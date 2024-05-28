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В Киеве состоится благотворительный фестиваль для детей-переселенцев "Поруч-Фест"

28 мая 2024 15:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве пройдет благотворительный фестиваль для детей-переселенцев "Рядом-Фест" - программа мероприятия
Дети на прошлогоднем фестивале "Рядом-Фест". Фото: оф.сайт с
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве, в субботу, 1 июня на территории Ботанического сада имени М.М. Гришко по ул. Садово-Ботанической, 1 состоится благотворительный фестиваль для детей-переселенцев "Поруч-Фест". Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

Об этом говорится на официальной странице "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч", который является организатором мероприятия.

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В Киеве пройдет фестиваль для детей-переселенцев

В Киеве состоится благотворительный фестиваль для детей-переселенцев "Поруч-Фест" - фото 1
Афиша заката. Источник: оф.сайт БО "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч"

Событие ориентировано на внутриперемещенных детей и их родителей через активное взаимодействие с арттерапевтами, психологами, выдающимися спортсменами, фитнес-тренерами и хореографами.

В то же время, главная цель мероприятия — раскрыть творческий и спортивный потенциал детей и взрослых, укрепить семейные отношения в семье, привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются вынужденные переселенцы на новом городе.

В Киеве состоится благотворительный фестиваль для детей-переселенцев "Поруч-Фест" - фото 2
Первая смена "Рядом-Фест". Источник: оф.сайт БО "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч"
В Киеве состоится благотворительный фестиваль для детей-переселенцев "Поруч-Фест" - фото 3
Вторая смена "Рядом-Фест". Источник: оф.сайт БО "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч"

В программе фестиваля предусмотрены аниматоры, арттерапия, мастерклассы по фитнесу и танцам, разнообразные викторины и активности с приятными сюрпризами, подарками и вкусностями.

К событию планируется приобщить около 240 детей ВПЛ по категориям:

  • 6-9 лет — 120 человек;
  • 10-14 лет — 120 человек
  • а также их родителей — 240 человек.

Начало программы в 12.00.

О волонтерской организации "ПОРУЧ"

Организация "ПОРУЧ" организована сразу после полномасштабного вторжения России в Украину. С первых дней волонтеры поддерживали менее защищенные категории населения. Сейчас "ПОРУЧ" помогает внутренне перемещенным лицам пищей, средствами гигиены и кормом для животных, а также совершает гуманитарные поездки на Восток Украины и Киевскую область.

Не менее важное направление деятельности общества - психологическая поддержка переселенцев. Для этого и был организован проект "ПОРУЧ-ФЕСТ", в рамках которого проходит "ПОРУЧ-SPACE".

Напомним, ранее в Киеве, в Национальной библиотеке имени Ярослава Мудрого прошла пресс-конференция по случаю издания пособия "Тактическая коммуникация для медиков" в рамках волонтерского проекта "Як ти, брате?".

Также в Киеве прошел второй Украинский строительный конгресс, направленный на поиски решений по восстановлению Украины.

Киев
дети
психология
Украина
фестиваль
переселенцы
волонтерство

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