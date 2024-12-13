Фундація Осадчої забезпечить профорієнтацію для деяких підлітків - деталі

Підлітки. Фото: Фундація Катерини Осадчої

В Україні розвиватимуть напрямок профорієнтації підлітків з вразливих категорій населення. Цим процесом буде опікуватися Фундація Катерини Осадчої.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Фундації.

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Повномасштабна війна запустила в Україні значну кризу кадрів. Відтік людей з країни, залученість у захисті держави та змінені потреби ринку в професіях впливають не тільки на сьогодення, а й на прогнози майбутнього.

Водночас молодь не розуміє, які професії будуть популярними через два-три-п'ять років і чи зможуть вони забезпечити собі майбутнє. Щоб допомогти підліткам знайти себе і своє місце у відбудові України, Фундація Катерини Осадчої розпочала роботу над напрямком профорієнтації молоді, з фокусом на дітей з вразливих категорій населення.

Захід з профорієнтації. Фото: Фундація Катерини Осадчої

Наразі майже чверть підлітків найбільше хвилює навчання. Згідно з дослідженнями, невизначеність, страх за майбутнє та неможливість планувати — одні з ключових переживань підлітків у цій сфері. Водночас для дітей, які зростають без підтримки родини або через війну переїхали в нове середовище, все ще складніше.

"Більшість підлітків, які зараз мають вступати до навчальних закладів, половину шкільного навчання провели онлайн через пандемію, а потім і війну. Як у цьому світі зрозуміти свою професію і своє покликання — абсолютно незрозуміло. Ми хочемо вийти з онлайну та перейти в офлайн, щоб показати їм, що світ сповнений можливостей, що є безліч цікавих професій, які можна спробувати на практиці й буквально відчути руками", — зазначила засновниця Фундації Катерина Осадча.

Пілотний проєкт програми профорієнтації

Наразі у Київській області вже запустили пілотний проєкт програми у співпраці з обласним центром соціальних служб. До нього долучились 35 підлітків віком 13-18 років, які зростають у дитячих будинках сімейного типу, прийомних родинах або мають статус ВПО. Далі проєкт планують розширити на всі регіони.

Головною метою є надихнути дітей на розвиток у різних напрямках, сприяти їхньому свідомому вибору професії та допомогти вступити за обраною спеціальністю. Для обрання майбутньої кар'єри та можливостей з ними будуть працювати ментори, відомі українські професіонали. Результатом стане індивідуальна дорожня карта професій для кожного підлітка.

Захід з профорієнтації. Фото: Фундація Катерини Осадчої

Один з випускників інтернату Кирило Невдоха розповів, що у дитинстві хотів стати вихователем, бо для дітей з інтернату це люди, які заміняють і тата, і маму та є головними людьми в житті.

"Уже після випуску зі школи я хотів обрати спеціальність, яка дозволила б мені стати менеджером у шоубізнесі, але зрештою зрозумів, що мій життєвий досвід може бути корисним для соціальної сфери, бо я, власне, знаю її з середини", — сказав він.

Також серед учасників був 14-річний Антон з Авдіївки, який вже три роки живе у прийомній родині разом з іншими трьома дітьми у Київській області. Наразі він навчається онлайн у спеціалізованій Авдіївській школі та має дві інвалідності. За словами його прийомної матери, він був перший хлопцем у родині та спочатку дуже хвилювався, а після появи інших дітей йому стало легше й веселіше.

Сам хлопець розповів, що мріяв бути пожежником, але після заходу та історії про ресторанний бізнес був вражений і тепер розглядає для себе професію кухаря.

Захід з профорієнтації. Фото: Фундація Катерини Осадчої

Засновниця Фундації Катерина Осадча уточнила, що запит на такий напрямок виник під час роботи з вразливими категоріями дітей. Вони не мали розуміння не лише, яку професію обирати, а і як підходити до її вибору.

"Часто ми чули: а що, якщо я навчуся в тій чи іншій професії, чи буде в мене робота після випуску? Ми знайомимо дітей із реальними професіоналами та майбутніми роботодавцями. Ми прагнемо масштабувати цей напрямок і залучати якомога більше бізнесів, адже нам разом потрібно відбудовувати країну й розуміти, що майбутнє створюватимуть саме ці діти", — зауважила вона.

Вже на початку 2025 року перші групи дітей відправляться в ательє та за лаштунки ресторанів, аби на власному досвіді відчути різні професії.

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