В Україні розпочався всеукраїнський психологічний марафон “Шлях до себе” — деталі

Дівчина на прийомі у психологині. Ілюстративне фото: freepik

На початку грудня поточного року в Україні стартував безоплатний психологічний онлайн-марафон "Шлях до себе". Його організував всеукраїнський центр психологічної підтримки "Ор Шалом".

Про це йдеться на офіційній сторінці центру.

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Що відомо про марафон

За словами організаторів, цей проєкт повинен покращити ментальне здоров’я єврейського населення України. За півтора місяця марафону на учасників чекають сім лекцій з професійними психологами та менторами, які поділяться чималою кількістю корисної інформації щодо актуальних проблем та практичних інструментів, які допоможуть якісно змінити життя.

Джерело: соцмережі

Учасники отримають відповіді на важливі питання про те, як справлятися зі стресом та подолати тривогу, спілкуватися з підлітками та підтримати дитину, яка отримала травмуючий досвід, як знайти внутрішню опору та почати повноцінно і щасливо проживати власне життя.

Марафон триватиме до 21 січня. Для того, щоб приєднатися до онлайн-навчання, зареєструйтеся в телеграм-каналі проєкту за посиланням.

Що відомо про організаторів

Як зазначається, центри "Ор Шалом" було створено минулого року за фінансової підтримки провідної єврейської благодійної організації "Джойнт", для допомоги всім віковим категоріям українців пережити важкий психологічний стан. Тільки за цей рік фахівці центру допомогли понад 1000 клієнтам. Наразі його філіали працюють у семи містах України — Дніпрі, Києві, Одесі, Хмельницькому, Львові, Полтаві та Запоріжжі, надаючи безкоштовну професійну психологічну підтримку усім охочим.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що ексклюзивний конструктор LEGO "Україна-Мати" з маковим вінком розіграють серед українців. Також раніше до Тернополя задля допомоги переселенцям прибула гуманітарна місія від команди Вадима Столара.