • макіяж, вміння підібрати одяг, самопрезентація;
  • впевненість в собі, вимова, ораторське мистецтво;
  • комп'ютерна грамотність, створення резюме, пошук роботи.

Підсумувавши встановлені результати, організатори визначать ключові теми для проведення майбутніх зустрічей.

"Надважливо піклуватися про свій внутрішній світ. Про красу своєї душі. Адже краса жінки йде зсередини, і жодна зовнішня краса не може бути повною, якщо вона не оживлена красою внутрішньою. Ваша жіночність, краса — це ваше самовідчуття, і воно відбивається у ваших очах", — запевняє Сухомлин.

Наголошується, що перша зустріч вже стартує цієї суботи, 20 січня. Всі охочі зможуть взяти участь, заповнивши форму за посиланням.

Нагадаємо, що раніше Фонд Вадима Столара завітав зі святковим проєктом "Вогник дитинства" у прифронтові міста України. Благодійники привітали дітей та роздали їм подарунки. 

Водночас благодійний фонд Future for Ukraine намагався закривати першочергові потреби українців, які постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення. 2023 рік став для команди FFU ще одним роком всеосяжної допомоги. 

Україна
жінки
психологічна допомога
жіноче здоров'я
війна в Україні

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