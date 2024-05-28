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В Києві відбудеться благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест"

28 травня 2024 15:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві пройде благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест" — програма заходу
Діти на торішньому фестивалі "Поруч-Фест". Фото: оф.сайт БО "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві, у суботу, 1 червня на території Ботанічного саду імені М.М. Гришка по вул. Садово-Ботанічній, 1 відбудеться благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест". Захід приурочено до Дня захисту дітей.

Про це йдеться на офіційній сторінці БО "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч", яка є організатором заходу.

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У Києві пройде фестиваль для дітей-переселенців

В Києві відбудеться благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест" - фото 1
Афіша заходу. Джерело: БО "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч"

Подія зорієтована на залучення внутрішньопереміщених дітей та їхніх батьків через активну взаємодію з арттерапевтами, психологами, видатними спортсменами, фітнес-тренерами та хореографами. 

Водночас головна мета заходу — розкрити творчий та спортивний потенціал дітей та дорослих, зміцнити сімейні стосунки в родині,  привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються вимушені переселенці на новому місті.

В Києві відбудеться благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест" - фото 2
Перша зміна "Поруч-Фест". Джерело: БО "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч"
В Києві відбудеться благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест" - фото 3
Друга зміна "Поруч-Фест". Джерело: БО "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч"

У програмі фестивалю передбачено аніматорів, арттерапію, майстеркласи з фітнесу та танців, різноманітні вікторини та активності з приємними сюрпризами, подарунками та смаколиками. 

До події планується долучити близько 240 дітей ВПО за категоріями:

  • 6-9 років — 120 осіб;
  • 10-14  років — 120 осіб
  • а також їхніх батьків — 240 осіб.

Початок програми о 12:00. 

Про волонтерську спілку "ПОРУЧ"

Спілка "ПОРУЧ" організована одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Від перших днів волонтери підтримували найменш захищені категорії населення. Зараз спілка "ПОРУЧ" допомагає внутрішньо переміщеним особам їжею, засобами гігієни та кормом для тварин, а також здійснює гуманітарні поїздки на Схід України та в Київську область. 

Не менш важливий напрям діяльності спілки — психологічна підтримка переселенців. Для цього й було організовано проєкт "ПОРУЧ-ФЕСТ", у рамках якого проходить "ПОРУЧ-SPACE".

Нагадаємо, раніше у Києві, у Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого пройшла пресконференція з нагоди видання посібника "Тактична комунікація для медиків" у межах волонтерського проєкту "Як ти брате?".

Також у Києві пройшов другий Український будівельний конгрес, спрямований на пошуки рішень щодо відбудови України. 

Київ
діти
психологія
Україна
фестиваль
переселенці
волонтерство

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