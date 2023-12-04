В Украине начался всеукраинский психологический марафон "Путь к себе" — детали

Девушка на приеме в психолога. Иллюстративное фото: freepik

В начале декабря текущего года в Украине стартовал бесплатный психологический онлайн-марафон "Путь к себе". Его организовал всеукраинский центр психологической поддержки "Ор Шалом".

Об этом идет речь на официальной странице центра.

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Что известно о марафоне

По словам организаторов, этот проект должен улучшить ментальное здоровье еврейского населения Украины. За полтора месяца марафона участников ждут семь лекций с профессиональными психологами и менторами, которые поделятся немалым количеством полезной информации по актуальным проблемам и практическим инструментам, которые помогут качественно изменить жизнь.

Источник: соцсети

Участники получат ответы на важные вопросы о том, как справляться со стрессом и преодолеть тревогу, общаться с подростками и поддержать ребенка, который получил травмирующий опыт, как найти внутреннюю опору и начать полноценно и счастливо проживать собственную жизнь.

Марафон продлится до 21 января. Для того чтобы присоединиться к онлайн-обучению, зарегистрируйтесь в телеграм-канале по ссылке.

Что известно об организаторах

Как отмечается, центры "Ор Шалом" были созданы в прошлом году при финансовой поддержке ведущей еврейской благотворительной организации "Джойнт" для помощи всем возрастным категориям украинцев пережить тяжелое психологическое состояние. Только за этот год специалисты центра помогли более чем 1000 клиентам. Сейчас его филиалы работают в семи городах Украины — Днепре, Киеве, Одессе, Хмельницком, Львове, Полтаве и Запорожье, оказывая бесплатную профессиональную психологическую поддержку всем желающим.

Напомним, что ранее стало известно, что эксклюзивный конструктор LEGO "Украина-Мать" с маковым венком разыграют среди украинцев. Также ранее в Тернополь ради помощи переселенцам прибыла гуманитарная миссия от команды Вадима Столара.