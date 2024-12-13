Фонд Осадчей обеспечит профориентацию для некоторых подростков - детали

Подростки. Фото: Фонд Екатерины Осадчей

В Украине будут развивать направление профориентации подростков из уязвимых категорий населения. Этим процессом будет заниматься Фонд Екатерины Осадчей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Фонда.

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Профориентация подростков в Украине

Полномасштабная война запустила в Украине значительный кризис кадров. Отток людей из страны, вовлеченность в защиту государства и измененные потребности рынка в профессиях влияют не только на сегодняшний день, но и на прогнозы будущего.

В то же время молодежь не понимает, какие профессии будут популярны через два-три-пять лет и смогут ли они обеспечить себе будущее. Чтобы помочь подросткам найти себя и свое место в восстановлении Украины, Фонд Екатерины Осадчей начал работу над направлением профориентации молодежи, с фокусом на детей из уязвимых категорий населения.

Мероприятие по профориентации. Фото: Фонд Екатерины Осадчей

Сейчас почти четверть подростков больше всего волнует обучение. Согласно исследованиям, неопределенность, страх за будущее и невозможность планировать — одни из ключевых переживаний подростков в этой сфере. В то же время для детей, которые растут без поддержки семьи или из-за войны переехали в новую среду, все еще сложнее.

"Большинство подростков, которые сейчас должны поступать в учебные заведения, половину школьного обучения провели онлайн через пандемию, а затем и войну. Как в этом мире понять свою профессию и призвание — совершенно непонятно. Мы хотим выйти из онлайна и перейти в оффлайн, чтобы показать им, что мир полон возможностей, есть множество интересных профессий, которые можно попробовать на практике и буквально почувствовать руками", — отметила основательница Фонда Екатерина Осадчая.

Пилотный проект программы профориентации

В Киевской области уже запустили пилотный проект программы в сотрудничестве с областным центром социальных служб. К нему присоединились 35 подростков 13-18 лет, которые растут в детских домах семейного типа, приемных семьях или имеют статус ВПЛ. Далее проект планируется расширить на все регионы.

Главной целью является вдохновить детей на развитие в разных направлениях, содействовать их сознательному выбору профессии и помочь поступить на выбранную специальность. Для избрания будущей карьеры и возможностей с ними будут работать менторы, известные украинские профессионалы. Итогом станет индивидуальная дорожная карта профессий для каждого подростка.

Мероприятие по профориентации. Фото: Фонд Екатерины Осадчей

Один из выпускников интерната Кирилл Невдоха рассказал, что в детстве хотел стать воспитателем, потому что для детей из интерната это люди, которые заменяют и папу, и маму и являются главными людьми в жизни.

"Уже после выпуска из школы я хотел выбрать специальность, которая позволила бы мне стать менеджером в шоу-бизнесе, но в конце концов понял, что мой жизненный опыт может быть полезен социальной сфере, потому что я, собственно, знаю ее изнутри", — сказал он.

Среди участников был 14-летний Антон из Авдеевки, который уже три года живет в приемной семье вместе с другими тремя детьми в Киевской области. Он учится онлайн в специализированной Авдеевской школе и имеет две инвалидности. По словам его приемной матери, он был первым парнем в семье и поначалу очень волновался, а после появления других детей ему стало легче и веселее.

Сам парень рассказал, что мечтал быть пожарным, но после мероприятия и истории о ресторанном бизнесе был поражен и теперь рассматривает профессию повара.

Мероприятие по профориентации. Фото: Фонд Екатерины Осадчей

Учредительница Фонда Екатерина Осадчая уточнила, что запрос на такое направление возник во время работы с уязвимыми категориями детей. Они не имели понимания не только какую профессию выбирать, но и как подходить к ее выбору.

"Часто мы слышали: а что если я научусь в той или иной профессии, будет ли у меня работа после выпуска? Мы знакомим детей с реальными профессионалами и будущими работодателями. Мы стремимся масштабировать это направление и привлекать как можно больше бизнесов, ведь нам вместе нужно восстанавливать страну и понимать, что будущее будут создавать именно эти дети", — отметила она.

Уже в начале 2025 года первые группы детей отправятся в ателье и за кулисами ресторанов, чтобы на собственном опыте почувствовать разные профессии.

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