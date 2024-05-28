В Києві пройде благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест" — програма заходу

В Києві відбудеться благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест"
У Києві, у суботу, 1 червня на території Ботанічного саду імені М.М. Гришка по вул. Садово-Ботанічній, 1 відбудеться благодійний фестиваль для дітей-переселенців "Поруч-Фест". Захід приурочено до Дня захисту дітей.
Про це йдеться на офіційній сторінці БО "Благодійний фонд "Волонтерська спілка "Поруч", яка є організатором заходу.
У Києві пройде фестиваль для дітей-переселенців
Подія зорієтована на залучення внутрішньопереміщених дітей та їхніх батьків через активну взаємодію з арттерапевтами, психологами, видатними спортсменами, фітнес-тренерами та хореографами.
Водночас головна мета заходу — розкрити творчий та спортивний потенціал дітей та дорослих, зміцнити сімейні стосунки в родині, привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються вимушені переселенці на новому місті.
У програмі фестивалю передбачено аніматорів, арттерапію, майстеркласи з фітнесу та танців, різноманітні вікторини та активності з приємними сюрпризами, подарунками та смаколиками.
До події планується долучити близько 240 дітей ВПО за категоріями:
- 6-9 років — 120 осіб;
- 10-14 років — 120 осіб
- а також їхніх батьків — 240 осіб.
Початок програми о 12:00.
Про волонтерську спілку "ПОРУЧ"
Спілка "ПОРУЧ" організована одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Від перших днів волонтери підтримували найменш захищені категорії населення. Зараз спілка "ПОРУЧ" допомагає внутрішньо переміщеним особам їжею, засобами гігієни та кормом для тварин, а також здійснює гуманітарні поїздки на Схід України та в Київську область.
Не менш важливий напрям діяльності спілки — психологічна підтримка переселенців. Для цього й було організовано проєкт "ПОРУЧ-ФЕСТ", у рамках якого проходить "ПОРУЧ-SPACE".
Нагадаємо, раніше у Києві, у Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого пройшла пресконференція з нагоди видання посібника "Тактична комунікація для медиків" у межах волонтерського проєкту "Як ти брате?".
Також у Києві пройшов другий Український будівельний конгрес, спрямований на пошуки рішень щодо відбудови України.
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